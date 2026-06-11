Jamie Vardy, 'çılgın' Serie A hakkında sert bir değerlendirmede bulundu; eski Leicester yıldızı, oyun tarzını ve antrenman yöntemlerini eleştirdi

Jamie Vardy'nin yeni podcast'i "Having A Party"nin ilk bölümünde, forvet Cremonese'deki sezonunu samimi bir şekilde değerlendirdi. Bedelsiz transferle takıma katılan forvet, Serie A'da çıktığı 29 maçta 7 gol attı, ancak bu, takımının İtalya'nın en üst liginde kalmasını sağlamak için yeterli olmadı.

Eleştirisinin ana noktası, İtalyan teknik direktörlerin dayattığı antrenman yükünün yoğunluğu ve niteliğiyle ilgiliydi; Vardy, bunun maç performansları açısından ters etki yarattığını düşünüyordu.

Vardy, Premier League'deki atletik yönetimle arasındaki keskin farkı vurgulayarak görüşünü net bir şekilde açıkladı: "İtalyan futbolu İngiliz futboluna kıyasla nasıl? Çok daha yavaş, daha defansif. Antrenmanlar aralıksız: koş, koş, koş. Sonra maça çıkıyorsun ve kelimenin tam anlamıyla verecek hiçbir gücün kalmıyor. 38, 39 yaşındayken bu hoş bir durum değil, değil mi? Ama bu sadece benim için değil. Burada işler böyle yürüyor. Ve sportif direktör her şeye karışıyor; bu çılgınlık."