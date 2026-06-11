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Jamie Vardy, 'çılgın' Serie A hakkında sert bir değerlendirmede bulundu; eski Leicester yıldızı, oyun tarzını ve antrenman yöntemlerini eleştirdi
Eğitim yöntemlerine yönelik sert eleştiri
Jamie Vardy'nin yeni podcast'i "Having A Party"nin ilk bölümünde, forvet Cremonese'deki sezonunu samimi bir şekilde değerlendirdi. Bedelsiz transferle takıma katılan forvet, Serie A'da çıktığı 29 maçta 7 gol attı, ancak bu, takımının İtalya'nın en üst liginde kalmasını sağlamak için yeterli olmadı.
Eleştirisinin ana noktası, İtalyan teknik direktörlerin dayattığı antrenman yükünün yoğunluğu ve niteliğiyle ilgiliydi; Vardy, bunun maç performansları açısından ters etki yarattığını düşünüyordu.
Vardy, Premier League'deki atletik yönetimle arasındaki keskin farkı vurgulayarak görüşünü net bir şekilde açıkladı: "İtalyan futbolu İngiliz futboluna kıyasla nasıl? Çok daha yavaş, daha defansif. Antrenmanlar aralıksız: koş, koş, koş. Sonra maça çıkıyorsun ve kelimenin tam anlamıyla verecek hiçbir gücün kalmıyor. 38, 39 yaşındayken bu hoş bir durum değil, değil mi? Ama bu sadece benim için değil. Burada işler böyle yürüyor. Ve sportif direktör her şeye karışıyor; bu çılgınlık."
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Zihinsel durum ve dinlenme
Forvet daha sonra lig maçlarına yönelik psikolojik ve fiziksel hazırlık konusuna değindi. Santrforun ifadesine göre, İtalya’daki çalışma kültürü oyuncuların gerekli enerjiyi toparlamasına izin vermiyor ve bu da sahadaki performanslarını etkileyen bir kısır döngü yaratıyor.
Vardy, argümanını desteklemek için somut bir örnek verdi: "Bologna maçı öncesinde, İngiltere'de her zamanki gibi davrandık. Yani maçtan sonra bir gün izin yaptık. Herkes sahaya çok dinç çıktı ve 3-1 kazandık. Herkes coşku doluydu. Ben de içimden 'Güzel, böyle devam edelim' diye düşünüyordum. Ama bunun yerine... hayır, 'bu maç çok önemli' diye her gün antrenmana geri döndük. Ama nasıl? Bütün maçlar önemlidir, aralarında fark yok, en azından benim zihniyetim böyle."
Ailevi sorunlar ve İngiltere'ye dönüş
İtalya'daki deneyim sadece sahada karmaşık geçmedi. Garda Gölü kıyısındaki Salo'da büyüleyici bir villa seçmiş olsalar da, Vardy ailesinin uyum süreci beklenenden daha zorlu geçti; bu durum, forvet oyuncusunun sevdiklerine karşı hissettiği suçluluk duygusunu derinleştirmesine neden oldu.
Yurtdışına taşınmasının perde arkasını anlatan Vardy, "Dürüst olmak gerekirse, ailenizle birlikte yurtdışına taşınmak gerçekten çok zor. Geri dönmek nasıldı? Dürüst olmak gerekirse, çok güzeldi. Tabii ki çocukları daha önce geri getirmiştik. Zorlu bir süreçti. Gerçekten. Ayrıca kendimi çok suçlu hissettim." dedi.
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Yaşam felsefesi ve hayatın can simidi olarak futbol
İtalya'daki döneminin gölgesine rağmen Vardy, neşeli ruhunu kaybetmedi. Forvet, futbolun kendisini hayattaki çok daha karanlık ve tehlikeli yollardan nasıl uzaklaştırdığını hatırlatarak, en iyi performansını sergilemesi için neşe ve eğlencenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.
Forvet, konuşmasını kahkahalarla renklendirdiği derin bir kişisel yansıma ile sonlandırdı: "Eğlendiğim zaman en iyi performansımı sergiliyorum. Gülmek zorundasınız. Ben her zaman güldüm, alt liglerde yedek kulübesindeyken bile. Asla pes etmedim ve bu gerçekten değdi. Futbol beni kurtardı. Bende bir kendini imha düğmesi var; tamamen farklı bir yöne gidebilirdim, hatta belki Alcatraz'da sonum olabilirdi..."