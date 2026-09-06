Vardy'nin Burnley'ye transferi, İtalya'da Cremonese ile geçirdiği kısa ama verimli dönemin ardından geldi. 2024-25 sezonunun sonunda Leicester City'nin Premier League'den düşmesinin ardından takımdan ayrılan golcü, kariyerinde ilk kez yurt dışında kendini denedi. Serie A'daki döneminde 28 maçta yedi kez ağları havalandırarak ceza sahası içindeki fırsatçılığının hâlâ yerinde olduğunu gösterdi.

Championship'e dönüşü, İngiliz futbol piramidinde alt kademelerden yükselerek adını duyuran bir oyuncu için tam anlamıyla bir çemberin tamamlanması anlamına geliyor. Vardy, 2012'de 25 yaşındayken Leicester City'ye katılmadan önce profesyonel kariyerinin ilk altı sezonunu lig dışı sistemde geçirmişti.