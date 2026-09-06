Getty Images Sport
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Jamie Vardy, Burnley'e transferini tamamladı: Championship'te zor günler geçiren ekip, eski Premier League şampiyonunu bonservissiz olarak kadrosuna kattı
Championship'a sürpriz dönüş
Burnley, eski İngiltere milli oyuncusu Vardy'yi kadrosuna katarak sezonun en dikkat çekici transferlerinden birine imza attı. 39 yaşındaki forvet, bir önceki sezonun sonunda Serie A'dan düşen İtalyan ekibi Cremonese'den ayrılmasının ardından bonservissiz durumdaydı.
Tecrübeli golcü, Lancashire'da bir diğer eski İngiltere yıldızı Kyle Walker ile yeniden bir araya gelecek ve ikinci ligdeki yaşama uyum sağlamakta zorlanan kadroya çok ihtiyaç duyulan tecrübeyi kazandıracak. Burnley, açılış niteliğindeki ilk beş maçında tek bir galibiyet bile alamayarak şu anda Championship tablosunun son sırasında yer alıyor.
- Getty Images Sport
İtalya macerasının ardından değerini kanıtlıyor
Vardy'nin Burnley'ye transferi, İtalya'da Cremonese ile geçirdiği kısa ama verimli dönemin ardından geldi. 2024-25 sezonunun sonunda Leicester City'nin Premier League'den düşmesinin ardından takımdan ayrılan golcü, kariyerinde ilk kez yurt dışında kendini denedi. Serie A'daki döneminde 28 maçta yedi kez ağları havalandırarak ceza sahası içindeki fırsatçılığının hâlâ yerinde olduğunu gösterdi.
Championship'e dönüşü, İngiliz futbol piramidinde alt kademelerden yükselerek adını duyuran bir oyuncu için tam anlamıyla bir çemberin tamamlanması anlamına geliyor. Vardy, 2012'de 25 yaşındayken Leicester City'ye katılmadan önce profesyonel kariyerinin ilk altı sezonunu lig dışı sistemde geçirmişti.
Efsanevi Leicester mirasının üzerine inşa ederek
Turf Moor’a transfer olan Vardy, Leicester City’nin dışında İngiltere’deki ilk yerel görevine on yılı aşkın bir sürenin ardından adım attı. King Power Stadyumu’ndaki 13 yıllık dönemi tam anlamıyla efsaneydi; kulübün inanılmaz yükselişine öncülük etti. Midlands’taki kariyeri boyunca Vardy, tüm kulvarlarda çıktığı 500 maçta tam 200 gol attı.
Kazandığı kupaların ötesinde, Vardy’nin bireysel başarıları da en az o kadar etkileyici. 2015-16’da gelen şampiyonluk sezonunda Premier League’de üst üste 11 maçta gol atarak adını rekorlar kitabına yazdırdı ve o yılı 24 golle tamamladı. Uzun ömürlü kariyerini ise 2019-20 sezonunda Premier League Gol Krallığı’nı kazanarak bir kez daha kanıtladı; 33 yaşında 23 golle ligin en skorer oyuncusu oldu.
- Getty Images Sport
Clarets'ın kümede kalma mücadelesi için tecrübe
Vardy, bir sonraki meydan okuması olan Burnley için duyduğu heyecanı dile getirdi. Eski İngiltere milli oyuncusu, 2020-21 sezonunda FA Cup'ı da kazanmıştı ve yeni takımında hemen etki yaratmak istiyor. Vardy, Turf Moor'a gelişini doğrulayan kulüp açıklamasında, "Bu kulübün gerçek bir futbol geçmişi ve kendilerini ile kasabalarını temsil eden bir takımı hak eden tutkulu taraftarları var" dedi. "Sahada bir an önce başlamak ve takımın doğru yönde ilerlemesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."
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