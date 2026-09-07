Vardy'nin yeniden yükseliş hedefi, 2013-14 ve 2023-24 sezonlarında Championship'ten iki kez yükselme başarısını içeren parlak kariyeriyle destekleniyor; deneyimli golcü, iki sezon önce Leicester'ı şampiyonluğa taşırken ligde 18 gol kaydetmişti. Tecrübeli forveti karşılayan teknik direktör Hayen, şunları söyledi: "Jamie'yi Burnley FC'ye katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Deneyimi ve liderliği kadromuz için paha biçilmez olacak, ayrıca sezonumuzda önemli bir etki yaratabileceğine inanıyoruz. Jamie kendini kanıtlamış bir isim ve onu bordo formayla görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."