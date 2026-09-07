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Jamie Vardy, bedelsiz transferini tamamladıktan sonra Burnley'yi "doğru yönde ilerletme" misyonunu anlattı
Forvet, anında toparlanmayı hedefliyor
Tecrübeli golcü Vardy, 2027'ye kadar sürecek sözleşmeyi imzalamasının ardından Burnley'nin yeniden yükselişine öncülük etme konusundaki kararlılığını ortaya koymakta gecikmedi. Clarets, Championship puan tablosunun dibine demir atmış ve ilk beş maçında galibiyet alamamışken, forvetin odağı tamamen takımın rekabetçi kimliğini yeniden inşa etmeye çevrilmiş durumda. Hayen'in takımının kaderini mümkün olduğunca hızlı değiştirmek için kazanan bir zihniyet aşılamaya kararlı.
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Tecrübeli isim, tutkulu taraftar kitlesini harekete geçirdi
Leicester City'nin eski yıldızı, Burnley taraftarına hızlıca seslenerek Clarets'in sezon gidişatını değiştirme sözü verdi. Kulübün resmi medyasına transferinin ardından konuşan Vardy, şunları söyledi: "Artık Burnley FC'de olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu kulübün gerçek bir futbol geçmişi ve kendilerini, şehirlerini temsil eden bir takımı hak eden tutkulu taraftarları var. Sahada bir an önce başlamayı ve takımın doğru yönde ilerlemesine yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Yükseliş planı güven veriyor
Vardy'nin yeniden yükseliş hedefi, 2013-14 ve 2023-24 sezonlarında Championship'ten iki kez yükselme başarısını içeren parlak kariyeriyle destekleniyor; deneyimli golcü, iki sezon önce Leicester'ı şampiyonluğa taşırken ligde 18 gol kaydetmişti. Tecrübeli forveti karşılayan teknik direktör Hayen, şunları söyledi: "Jamie'yi Burnley FC'ye katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Deneyimi ve liderliği kadromuz için paha biçilmez olacak, ayrıca sezonumuzda önemli bir etki yaratabileceğine inanıyoruz. Jamie kendini kanıtlamış bir isim ve onu bordo formayla görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
- Getty Images
Salı günkü karşılaşma kararlılığı sınayacak
Vardy, Burnley Wrexham ile karşı karşıya geldiğinde salı gecesi kurtarma görevine başlayabilir. Deneyimli forvetin, hücumda bitirici dokunuşu sağlaması ve Clarets'in endişe verici galibiyetsizlik serisini durdurması için üzerinde anında baskı olacak. 39 yaşındaki oyuncunun, zorlu ikinci kademe sezonu boyunca soyunma odasındaki morali yükseltmeye çalışırken hızla uyum sağlaması ve fiziksel olarak keskinliğini koruması belirleyici olacak.
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