Jamie Gittens, “olağanüstü” Morgan Rogers’ın Chelsea’yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyabileceğini öne sürüyor

Gittens, Rogers’ın Stamford Bridge’de yeni bir kupa döneminin itici gücü olacağına inancını dile getirdi. Rogers, bu ayın başlarında Aston Villa’dan 117 milyon sterlinlik bir transferle İngiliz rekoru kırdı; Gittens, bu transferin Premier Lig’in geri kalanına güçlü bir niyet beyanı olduğunu düşünüyor. Chelsea’nin Sidney’deki sezon öncesi hazırlık turu sırasında konuşan eski Borussia Dortmund oyuncusu, Rogers’ın gelişinin kalabalık hücum kadrosunda forma giyme rekabetini daha da artırmasına rağmen heyecanını dile getirdi.

"Her şeyi kazanmak istiyoruz – bu bizim hedefimiz: Premier Lig'i, FA Kupası'nı ve katıldığımız her turnuvayı kazanmak. Morgan gibi bir oyuncuyu kadromuza katmak, umarım şampiyonluk barını yükseltecektir. O bir üst düzey oyuncu. Tek söyleyebileceğim bu. O gerçekten muhteşem bir oyuncu," dedi Gittens.

"Kalitemiz kesinlikle var; takım olarak sahada muhteşem işler yapabilen bireylere sahibiz, ancak bunları bir araya getirmeye çalışmalıyız. Kadro çok rekabetçi. Sıkı çalışmaya devam etmeli ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeliyiz. Herkes çok olumlu, yeni sezonu dört gözle bekliyor, daha iyi olmak ve başarılı olmak istiyor; asıl önemli olan da bu."