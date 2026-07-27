Getty Images Sport
Çeviri:
Jamie Gittens, “olağanüstü” Morgan Rogers’ın Chelsea’yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyabileceğini öne sürüyor
Bir İngiliz rekor transferinin etkisi
Gittens, Rogers’ın Stamford Bridge’de yeni bir kupa döneminin itici gücü olacağına inancını dile getirdi. Rogers, bu ayın başlarında Aston Villa’dan 117 milyon sterlinlik bir transferle İngiliz rekoru kırdı; Gittens, bu transferin Premier Lig’in geri kalanına güçlü bir niyet beyanı olduğunu düşünüyor. Chelsea’nin Sidney’deki sezon öncesi hazırlık turu sırasında konuşan eski Borussia Dortmund oyuncusu, Rogers’ın gelişinin kalabalık hücum kadrosunda forma giyme rekabetini daha da artırmasına rağmen heyecanını dile getirdi.
"Her şeyi kazanmak istiyoruz – bu bizim hedefimiz: Premier Lig'i, FA Kupası'nı ve katıldığımız her turnuvayı kazanmak. Morgan gibi bir oyuncuyu kadromuza katmak, umarım şampiyonluk barını yükseltecektir. O bir üst düzey oyuncu. Tek söyleyebileceğim bu. O gerçekten muhteşem bir oyuncu," dedi Gittens.
"Kalitemiz kesinlikle var; takım olarak sahada muhteşem işler yapabilen bireylere sahibiz, ancak bunları bir araya getirmeye çalışmalıyız. Kadro çok rekabetçi. Sıkı çalışmaya devam etmeli ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeliyiz. Herkes çok olumlu, yeni sezonu dört gözle bekliyor, daha iyi olmak ve başarılı olmak istiyor; asıl önemli olan da bu."
- Getty Images Sport
Xabi Alonso’nun etkisi
Alonso’nun baş antrenör olarak göreve gelmesi, kulüpteki havayı tamamen değiştirdi; Gittens, İspanyol teknik adamın taktiksel zekâsının faydalarını şimdiden hissetmeye başladı. Dortmund’da forma giydiği dönemde Alonso’nun yenilmez Bayer Leverkusen takımıyla karşılaşmış olan Gittens, eski Liverpool ve Real Madrid orta saha oyuncusunun çalıştırdığı bir takıma karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyor.
"Çok zordu! Bence bunun sebebi sistemdi. Üçlü savunma oynuyorlardı. Florian Wirtz, Jeremie Frimpong ve bazen yedek kulübesinden oyuna giren Amine Adli vardı; ayrıca Piero Hincapie de vardı. Granit Xhaka da vardı. Gerçek bir takımdı," diye hatırlıyor Gittens.
"O [Alonso] açıkça üst düzey bir oyuncuydu, bu yüzden gelip bize bir şeyler öğretmesi bizim için en iyi şey. Dünya klasında bir orta saha oyuncusu; muhtemelen bu pozisyonda gelmiş geçmiş en iyisi. Çok iyi bir insan. Bizimle birebir konuşuyor, neleri geliştirebileceğimizi, neleri daha iyi yapabileceğimizi anlatıyor. Bir oyuncu olarak isteyebileceğiniz tek şey budur. Bana pozitif olmaya devam etmemi, rakiplere karşı mücadeleyi sürdürmemi, fırsatlar yaratmaya devam etmemi ve kendimi sonuna kadar zorlamamı söyledi."
Tur sırasında Alonso’nun meşhur ortalarından birini alan Gittens, teknik direktörün sahada hâlâ yadsınamaz bir varlığa sahip olduğunu kabul ederek şöyle dedi: "Gerçekten inanılmaz. Eskiden en iyi oyunculardan biri olduğu ve tabii ki en iyi teknik direktörlerden biri olduğu için etrafında bir tür aura var."
Sakatlıkların yol açtığı hayal kırıklıklarını aşmak
2025 yılında Dortmund’dan 48,5 milyon sterlinlik transferin ardından Gittens, istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı ve ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle ilerlemesi durdu. 2025-26 sezonunun geri kalanında sahalardan uzak kalmadan önce 27 maçta sadece bir gol atabildi. Bu sezon hızlı bir başlangıç yapabilmek için Gittens, yazını Portekiz ve Marbella’da yoğun bir bireysel antrenman programına katılarak geçirdi.
"Zordu, çünkü bu yaşadığım ilk kas sakatlığıydı. Daha önce hiç hamstring sakatlığı yaşamamıştım. Başlangıçta zorluydu, ama şimdi daha iyiyim ve kendime daha çok güveniyorum. Kendimi çok daha iyi hissediyorum, vücudum düzeldiğine ve hamstringlerim iyi durumda olduğuna göre kendime daha çok güveniyorum; artık sezonun başlamasını bekliyorum. Kendime bazı bireysel hedefler belirledim, ancak bunları kendime saklayacağım," dedi.
- Getty Images Sport
Yeni bir döneme hazırlık
Gittens için önümüzdeki sezon, Stamford Bridge’deki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından kendini kanıtlama şansı anlamına geliyor. Gittens’ın sezon öncesi hazırlık maçlarının başlarında Crawley ve Bromley karşısında gol atmasıyla birlikte, kadroya girmek için rekabet oldukça şiddetli olacak.
Chelsea, Salı günü oynayacağı bir sonraki hazırlık maçında yerel kulüp Western Sydney Wanderers ile karşı karşıya gelecek ve Gittens, değerini kanıtlamaya devam etmeyi umuyor. "Burası çok büyük bir kulüp. Burada başarılı olmak istiyorum. İnsanlara neler yapabileceğimi göstermem gerekiyor. Sıkı çalışmaya devam edeceğim. Bence bazı anlarda yeteneğimi gösterdim. Küçük parçalar halinde. Ama bu sezon iyi bir sezon olacak."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun