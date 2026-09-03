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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Jamie Carragher, Vinicius Junior'ı transfer edemeyen Arsenal'ı, £123 milyonluk Liverpool yıldızını kaçırdığı için sert sözlerle eleştirdi

Arsenal
Liverpool
B. Barcola
Premier Lig

Jamie Carragher, Bradley Barcola'nın Liverpool'a rakipsiz şekilde gitmesine izin vererek Arsenal'ın transferde önemli bir hata yaptığını düşünüyor. Ünlü yorumcu, Mikel Arteta'nın ekibinin bu yaz Vinicius Jr ve Julian Alvarez olan birincil hedefleri kaçırmasının ardından sol kanatta oynayan bir oyuncuya çaresizce ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

  • Arsenal, Liverpool kanadını kaçırdı

    Carragher, Arsenal'ın bu yaz Barcola'yı kadroya katmayarak transferde büyük bir hata yaptığını düşünüyor. Fransa milli oyuncusu kısa süre önce 123 milyon sterlinlik Liverpool transferini tamamladı ve Anfield'da beş yıllık sözleşmeye imza attı.

    Arsenal, 24 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin erken bölümünde bir anlaşma ihtimalini değerlendirdi ancak sonunda odağını başka yerlere çevirdi. Bu karar, Andoni Iraola'nın ekibine çifte Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncuyu kadrosuna katmak için nispeten serbest bir alan bıraktı.

    Arteta, son iki yaz döneminde kadrosunu güçlendirmek için üst düzey bir sol kanat arıyor. Ancak Arsenal, bu pozisyondaki öncelikli hücum hedeflerini kadrosuna katma konusunda sürekli başarısız oldu.

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    Carragher, Arteta'nın transfer stratejisini sorguladı

    Stick to Football podcastinde konuşan Carragher, Arsenal'ın Barcola için neden daha fazla ısrarcı olmadığını sorguladı. Ona göre sol kanat, Arteta'nın şampiyonluk kazanan makinesinde hâlâ açık bir zayıflık olarak duruyor.

    "Bunun gerçekleşmemesine sevindim ama Barcola meselesine bakıyordum," diye açıkladı Carragher. "Benim için Arsenal'da Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Kai Havertz'le kıyaslandığında düşüşün yaşandığı yer her zaman sol kanat gibi hissettirdi."

  • Arsenal, öncelikli hedeflerini kadrosuna katmayı başaramadı

    Carragher, yeni transfer Christos Tzolis'in Emirates Stadyumu'nda olumlu bir başlangıç yaptığını kabul etti. Ancak Arsenal'ın Barcola gibi üst düzey bir takviye yapması gerektiği konusundaki ısrarını sürdürdü.

    "Yeni çocuk Tzolis fena bir başlangıç yapmadı," dedi Carragher. "Ama Barcola işi uzadıkça ve ardından Arsenal Vinicius Jr ya da Alvarez'i alamayınca, ben de bunun [Barcola transferinin] doğru hamle olup olmadığını düşünüyordum."

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    Eksik sol kanat Chelsea sınavıyla karşı karşıya

    Arsenal'ın yıldız bir kanat oyuncusu transfer edememesi, tam da bu mevkide yaşanan önemli ayrılıklarla daha da ağırlaştı. Arsenal, geçen sezon kendilerine büyük katkı sağlayan iki sol kanat oyuncusuyla yollarını ayırdı. Leandro Trossard, Beşiktaş'a kalıcı transferini zaten tamamladı. Bu arada Gabriel Martinelli, Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal'e £60 milyonluk kazançlı bir transferi bitirmeye çok yakın.

    Arteta artık mevcut seçeneklerine güvenerek ivmelerini korumak zorunda. Arsenal, bu hafta sonunda kritik bir Londra derbisinde Chelsea ile karşı karşıya geldiğinde Premier League'e geri dönecek.

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