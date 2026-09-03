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Jamie Carragher, Vinicius Junior'ı transfer edemeyen Arsenal'ı, £123 milyonluk Liverpool yıldızını kaçırdığı için sert sözlerle eleştirdi
Arsenal, Liverpool kanadını kaçırdı
Carragher, Arsenal'ın bu yaz Barcola'yı kadroya katmayarak transferde büyük bir hata yaptığını düşünüyor. Fransa milli oyuncusu kısa süre önce 123 milyon sterlinlik Liverpool transferini tamamladı ve Anfield'da beş yıllık sözleşmeye imza attı.
Arsenal, 24 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin erken bölümünde bir anlaşma ihtimalini değerlendirdi ancak sonunda odağını başka yerlere çevirdi. Bu karar, Andoni Iraola'nın ekibine çifte Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncuyu kadrosuna katmak için nispeten serbest bir alan bıraktı.
Arteta, son iki yaz döneminde kadrosunu güçlendirmek için üst düzey bir sol kanat arıyor. Ancak Arsenal, bu pozisyondaki öncelikli hücum hedeflerini kadrosuna katma konusunda sürekli başarısız oldu.
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Carragher, Arteta'nın transfer stratejisini sorguladı
Stick to Football podcastinde konuşan Carragher, Arsenal'ın Barcola için neden daha fazla ısrarcı olmadığını sorguladı. Ona göre sol kanat, Arteta'nın şampiyonluk kazanan makinesinde hâlâ açık bir zayıflık olarak duruyor.
"Bunun gerçekleşmemesine sevindim ama Barcola meselesine bakıyordum," diye açıkladı Carragher. "Benim için Arsenal'da Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Kai Havertz'le kıyaslandığında düşüşün yaşandığı yer her zaman sol kanat gibi hissettirdi."
Arsenal, öncelikli hedeflerini kadrosuna katmayı başaramadı
Carragher, yeni transfer Christos Tzolis'in Emirates Stadyumu'nda olumlu bir başlangıç yaptığını kabul etti. Ancak Arsenal'ın Barcola gibi üst düzey bir takviye yapması gerektiği konusundaki ısrarını sürdürdü.
"Yeni çocuk Tzolis fena bir başlangıç yapmadı," dedi Carragher. "Ama Barcola işi uzadıkça ve ardından Arsenal Vinicius Jr ya da Alvarez'i alamayınca, ben de bunun [Barcola transferinin] doğru hamle olup olmadığını düşünüyordum."
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Eksik sol kanat Chelsea sınavıyla karşı karşıya
Arsenal'ın yıldız bir kanat oyuncusu transfer edememesi, tam da bu mevkide yaşanan önemli ayrılıklarla daha da ağırlaştı. Arsenal, geçen sezon kendilerine büyük katkı sağlayan iki sol kanat oyuncusuyla yollarını ayırdı. Leandro Trossard, Beşiktaş'a kalıcı transferini zaten tamamladı. Bu arada Gabriel Martinelli, Suudi Pro Ligi ekibi Al-Hilal'e £60 milyonluk kazançlı bir transferi bitirmeye çok yakın.
Arteta artık mevcut seçeneklerine güvenerek ivmelerini korumak zorunda. Arsenal, bu hafta sonunda kritik bir Londra derbisinde Chelsea ile karşı karşıya geldiğinde Premier League'e geri dönecek.
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