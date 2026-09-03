Carragher, Arsenal'ın bu yaz Barcola'yı kadroya katmayarak transferde büyük bir hata yaptığını düşünüyor. Fransa milli oyuncusu kısa süre önce 123 milyon sterlinlik Liverpool transferini tamamladı ve Anfield'da beş yıllık sözleşmeye imza attı.

Arsenal, 24 yaşındaki oyuncu için transfer döneminin erken bölümünde bir anlaşma ihtimalini değerlendirdi ancak sonunda odağını başka yerlere çevirdi. Bu karar, Andoni Iraola'nın ekibine çifte Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncuyu kadrosuna katmak için nispeten serbest bir alan bıraktı.

Arteta, son iki yaz döneminde kadrosunu güçlendirmek için üst düzey bir sol kanat arıyor. Ancak Arsenal, bu pozisyondaki öncelikli hücum hedeflerini kadrosuna katma konusunda sürekli başarısız oldu.