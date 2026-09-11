Manchester United, Azerbaycan ekibi Sabah'ı Old Trafford'da 4-0'lık rahat bir galibiyetle geçerek Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü kutladı. Michael Carrick'in ekibi maçı ilk andan itibaren kontrol etti ve yenilenen lig aşaması kampanyasına mümkün olan en iyi başlangıcı yaptı.

Baskın performansa rağmen Carragher, Manchester United'ın yeterliliği konusunda ikna olmuş değil. Eski savunmacı, United'ın bu sezon Avrupa'nın en büyük kupası için ciddi bir mücadele verebilmek adına ne yeterli kadro derinliğine ne de gerekli kaliteye sahip olduğuna inanıyor.