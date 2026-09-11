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Jamie Carragher, Sabah karşısındaki baskın galibiyete rağmen Manchester United için Şampiyonlar Ligi’ne dair acı gerçeği dile getirdi
United, Avrupa'ya mükemmel bir dönüş yaptı
Manchester United, Azerbaycan ekibi Sabah'ı Old Trafford'da 4-0'lık rahat bir galibiyetle geçerek Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü kutladı. Michael Carrick'in ekibi maçı ilk andan itibaren kontrol etti ve yenilenen lig aşaması kampanyasına mümkün olan en iyi başlangıcı yaptı.
Baskın performansa rağmen Carragher, Manchester United'ın yeterliliği konusunda ikna olmuş değil. Eski savunmacı, United'ın bu sezon Avrupa'nın en büyük kupası için ciddi bir mücadele verebilmek adına ne yeterli kadro derinliğine ne de gerekli kaliteye sahip olduğuna inanıyor.
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Carragher'dan kadroya net yorum
Carragher'a, Carrick'in mevcut kadrosunun Şampiyonlar Ligi kupası için gerçekçi şekilde mücadele edip edemeyeceği soruldu. Yorumcu, onların kıtanın elitlerine karşı kapasitesine ilişkin hızlı ve net bir değerlendirme yaptı.
"Muhtemelen henüz değil," dedi Carragher CBS Sports'a. "Şimdi, bunu hiçbir şekilde küçümseyici olmak için söylemiyorum. Manchester United, az önce de söylediğim gibi, dünyanın en büyük kulüplerinden biri."
"Ama şu an sahip oldukları kadroyla bu işe girip büyük işler yapmalarını ve kendi isimlerindeki diğer kulüplerle başa çıkmalarını beklemek... Bence şu anda bu turnuvada ileri gitmek için gerekli kaliteye sahip değiller."
Yenilenen turnuvada beklentileri yönetmek
United, 2023-24'ten bu yana ilk kez turnuvaya geri döndü. Kulüp son katılımında hayal kırıklığı yaratan bir erken veda yaşamış, grup aşamasını geçememişti. Bu yakın geçmişi aklında tutan Carragher, gerçekçi hedefler belirlemenin önemini vurguladı.
Carragher, "Manchester United birkaç yıldır bu turnuvanın dışında, ama zaten birkaç yıl önce de burada istikrarlı şekilde yer alıyor değildi," diye ekledi. "Sanırım son beş ya da altı yılda bir kez falan katıldılar, öyle bir şey.
"Bu yüzden dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olsalar da, bence bir süre sonra ilk kez geri döndüğünüzde ilk hedef, lig aşamasını geçtiklerinden emin olmak olacaktır ve sonra eleme aşamasına geldiğinizde, iyi bir seri yakalayabilir misiniz? Hatta belki çeyrek finale kadar gidebilir misiniz? Böyle bir şey."
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Carrick'in takımı Manchester derbisine hazırlanıyor
Şimdilik Manchester United, Avrupa arenasına dönüşünde maksimum puanı almış olmaktan memnun olacaktır. Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez'in golleri takıma önemli ölçüde güven aşılayacaktır.
Carrick ve oyuncuları dikkatini hızla yeniden iç sahadaki görevlerine çevirmeli. Manchester United'ı bu pazar, merakla beklenen Manchester derbisi öncesinde çok büyük bir sınav bekliyor.
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