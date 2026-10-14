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Jamie Carragher, olay yaratan röportajında kulüp yönetimine yüklenen Manchester United yıldızı Lisandro Martinez'i “haddini aştığı” gerekçesiyle sert sözlerle eleştirdi
Madrid'de maç sonrası yaşananlar
Michael Carrick'in ekibi İspanya'da kötü bir akşam geçirdi ve Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu. Ancak asıl olaylar son düdüğün ardından yaşandı. Martinez, Manchester United'ın yaz transfer stratejisini sert sözlerle eleştirdi ve Carrick'in takımın başındaki ilk tam sezonu için kadronun yetersiz bırakıldığını savundu.
Arjantinli savunmacı, özellikle futbol direktörü Jason Wilcox'a yönelik rahatsızlığını dile getirerek yöneticiden daha fazlasını beklediğini söyledi. Kulüp taraftarlarının bir kısmı stoperi açık sözlülüğü nedeniyle överken, önde gelen yorumcular bu çıkışa tamamen farklı tepki verdi.
- Getty Images Sport
Carragher, ‘berbat’ çıkışı kınadı
CBS Sports'ta konuşan Carragher, Manchester United'ın stoperini değerlendirirken sözünü sakınmadı. Eski Liverpool savunmacısı, hayal kırıklığına uğramış taraftarların olumlu tepkisi beklense de kulüp içindeki şikâyetleri kamuoyuna taşımanın kimseye fayda sağlamadığını vurguladı.
“Bunun kimseye hiçbir faydası yok. Bunlar (söyledikleri) önümüzdeki birkaç günün gündemi olacak; herkes bunu konuşacak,” dedi Carragher. “Hiçbir takımın taraftarı takım elbiseli yöneticileri, kulübün üst kademesindeki isimleri sevmez. Bu yüzden United taraftarları bu sözleri sevinçle karşılayıp harika olduğunu düşünecek.
“Ama tam da şimdi çıkıp bunları söylemesini berbat buluyorum, gerçekten. Geçen sezon harika bir sezon geçirdiklerini söylüyor ama öyle değildi. Geçen sezon bir teknik direktör kovuldu. Kovuldu.
“Kupa maçları olmadığı, Avrupa'da oynamadıkları ve kupa turnuvalarından çok erken elendikleri için üçüncü oldular. Man United üçüncü oldu. Üçüncü olmalarının nedeni Liverpool ve Chelsea'nin de bu kadar kötü olmasıydı.”
Manchester United efsanesi Wayne Rooney de bu görüşlere katılarak savunmacının çıkışını kulübe karşı “saygısızlık” olarak nitelendirdi.
Mali gerçekler kadrodaki daha derin sorunları gözler önüne seriyor
Manchester United'ın transferde yaşadığı mevcut tıkanıklığın temelinde, yıllardır düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alamamasına rağmen sürekli fazla harcama yapması yatıyor. Carragher, farklı teknik direktörlerin dönemlerinde beklentilerin altında kalan kadro nedeniyle kulübün mevcut kaynaklarının yeni transferlere değil, geçmiş borçlara ayrıldığını belirtti.
Carragher sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sezon gerçek Manchester United'ı görüyoruz. Yazın oyuncu almamalarının nedeni şu: Martinez'in orada olduğu son dört ya da beş yılda sanırım yalnızca bir kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar, o da bu sezon (sic).
"Her sezon Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalıp transfer piyasasında 200 milyon sterlin harcarsanız er ya da geç buna son vermek zorunda kalırsınız, çünkü para kalmaz.
"Manchester United'ın bu yaz ödediği para, yıllar önce aldığı oyuncuların bir sonraki taksitine gidiyor. Bu yüzden yeni transferler için para yok; böyle harcamaya devam edemezsiniz. Farklı teknik direktörlerle çalışan bu oyuncu kadrosu hiçbir şey başaramadı. Berbatlardı, bu akşam da yine berbatlardı."
Carragher, sözlerini Martinez'in performansına dikkat çekerek tamamladı: "Bu sezonun başlangıcından bahsederken kendisine de bakmalı. Bu arada bence iyi bir oyuncu, Dünya Kupası kazandı, bunu kabul ediyorum. Ama sezona berbat başladı. Berbat, gerçekten çok kötü. İnsanlar, özellikle Manchester United taraftarları, bu sözlerine bayılacak ama bunun kimseye bir faydası yok... Şimdi herkes bunu konuşacak. Konu büyüyecek, patlak verecek ve bence yaptığı kabul edilemez."
- Getty Images Sport
Carrick, Leeds karşısında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor
Carrick, büyüyen krizi yatıştırmak için savunma oyuncusunun maç sonrası sert çıkışını, o anın hararetiyle duyguların yükselmesine bağladı. United'ın teknik direktörü şimdi odağı yönetim kademesindeki çekişmelerden uzaklaştırıp sahadaki acil meselelere çevirmek isteyecek.
Manchester United, pazar günü Premier League'de Elland Road'da oynayacağı gergin geçmesi beklenen maç öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Rakibi Leeds United karşısında güçlü bir performans sergilemesi, tartışmaları yatıştırmak ve bölünmüş soyunma odasında istikrar sağlamak için büyük önem taşıyor.
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