CBS Sports'ta konuşan Carragher, Manchester United'ın stoperini değerlendirirken sözünü sakınmadı. Eski Liverpool savunmacısı, hayal kırıklığına uğramış taraftarların olumlu tepkisi beklense de kulüp içindeki şikâyetleri kamuoyuna taşımanın kimseye fayda sağlamadığını vurguladı.

“Bunun kimseye hiçbir faydası yok. Bunlar (söyledikleri) önümüzdeki birkaç günün gündemi olacak; herkes bunu konuşacak,” dedi Carragher. “Hiçbir takımın taraftarı takım elbiseli yöneticileri, kulübün üst kademesindeki isimleri sevmez. Bu yüzden United taraftarları bu sözleri sevinçle karşılayıp harika olduğunu düşünecek.

“Ama tam da şimdi çıkıp bunları söylemesini berbat buluyorum, gerçekten. Geçen sezon harika bir sezon geçirdiklerini söylüyor ama öyle değildi. Geçen sezon bir teknik direktör kovuldu. Kovuldu.

“Kupa maçları olmadığı, Avrupa'da oynamadıkları ve kupa turnuvalarından çok erken elendikleri için üçüncü oldular. Man United üçüncü oldu. Üçüncü olmalarının nedeni Liverpool ve Chelsea'nin de bu kadar kötü olmasıydı.”

Manchester United efsanesi Wayne Rooney de bu görüşlere katılarak savunmacının çıkışını kulübe karşı “saygısızlık” olarak nitelendirdi.



