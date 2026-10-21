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Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Jamie Carragher, Manchester United yıldızı Youri Tielemans'ın YENİ rolüne hayran kaldı

Y. Tielemans
M. United
Leeds United - M. United
Premier Lig

Jamie Carragher, Manchester United'ın Leeds ile berabere kaldığı maçta daha ileri bir rolde etkileyici bir performans sergileyen Youri Tielemans'a övgüler yağdırdı. Michael Carrick'in taktiksel değişikliği, Belçikalı orta saha oyuncusunun sahanın daha ileri bölgelerinde oyunu yönlendirmesini ve kritik bir asist yapmasını sağladı.

  • Taktik değişikliği United'a yaradı

    Carragher, United'ın pazar günü Leeds karşısında zorlu bir mücadelenin ardından aldığı beraberliğin ardından Tielemans'a övgüler yağdırdı. Belçikalı milli futbolcu, teknik direktör Carrick'in taktik düzeninde yaptığı değişikliğin ardından Elland Road'da dikkat çekici bir performans sergiledi.

    Konuk ekip maça etkili başladı. Tielemans, her zamankinden daha ileri bir pozisyonda görev aldı. Bruno Fernandes ve Bryan Mbeumo ile birlikte tehlikeli bir hücum üçlüsü oluşturdu.

    Bu pozisyon değişikliği deplasman ekibine hemen karşılığını verdi. Tielemans, hücumun son bölgesinde verdiği isabetli pasla Mbeumo'nun açılış golünün asistini yaptı. Dominic Calvert-Lewin ise ikinci yarıda Leeds adına eşitliği sağladı.

  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carragher orta sahadaki oyun görüşüne ve kaliteye dikkat çekiyor

    Belçikalı oyuncunun oyun görüşü ve topla kalitesi, United'ın maçtaki en etkili hücum anlarını yarattı. Çevresini iyi kontrol etmesi, ilk golün gelmesinde doğrudan rol oynadı ve Carragher'ın televizyon stüdyosunda kendisini övmesini sağladı.

    Carragher, Sky Sports yayınında şöyle açıkladı: “Çevresini kontrol edip topu gerideki ayağıyla oynaması, topu kanada aktarabilmesini sağlıyor. Mbeumo'nun o bölgede olduğunu ve ona pası ulaştıracağını biliyor. Olağanüstü kalite.”

  • Orta sahadaki enerji potansiyelin açığa çıkmasına yardımcı oluyor

    Tielemans, bu sezon Premier League'deki yedi maçın tamamına ilk 11'de başladı. Ancak Kobbie Mainoo ile daha önce savunma ağırlıklı orta sahada kurduğu ortaklık, son dönemde kulübün eski kaptanı Gary Neville tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

    Mainoo sakatlığı nedeniyle şu anda forma giyemezken Carrick, merkez orta sahada Carlos Baleba ve Andrey Santos'a ilk 11'de görev verdi. Bu tercih, orta sahaya ihtiyaç duyulan enerjiyi getirerek hücum oyuncularına sağlam bir temel oluşturdu. Tielemans'ı ağır savunma sorumluluklarından da kurtardı.

    Carragher, “Sürekli çevresini kontrol ediyor, sol omzunun üzerinden bakıyor, Bruno Fernandes'in ve Bryan Mbeumo'nun nerede olduğuna bakıyor,” diye ekledi. “Harika bir bitirişti ama Tielemans'ın yaptığı kesinlikle muhteşemdi.”

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  • tielemans(C)Getty Images

    Odağı Avrupa maçlarına çevirmek

    Takım şimdi toparlanıp kritik Avrupa deplasmanına hazırlanacak. United, bu hafta ilerleyen günlerde Şampiyonlar Ligi'nde Como ile karşılaşacak. Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynamak için İtalya'ya gidecek. Tielemans ise ülke içindeki etkileyici performansını sürdürmeye çalışırken daha ileri pozisyondaki rolünü korumayı umacak.

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