Carragher, United'ın pazar günü Leeds karşısında zorlu bir mücadelenin ardından aldığı beraberliğin ardından Tielemans'a övgüler yağdırdı. Belçikalı milli futbolcu, teknik direktör Carrick'in taktik düzeninde yaptığı değişikliğin ardından Elland Road'da dikkat çekici bir performans sergiledi.

Konuk ekip maça etkili başladı. Tielemans, her zamankinden daha ileri bir pozisyonda görev aldı. Bruno Fernandes ve Bryan Mbeumo ile birlikte tehlikeli bir hücum üçlüsü oluşturdu.

Bu pozisyon değişikliği deplasman ekibine hemen karşılığını verdi. Tielemans, hücumun son bölgesinde verdiği isabetli pasla Mbeumo'nun açılış golünün asistini yaptı. Dominic Calvert-Lewin ise ikinci yarıda Leeds adına eşitliği sağladı.