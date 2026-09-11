Jamie Carragher, Manchester United patronu Michael Carrick'i büyük kupalar kazanamayacak bir "geçici çözüm" olarak nitelendirdi

talkSPORT'a konuşan Carragher, sert değerlendirmesini detaylandırdı ve Carrick'in neden büyük kupalar kazanacağından şüphe duyduğunu şöyle açıkladı: "Michael Carrick ile Manchester United'ın lig şampiyonluğu ya da Şampiyonlar Ligi kazanacağını düşünmüyorum. Bunu açıkça söyledim ama şu anda görevin onda olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Aldığı sonuçlar müthiş."

Carragher ayrıca bir aura eksikliğine dikkat çekerek şunları ekledi: "Ama bence en büyük kupaları kazanan teknik direktörlerin yıldız tozu gibi bir X faktörü vardır. Michael Carrick'in hâlâ buna sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor."