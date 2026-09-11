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Moataz Elgammal

Çeviri:

Jamie Carragher, Manchester United patronu Michael Carrick'i büyük kupalar kazanamayacak bir "geçici çözüm" olarak nitelendirdi

J. Carragher
M. Carrick
M. United
Premier Lig

Jamie Carragher, Michael Carrick’e sert eleştiriler yöneltti ve Manchester United menajerinin yalnızca geçici bir çözüm olduğunu, uzun vadeli başarı için gereken yıldız niteliğinden yoksun kaldığını savundu. Sağlam bir geçici görev dönemi geçirmesine rağmen Carragher, mevcut patronun Avrupa’daki başka hiçbir elit kulüp tarafından göreve getirilmeyeceğinde ısrar ediyor ve sadece koltuğu sıcak tuttuğunu söylüyor.

  • Carragher, Carrick'in yeterliliğini sorguladı

    Carrick, geçici görev dönemindeki etkileyici performansının ardından kalıcı teknik direktörlük görevine getirildi; Manchester United'ı ligi üçüncü sırada bitirmeye ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya taşıdı.

    Ancak Carragher, Carrick'in Old Trafford'da başarılı olmak için gerekenlere sahip olup olmadığını sorguladı. Daily Telegraph'taki köşesinde yazan Carragher, şöyle dedi: "Çoğu kişiye göre Carrick, ismi dışında hâlâ geçici bir çözüm gibi görünüyor; 2027 yazında üst düzey bir teknik direktör göreve gelene kadar Old Trafford'un anahtarları ona emanet edilmiş durumda. Elbette Carrick buna böyle bakmayacaktır, ancak üzerinden atılması zor bazı algılar var."

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    Gerekli yıldız tozundan yoksun

    talkSPORT'a konuşan Carragher, sert değerlendirmesini detaylandırdı ve Carrick'in neden büyük kupalar kazanacağından şüphe duyduğunu şöyle açıkladı: "Michael Carrick ile Manchester United'ın lig şampiyonluğu ya da Şampiyonlar Ligi kazanacağını düşünmüyorum. Bunu açıkça söyledim ama şu anda görevin onda olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Aldığı sonuçlar müthiş."

    Carragher ayrıca bir aura eksikliğine dikkat çekerek şunları ekledi: "Ama bence en büyük kupaları kazanan teknik direktörlerin yıldız tozu gibi bir X faktörü vardır. Michael Carrick'in hâlâ buna sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor."

  • Transfer piyasasında destek gördü

    Manchester United, yaz transfer döneminde Youri Tielemans, Carlos Baleba ve Andrey Santos'u kadrosuna katmak için 140 milyon sterlin harcayarak Carrick'e destek verdi. Bu yatırıma rağmen kulüp, Premier League sezonuna karma bir başlangıç yaptı; biri galibiyet, biri beraberlik ve biri mağlubiyet olmak üzere üç sonuç aldı. Bu süreç, lige yeni yükselen Hull City'ye 2-0 yenilgiyle başladı.

    Carragher, Carrick ile eski geçici teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve nasıl getirildiğine değinerek şöyle yazdı: "Bu, yalnızca teknik direktörlük CV'lerine bakıldığında İngiltere'de ya da Avrupa'da başka hiçbir elit kulübün onlara yaklaşmayacağı ve kalıcı bir sözleşme teklif etmenin gerekçelerini değerlendirirken başkalarının dikkate alacağı herhangi bir duygusal bağın da bulunmayacağı gerçeğini değiştiremez."

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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Manchester United için sırada ne var?

    Carrick, Manchester United'ın bu hafta sonu Old Trafford'da ezeli rakibi Manchester City'yi ağırlayacağı maçta şu ana kadarki en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalacak. Perşembe gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Sabah karşısında alınan 4-0'lık galibiyetle toparlanan takımın, Premier League'in elitleriyle rekabet edebildiğini göstermesi ve Carragher'ın sert eleştirilerine sahada yanıt vermesi gerekecek.

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