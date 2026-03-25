Jamie Carragher, Liverpool yıldızının şok edici ayrılık açıklamasının ardından Mohamed Salah'ın Premier Lig'in en büyük oyuncuları listesinde Cristiano Ronaldo'nun üzerinde yer aldığını iddia ediyor
Bir dönemin sonu
Liverpool, Salı günü Salah'ın sezon sonunda serbest oyuncu olarak kulüpten ayrılacağını açıklayarak futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen, 33 yaşındaki oyuncunun erken ayrılmasına izin veren bir anlaşmaya varıldı ve böylece kupalarla dolu dokuz yıllık serüveni sona erdi. 2017 yılında Roma'dan 34 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Salah, iki Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan takımın temel taşı oldu. Onun ayrılışı, Kevin De Bruyne'nin ayrılmasından bir yıl sonra gerçekleşti ve Premier Lig, neredeyse on yıldır ligin istatistik tablolarını domine eden bir başka dünya çapında yeteneği daha kaybetti.
Ronaldo'nun mirasını geride bıraktı
The Telegraph gazetesindeki köşe yazısında Carragher, Salah’ın 310 Premier Lig maçında kaydettiği 189 gol ve 92 asistle öne çıkan istikrarlı üstün performansının onu ayrı bir kategoriye yerleştirdiğini savundu. Carragher şöyle yazdı: "İngiltere'de başarı göstermiş yabancı forvetler arasında, sadece Thierry Henry, Salah'ın verimliliğini ve istikrarını gölgede bırakıyor. Birçoğu Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp veya Eric Cantona gibi oyuncuların değerini savunsa da, hiçbiri Mısırlı oyuncu kadar sezonlar boyunca istikrarlı bir şekilde bu kadar etkileyici rakamlara ulaşamadı. Ronaldo'nun Manchester United'daki dönemi, hem başlangıçta hem de geri dönüşünde, Real Madrid'deki zirve yıllarının iki yanını oluşturuyordu. Sadece Premier Lig performansı ve etkisi açısından değerlendirildiğinde, Salah onun önüne geçiyor. Tüm zamanların en iyi Premier Lig 11'inde, Salah, Henry ve Ronaldo ile birlikte forvet üçlüsünde otomatik olarak yer alır."
Efsanevi Salah-Klopp ikilisi
Genel bakış, Carragher'ın Liverpool'un modern yeniden doğuşuyla "sonsuza dek özdeşleşmiş" olduğunu düşündüğü Salah ve Jürgen Klopp arasındaki, bir dönemi tanımlayan ilişkiye odaklanıyor. Carragher şunları söyledi: "Klopp karizmatik ve vizyoner bir sahne yönetmeni idiyse, Salah da ilham verici başrol oyuncusuydu. Onun bol golleri, özellikle 2017'de kulübe geldiği zamanki durum göz önüne alındığında, birçok kişinin bir daha ulaşılamayacağından korktuğu zirvelere Liverpool'u taşıdı. Aynı derecede parlak olan Sadio Mané ve Roberto Firmino ile birlikte Salah, Premier Lig tarihinin en yıkıcı ve etkili hücum üçlüsünün bir parçasını oluşturdu."
Taktiksel başarının ötesinde, Carragher, Salah'ın eşsiz fiziksel dayanıklılığını vurguladı. Şöyle ekledi: "Golcü kimliği ve hızının yanı sıra, Salah'ın büyükler arasındaki hak ettiği yeri tartışırken her zaman hatırlanması gereken, daha az takdir edilen başka bir özelliği var. Bu, olağanüstü hazır bulunma yeteneğidir. En üst seviyede geçirdiği dokuz sezonda, Salah 435 maça çıktı; bu, kulübü için her yıl ortalama 48'in biraz üzerinde maç demek. Bu süre boyunca kendisi ve takımının sergilediği amansız fiziksel ve zihinsel yoğunluk göz önüne alındığında, bunlar olağanüstü rakamlar. Futbolda beni hiçbir şey, hiçbir maçı kaçırmama arzusu olan dünya çapındaki futbolcular kadar etkilemez. Salah'ın durumunda, oyundan alınırsa ve maçın tek bir dakikasını bile kaçırmak zorunda kalırsa, gözle görülür şekilde somurtur. Bu tür huysuzluk gösterileri genellikle diğerleri tarafından hoş karşılanmaz. Ama bana, ufak bir rahatsızlık nedeniyle sahadan bir an önce çıkmak isteyenlerden ziyade, yedek kulübesinde veya tribünde oturmaya tahammül edemeyen bir yıldız gösterin. Bu açlık ve direnç, gerçek büyüklüğün işaretidir."
En muhteşem veda
Salah’ın Anfield’daki son maçı 24 Mayıs’ta Brentford karşısında oynanacak olsa da, sporcunun asıl odak noktası 30 Mayıs’ta Budapeşte’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde daha etkileyici bir veda yapmak olacak. Liverpool, hem Avrupa’da hem de FA Cup’ta mücadeleye devam ediyor ve Nisan ayında son şampiyon Paris Saint-Germain ile yüksek riskli bir Avrupa çeyrek finali maçı oynayacak. Ligin ilk dört sırasını da hedefleyen takımda, Salah'ın tarihi kariyerinin sonuna gelmeden önce son bir kupa kazanarak veda etmesi için her şey hazır.