Jamie Carragher, Liverpool yıldızının şok edici ayrılık açıklamasının ardından Mohamed Salah'ın Premier Lig'in en büyük oyuncuları listesinde Cristiano Ronaldo'nun üzerinde yer aldığını iddia ediyor

Genel bakış, Carragher'ın Liverpool'un modern yeniden doğuşuyla "sonsuza dek özdeşleşmiş" olduğunu düşündüğü Salah ve Jürgen Klopp arasındaki, bir dönemi tanımlayan ilişkiye odaklanıyor. Carragher şunları söyledi: "Klopp karizmatik ve vizyoner bir sahne yönetmeni idiyse, Salah da ilham verici başrol oyuncusuydu. Onun bol golleri, özellikle 2017'de kulübe geldiği zamanki durum göz önüne alındığında, birçok kişinin bir daha ulaşılamayacağından korktuğu zirvelere Liverpool'u taşıdı. Aynı derecede parlak olan Sadio Mané ve Roberto Firmino ile birlikte Salah, Premier Lig tarihinin en yıkıcı ve etkili hücum üçlüsünün bir parçasını oluşturdu."

Taktiksel başarının ötesinde, Carragher, Salah'ın eşsiz fiziksel dayanıklılığını vurguladı. Şöyle ekledi: "Golcü kimliği ve hızının yanı sıra, Salah'ın büyükler arasındaki hak ettiği yeri tartışırken her zaman hatırlanması gereken, daha az takdir edilen başka bir özelliği var. Bu, olağanüstü hazır bulunma yeteneğidir. En üst seviyede geçirdiği dokuz sezonda, Salah 435 maça çıktı; bu, kulübü için her yıl ortalama 48'in biraz üzerinde maç demek. Bu süre boyunca kendisi ve takımının sergilediği amansız fiziksel ve zihinsel yoğunluk göz önüne alındığında, bunlar olağanüstü rakamlar. Futbolda beni hiçbir şey, hiçbir maçı kaçırmama arzusu olan dünya çapındaki futbolcular kadar etkilemez. Salah'ın durumunda, oyundan alınırsa ve maçın tek bir dakikasını bile kaçırmak zorunda kalırsa, gözle görülür şekilde somurtur. Bu tür huysuzluk gösterileri genellikle diğerleri tarafından hoş karşılanmaz. Ama bana, ufak bir rahatsızlık nedeniyle sahadan bir an önce çıkmak isteyenlerden ziyade, yedek kulübesinde veya tribünde oturmaya tahammül edemeyen bir yıldız gösterin. Bu açlık ve direnç, gerçek büyüklüğün işaretidir."