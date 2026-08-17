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Jamie Carragher'in “yıldız tozu” iddiasında bulunmasının ardından Man Utd teknik direktörü Michael Carrick neden Premier League'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni ASLA kazanamayacak
Carragher, Carrick'in 'yıldız tozu'nu sorguluyor
United, Carrick yönetiminde yıllardır eksik olan bir sükunet duygusu buldu, ancak Carragher eski İngiltere milli futbolcusunun en büyük kupaların peşindeki bir kulüp için uzun vadeli çözüm olduğuna hâlâ ikna olmuş değil. Liverpool efsanesi, Carrick'in Old Trafford'daki "sirki sakinleştirmeyi" başardığına inanıyor, ancak ona göre Carrick, en büyük sahnelerde Pep Guardiola veya Carlo Ancelotti gibilerine karşı üstünlük kurmak için gereken soyut niteliklere sahip değil.
Carragher, teknik direktörün uzun vadeli geleceğini değerlendirirken The Overlap'ta şunları söyledi: "Bunun ters gideceğini söylemiyorum. Manchester United'ın son altı ayda sahip olduğu şeyi, bir 12 ay daha, sirk olmadan, her zaman haberin odağı olmadan sürdürmesi gerekiyor ve Carrick size bunu getiriyor.
"Ama en büyük kupayı kazanacak o yıldız tozuna sahip mi? Bence yeniden gerçek bir Şampiyonlar Ligi kulübü olacak kadar güçlü bir konuma gelmeniz gerekiyor.
"Bir oyuncu sizi belli bir seviyeye getirir, sonra o yıldız tozuna ihtiyaç duyarız. Ben şahsen Carrick'in bir teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi ya da Premier League kazanacak o yıldız tozuna sahip olduğunu düşünmüyorum."
- Getty
Dünya çapında bir halefe giden köprü
Carrick’in görev süresine dair anlatı giderek bir vizyonerden çok denge sağlayıcı olduğu yönünde şekilleniyor. Carragher, 45 yaşındaki teknik adamın asıl görevinin kupaları bizzat kazandıran kişi olmak değil, United’ı kendini kanıtlamış bir kazananı cezbedebilecek seviyeye geri taşımak olması gerektiğini savunuyor.
Carragher bu görüşünü şu sözlerle genişletti: "Michael Carrick’in Manchester United ile ligi ya da Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağına inanmıyorum ama gerçekten çok iyi iş çıkardı. İyi bir sezon geçirebilir ve Manchester United’ı ardından Şampiyonlar Ligi kazanmış bir teknik direktörü getirebilecek bir konuma sokabilir."
Old Trafford'da yeni bir temel seviye belirlemek
Old Trafford'da başarının nihai ölçütü her zaman büyük kupalar olsa da, Carragher'a göre öncelikli hedef Avrupa'nın elitleri arasındaki konumlarını sağlamlaştırmak olmalı. Eski Liverpool savunmacısı, son yıllarda kulübü etkisi altına alan bitmek bilmeyen medya baskısını ortadan kaldırarak Carrick'in üst üste iki sezon ilk dörtte bitirilmesi için gerekli temeli attığına inanıyor.
Carragher, "Carrick'le birlikte... United'ın etrafında bir sirk yok," diye ekledi. "Her şey çok sakin hissettiriyor. Geldi, ortalığı sakinleştirdi, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi sağladı. Manchester United için gelecek sezon hedef, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığından emin olmak."
Ancak yorumcu, bu asgari hedefe ulaşmanın Carrick'in uzun vadeli geleceğini otomatik olarak güvence altına almaması gerektiği uyarısında bulundu ve iç sahadaki istikrarın yönetime yalnızca hesaplı bir atama yapmak için zaman kazandırdığını vurguladı.
Carragher şöyle devam etti: "United yeniden Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirse, bu yine de Michael Carrick'in mutlaka kalması gerektiği anlamına gelmez. Ama olmak istediğiniz yer... belki Carrick'i tutmak, eğer bir kez daha iyi iş çıkardıysa, ya da gidip Şampiyonlar Ligi kazanmış o menajeri, ya da sizi bir sonraki seviyeye taşıyabileceğini düşündüğünüz o menajeri almak. Yeniden bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'nde oynamanız gerekiyor."
- Getty Images Sport
'Adamdan önceki adam'
Carragher'ın görüşü, büyük ölçüde Carrick'in eski orta saha partneri Paul Scholes tarafından da paylaşılıyor. Scholes, mevcut teknik direktörün, daha köklü bir taktikçinin önünü açan bir geçiş figürü olabileceğini kabul ediyor.
Scholes, "Neredeyse onun, o adamdan önceki adam olduğunu söylüyorsunuz; her şeyi o adamdan önce sakinleştirecek kişi" dedi. "Ama o bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Carrick çok kararlı bir karakter, sessiz, rahat, söylediğimiz gibi. Sirki sakinleştirdi."
Şimdilik United'ın odağı, bu yeni bulunan uyumu korumaya ve sonunda Old Trafford'a dünya çapında bir teknik direktörü geri çekmek için gereken kritik Şampiyonlar Ligi bileti almayı güvence altına almaya sıkı şekilde bağlı kalıyor.
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