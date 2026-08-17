Jamie Carragher'in “yıldız tozu” iddiasında bulunmasının ardından Man Utd teknik direktörü Michael Carrick neden Premier League'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni ASLA kazanamayacak

United, Carrick yönetiminde yıllardır eksik olan bir sükunet duygusu buldu, ancak Carragher eski İngiltere milli futbolcusunun en büyük kupaların peşindeki bir kulüp için uzun vadeli çözüm olduğuna hâlâ ikna olmuş değil. Liverpool efsanesi, Carrick'in Old Trafford'daki "sirki sakinleştirmeyi" başardığına inanıyor, ancak ona göre Carrick, en büyük sahnelerde Pep Guardiola veya Carlo Ancelotti gibilerine karşı üstünlük kurmak için gereken soyut niteliklere sahip değil.

Carragher, teknik direktörün uzun vadeli geleceğini değerlendirirken The Overlap'ta şunları söyledi: "Bunun ters gideceğini söylemiyorum. Manchester United'ın son altı ayda sahip olduğu şeyi, bir 12 ay daha, sirk olmadan, her zaman haberin odağı olmadan sürdürmesi gerekiyor ve Carrick size bunu getiriyor.

"Ama en büyük kupayı kazanacak o yıldız tozuna sahip mi? Bence yeniden gerçek bir Şampiyonlar Ligi kulübü olacak kadar güçlü bir konuma gelmeniz gerekiyor.

"Bir oyuncu sizi belli bir seviyeye getirir, sonra o yıldız tozuna ihtiyaç duyarız. Ben şahsen Carrick'in bir teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi ya da Premier League kazanacak o yıldız tozuna sahip olduğunu düşünmüyorum."