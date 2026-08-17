Manchester United, Carrick yönetiminde yıllardır eksik olan bir sükunet duygusu buldu, ancak Carragher, eski İngiltere milli futbolcusunun en büyük kupaların peşindeki bir kulüp için uzun vadeli çözüm olduğuna hâlâ ikna olmuş değil. Liverpool efsanesi, Carrick'in Old Trafford'daki "sirki sakinleştirmeyi" başardığına inanıyor, ancak en büyük sahnelerde Pep Guardiola ya da Carlo Ancelotti gibilerine karşı üstün gelmek için gereken o soyut özelliklerden yoksun olduğunu düşünüyor.

Teknik direktörün uzun vadeli geleceğini değerlendirirken Carragher, The Overlap'ta şunları söyledi: "Bunun kötü gideceğini söylemiyorum. Manchester United'ın son altı ayda sahip olduğu şeyi, bir 12 ay daha sirke dönüşmeden, sürekli hikâye olmadan sürdürmesi gerekiyor ve Carrick size bunu sağlıyor.

"Ama en büyük kupayı kazanacak o yıldız tozuna sahip mi? Bence önce yeniden gerçek bir Şampiyonlar Ligi kulübü olacak kadar güçlü bir konuma gelmeniz gerekiyor.

"Bir oyuncu sizi belli bir seviyeye getirir, sonra o yıldız tozuna ihtiyaç duyarız. Ben şahsen Carrick'in teknik direktör olarak bir Şampiyonlar Ligi ya da Premier League kazanacak o yıldız tozuna sahip olduğunu düşünmüyorum."