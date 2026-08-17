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Jamie Carragher'in "yıldız tozu" iddiasında bulunmasının ardından Man Utd teknik direktörü Michael Carrick'in Premier League'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni NEDEN ASLA kazanamayacağı
Carragher, Carrick'in 'yıldız tozu'nu sorguluyor
Manchester United, Carrick yönetiminde yıllardır eksik olan bir sükunet duygusu buldu, ancak Carragher, eski İngiltere milli futbolcusunun en büyük kupaların peşindeki bir kulüp için uzun vadeli çözüm olduğuna hâlâ ikna olmuş değil. Liverpool efsanesi, Carrick'in Old Trafford'daki "sirki sakinleştirmeyi" başardığına inanıyor, ancak en büyük sahnelerde Pep Guardiola ya da Carlo Ancelotti gibilerine karşı üstün gelmek için gereken o soyut özelliklerden yoksun olduğunu düşünüyor.
Teknik direktörün uzun vadeli geleceğini değerlendirirken Carragher, The Overlap'ta şunları söyledi: "Bunun kötü gideceğini söylemiyorum. Manchester United'ın son altı ayda sahip olduğu şeyi, bir 12 ay daha sirke dönüşmeden, sürekli hikâye olmadan sürdürmesi gerekiyor ve Carrick size bunu sağlıyor.
"Ama en büyük kupayı kazanacak o yıldız tozuna sahip mi? Bence önce yeniden gerçek bir Şampiyonlar Ligi kulübü olacak kadar güçlü bir konuma gelmeniz gerekiyor.
"Bir oyuncu sizi belli bir seviyeye getirir, sonra o yıldız tozuna ihtiyaç duyarız. Ben şahsen Carrick'in teknik direktör olarak bir Şampiyonlar Ligi ya da Premier League kazanacak o yıldız tozuna sahip olduğunu düşünmüyorum."
- Getty
Dünya çapında bir halefe giden köprü
Carrick’in görev süresi etrafındaki anlatı, giderek bir vizyonerden çok denge sağlayıcı olduğu yönünde şekilleniyor. Carragher, 45 yaşındaki teknik adamın asıl görevinin kupaları bizzat getiren isim olmak değil, United’ı kendini kanıtlamış bir kazananı cezbedebilecek seviyeye geri taşımak olması gerektiğini savunuyor.
Carragher, bu görüşünü şu sözlerle genişletti: "Michael Carrick’in Manchester United ile ligi ya da Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağına inanmıyorum, ancak gerçekten iyi bir iş çıkardı. İyi bir sezon geçirebilir ve Manchester United’ı daha sonra Şampiyonlar Ligi kazanmış bir teknik direktörü getirebilecek bir konuma sokabilir."
Old Trafford'da yeni bir temel oluşturmak
Old Trafford'da başarının nihai ölçütü her zaman büyük kupalar olacak olsa da, Carragher'a göre kısa vadede asıl öncelik kulübün Avrupa'nın elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırmak olmalı. Eski Liverpool savunmacısı, son yıllarda kulübü saran bitmek bilmeyen medya baskısını ortadan kaldırarak Carrick'in üst üste iki kez ilk dörtte bitirmek için gerekli zemini hazırladığına inanıyor.
Carragher, "Carrick ile birlikte... United'ın etrafında bir sirk yok" dedi. "Her şey çok sakin hissettiriyor. Geldi, ortalığı sakinleştirdi, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı aldı. Manchester United için gelecek sezonun hedefi, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olduklarından emin olmak olmalı."
Ancak yorumcu, bu asgari hedefe ulaşmanın Carrick'in uzun vadeli geleceğini otomatik olarak güvence altına almaması gerektiği uyarısında bulundu ve yurt içindeki istikrarın yalnızca yönetim kuruluna hesaplı bir atama yapması için zaman kazandırdığını vurguladı.
Carragher sözlerini şöyle sürdürdü: "United yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edebilirse, bu yine de Michael Carrick'in kalması gerektiği anlamına gelmez. Ama bir konumda olmak istersiniz... belki Carrick'i tutarsınız, eğer yine iyi bir iş çıkardıysa, ya da gidip o Şampiyonlar Ligi kazanan menajeri, ya da sizi bir sonraki seviyeye taşıyabileceğini düşündüğünüz menajeri alırsınız. Bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'nde olmanız gerekiyor."
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'Adamdan önceki adam'
Carragher'ın görüşü, büyük ölçüde Carrick'in eski orta saha partneri Paul Scholes tarafından da paylaşılıyor. Scholes, mevcut teknik direktörün, daha yerleşik bir taktikçinin önünü açan bir geçiş figürü olabileceğini kabul ediyor.
Scholes, "Neredeyse onun, o adamdan önceki adam olduğunu söylüyorsunuz; o adamdan önce her şeyi sakinleştirecek adam," dedi. "Ama o yeterli kapasiteye sahip. Carrick çok kararlı bir karakter, sessiz, rahat, dediğimiz gibi. Sirk ortamını sakinleştirdi."
Şimdilik Manchester United'ın odağı, bu yeni bulunan uyumu korumaya ve sonunda dünya çapında bir teknik direktörü yeniden Old Trafford'a çekmek için gerekli olan kritik Şampiyonlar Ligi bileti almayı güvence altına almaya sıkı sıkıya bağlı kalıyor.
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