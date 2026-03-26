Jamie Carragher'ın, Liverpool'un son iç saha maçında Mohamed Salah'ın Anfield'daki veda törenine katılmak istememesinin nedeni

Veda havasına rağmen, sezon iç çatışmalarla gölgelendi. Carragher, forvet oyuncusu Arne Slot yönetimindeki rolünden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğinde daha önce hiç çekinmemiş, hatta Aralık ayındaki özellikle gergin bir dönemde onun davranışını "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Ancak Carragher'ın son yorumları, son zamanlardaki tartışmalara takılmak yerine oyuncunun spor alanındaki büyüklüğünü kutlama yönünde bir kayma yansıtıyor ve "İngiltere'de başarı göstermiş yabancı forvetler arasında, sadece Thierry Henry, Salah'ın verimliliğini ve istikrarını gölgede bırakıyor" diyerek Salah'ın ligin mutlak elitleri arasındaki statüsünü kasıtlı olarak pekiştiriyor. Birçoğu Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp veya Eric Cantona gibi oyuncuların değerini savunsa da, hiçbiri Mısırlı oyuncu kadar sezonlar boyunca tutarlı bir şekilde bu kadar yıkıcı istatistikler üretmedi."