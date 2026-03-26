Jamie Carragher Mohamed SalahGetty
Jamie Carragher'ın, Liverpool'un son iç saha maçında Mohamed Salah'ın Anfield'daki veda törenine katılmak istememesinin nedeni

M. Salah
Liverpool
J. Carragher
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi

Jamie Carragher, Mısırlı oyuncunun yaz aylarında takımdan ayrılacağını açıklamasına rağmen, Mohamed Salah’ın Anfield’daki son maçını izlemeye hiç niyeti olmadığını itiraf etti. Liverpool efsanesi, bu ikonik forvetin çok daha prestijli bir veda maçı hedeflemesi gerektiğini düşünüyor ve Kırmızılar’ın Şampiyonlar Ligi finaline çıkma olasılığına işaret ediyor.

    Salah'ın Salı akşamı kendi ağzından verdiği haberin ardından futbol dünyası şokta; oyuncu, 2025-26 sezonunun sonunda kulüpten ayrılacağını doğruladı. 33 yaşındaki futbolcunun Merseyside üzerindeki etkisi tartışılmaz; 255 golle kulübün tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Onun ayrılışı, Anfield'ın kupa vitrinine tüm önemli kupaları kazandıran bir dönemin sonunu işaret edecek. Duygusal bir duyuru videosunda, forvet oyuncusu dokuz yıllık hizmetinin ardından şehre olan derin bağını itiraf etti.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Carragher, Anfield'dan vedasını Avrupa zaferiyle taçlandırmayı hedefliyor

    Bu açıklamanın ardından taraftarlar, Brentford’a karşı oynanacak duygusal son maç için şimdiden hazırlık yaparken, Jamie Carragher’ın Mısırlı Kral’ın veda etmesine dair farklı fikirleri var. The Telegraph’ta yazdığı köşe yazısında Carragher, yaklaşan veda konusunda tutumunu açıkladı. Carragher, “Ancak son bir itirafım var. Kariyerini kutlayacağım, ancak Mayıs ayında kulübün Premier Lig’deki son maçının ardından Anfield’da düzenlenecek büyük bir veda töreninin parçası olmak istemiyorum,” diye yazdı. "Her Liverpool taraftarının aklında çok daha iyi ve daha dramatik bir şey var. Salah'ın zihniyetini ve rekabetçi ruhunu bilenler, onun bir hafta sonra mümkün olan en muhteşem vedaya odaklanacağını bilir: Budapeşte'deki Şampiyonlar Ligi finalinde takımını zafere taşımak. Bu mükemmel vedaya karşı bahis yapmayın."

    Veda havasına rağmen, sezon iç çatışmalarla gölgelendi. Carragher, forvet oyuncusu Arne Slot yönetimindeki rolünden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğinde daha önce hiç çekinmemiş, hatta Aralık ayındaki özellikle gergin bir dönemde onun davranışını "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

    Ancak Carragher'ın son yorumları, son zamanlardaki tartışmalara takılmak yerine oyuncunun spor alanındaki büyüklüğünü kutlama yönünde bir kayma yansıtıyor ve "İngiltere'de başarı göstermiş yabancı forvetler arasında, sadece Thierry Henry, Salah'ın verimliliğini ve istikrarını gölgede bırakıyor" diyerek Salah'ın ligin mutlak elitleri arasındaki statüsünü kasıtlı olarak pekiştiriyor. Birçoğu Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp veya Eric Cantona gibi oyuncuların değerini savunsa da, hiçbiri Mısırlı oyuncu kadar sezonlar boyunca tutarlı bir şekilde bu kadar yıkıcı istatistikler üretmedi."

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Kupa için son mücadele

    Duyuru kamuoyuna açıklandıktan sonra, dikkatler artık Liverpool'un Carragher'ın hayal ettiği masalsı sonu yaşatıp yaşatamayacağına yöneliyor; zira takım hem FA Kupası hem de Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ aktif olarak mücadele ediyor. Salah'ın serüveni ister Anfield'da ister Budapeşte'de sona ersin, efsaneler arasında kendine ait yeri garantilenmiş durumda.

