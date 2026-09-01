RMC Sport'a göre, Chelsea, Fernandez için Manchester City'den gelen 150 milyon euroluk (128 milyon sterlini aşan) dudak uçuklatan teklifi kabul etti. Arjantinli oyuncu, Ocak 2023'teki gelişinden bu yana Londra kulübünde 169 maça çıkıp 31 gol attıktan sonra şimdi transferin son gününde Maresca'nın takımına katılmaya hazırlanıyor.

Chelsea, orta sahadaki yerini doldurmak için Lamine Camara ya da Manu Kone'yi hedefleyerek şu anda onun ayrılığına hazırlanıyor. Fernandez, Xabi Alonso'nun Brighton'a karşı yakın zamanda 4-3 kaybedilen maçın kadrosuna alınmamasının ardından artık Chelsea formasını giymeyeceğini zaten belirtmişti.