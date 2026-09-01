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Jamie Carragher, Enzo Fernandez anlaşmasının ardından şampiyonluk yarışında Manchester City'nin Chelsea'yi geride bıraktığını iddia etti
Fernandez için anlaşma sağlandı
RMC Sport'a göre, Chelsea, Fernandez için Manchester City'den gelen 150 milyon euroluk (128 milyon sterlini aşan) dudak uçuklatan teklifi kabul etti. Arjantinli oyuncu, Ocak 2023'teki gelişinden bu yana Londra kulübünde 169 maça çıkıp 31 gol attıktan sonra şimdi transferin son gününde Maresca'nın takımına katılmaya hazırlanıyor.
Chelsea, orta sahadaki yerini doldurmak için Lamine Camara ya da Manu Kone'yi hedefleyerek şu anda onun ayrılığına hazırlanıyor. Fernandez, Xabi Alonso'nun Brighton'a karşı yakın zamanda 4-3 kaybedilen maçın kadrosuna alınmamasının ardından artık Chelsea formasını giymeyeceğini zaten belirtmişti.
Carragher transferin etkisini değerlendiriyor
150 milyon avroluk dev transfer, mevcut sezona dair beklentileri ciddi şekilde değiştirdi. Sky Sports'a konuşan Jamie Carragher, anlaşmanın özellikle Rodri'nin Manchester City'den ayrılmasının ardından iki kulübü de nasıl etkilediğine dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı.
Carragher şöyle dedi: "O kesinlikle Manchester City'yi Chelsea'nin üzerine çıkarıyor. Ben ve daha birçok kişi Chelsea'nin gerçekten iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorduk. Hâlâ da bunun önemli ölçüde Avrupa futbolunda yer almamalarına, yeni bir teknik direktöre ve sahip oldukları hücum üçlüsüne bağlı olduğuna inanıyorum. Ancak Enzo Fernandez'i kaybediyorlar ki benim için o, Chelsea'nin en önemli oyuncularından biriydi."
Arsenal'a şampiyonluk yarışında meydan okumak
Carragher ayrıca, 2022 Dünya Kupası kazananını kadrosuna katmanın Manchester City'ye son şampiyon Arsenal'e karşı şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağladığını da açıkladı.
Sky Sports'ta analizini sürdüren Carragher şunları ekledi: "Man City artık çok daha güçlü görünüyor. Şu anda Arsenal'in en büyük rakibi olacaklarını söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi bir kadro. Buna hiç şüphe yok. Çok fazla değişim oldu. Rodri'yi kaybetmenin büyük bir etken olduğunu düşünüyorum ve bunun ardından toparlanmanın gerçekten çok zor olacağını düşünmüştüm ama geçen sezonun sonunda size Elliot Anderson ve Enzo Fernandez'i kadrolarına katacaklarını söyleselerdi, bunun üst düzey bir orta saha olduğunu söylerdiniz. Bunun için çok büyük para ödediler, dolayısıyla da öyle olmalı. Bence bu, onlara ana rakip olma ve belki de bu şampiyonluğu Arsenal'in elinden gerçekten alabilecek tek takım olma konusunda en büyük şansı veriyor."
- Getty Images Sport
Transferin son günü hazırlıkları
Manchester City şimdi Fernandez için evrak işlemlerini salı günkü transfer son tarihinden önce tamamlamak üzere harekete geçecek. Bu arada Chelsea, pazar günü Arsenal ile oynayacağı büyük heyecanla beklenen karşılaşmaya hazırlanırken Camara gibi bir alternatifi acilen kadrosuna katmak zorunda. Şimdi tüm gözler, Fernandez'in yaklaşan maçlarda ilk 11'e ne kadar hızlı gireceğine çevrildi.
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