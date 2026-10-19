Manchester United, son on yılda Şampiyonlar Ligi'ne düzenli olarak katılamamasına rağmen Premier League'in en yüksek maaş bütçelerinden birine sahip olmaya devam ediyor. Kulüp yönetimi, yaz transfer döneminde bonservis bedellerine 150 milyon sterlinden fazla harcanmasına onay vererek kulübün mali yükünü daha da artırdı.

Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edilmesi, mevcut kadrodaki bazı oyuncuların maaşlarına otomatik zam yapılmasını tetikleyerek bu baskıyı artırdı. Bu nedenle kulüp, beklentilerin altında kalan oyuncularla yollarını ayırmakta ciddi zorluk yaşıyor. Az süre alan oyuncular, yüksek ücretli sözleşmelerinden vazgeçmek istemiyor.



