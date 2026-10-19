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Jamie Carragher'dan uyarı: Manchester United, Michael Carrick yönetiminde sıkıntıları derinleşirken ‘kısır döngüye’ sıkıştı
United'ın maliyetli transfer tuzağı
Manchester United, son on yılda Şampiyonlar Ligi'ne düzenli olarak katılamamasına rağmen Premier League'in en yüksek maaş bütçelerinden birine sahip olmaya devam ediyor. Kulüp yönetimi, yaz transfer döneminde bonservis bedellerine 150 milyon sterlinden fazla harcanmasına onay vererek kulübün mali yükünü daha da artırdı.
Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edilmesi, mevcut kadrodaki bazı oyuncuların maaşlarına otomatik zam yapılmasını tetikleyerek bu baskıyı artırdı. Bu nedenle kulüp, beklentilerin altında kalan oyuncularla yollarını ayırmakta ciddi zorluk yaşıyor. Az süre alan oyuncular, yüksek ücretli sözleşmelerinden vazgeçmek istemiyor.
- Getty Images Sport
Carragher sürdürülemez harcamaları sert dille eleştirdi
Carragher, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Manchester United'ın mali gücünün daha derindeki yapısal sorunları nasıl örttüğünü vurguladı. Rakip kulüpler üstünlüklerini sürdürmek için büyük harcamalar yaparken United'ın beklentilerin altında kalmasına rağmen fazladan para ödediğine dikkat çekti.
Carragher, "Bence büyük paralar harcayan bir kulüpteyseniz ve aldığınız oyuncular başarısız olmaya devam ediyorsa, üstelik Şampiyonlar Ligi'ne de katılamıyorsanız, en yüksek maaş bütçelerinden birine sahip olsanız bile sonunda sezonun en çok harcama yapanlarından biri olup yine de başarıya ulaşamayabilirsiniz" dedi.
"Liverpool ve Manchester City, istikrarlı biçimde kupa kazanıp ardından büyük harcamalar yapan az sayıdaki kulüpten ikisi. Manchester United dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olduğu için para her zaman bulunacaktır ama bu, hiç kapanmayan bir musluk gibi olamaz. Olamaz."
Kendine zarar veren bir döngü
Eski Liverpool savunmacısı, Old Trafford'daki en büyük engelin hâlâ oyuncu gönderememek olduğunu ve bunun gerekli yeniden yapılanmayı durduran bir çıkmaz yarattığını vurguladı.
„Bir de net transfer harcamasından söz ediyorsunuz ama oyuncu gönderemiyorsunuz,“ diye devam etti Carragher. „Kulüpte başarısız olmaya devam ettiğinizde oyuncu göndermek zorlaşıyor. Sonra bu oyuncular yüksek maaş alıyor ve onları gönderemiyorsunuz, kimse almak istemiyor. İçinde bulundukları durum bir kısır döngü. Sonunda en çok harcama yapan kulüp olamayacağınız bir noktaya geliyorsunuz. Bana göre bu noktaya bu yaz geldiler.“
Carragher'ın yüksek harcamaların bu yaz durması gerektiği yönündeki değerlendirmesinin etkisi kadroda şimdiden görülüyor. Savunma oyuncusu Lisandro Martinez, kısa süre önce Jason Wilcox'u sert sözlerle eleştirdi ve son transfer döneminde daha fazla yatırım beklediğini söyledi. Arjantinli oyuncunun yaşadığı hayal kırıklığı, United'ın mali imkânlarının kısıtlı olduğunun açık bir göstergesi. Oyuncular artık kötü performanslarından kulüp yönetimini sorumlu tutuyor.
- Getty Images Sport
Carrick için kriz derinleşiyor
United'ın sezona felaket gibi başlaması Carrick üzerindeki baskıyı iyice artırdı. Şu ana kadar yalnızca bir galibiyet alabilen Carrick'in takımın gidişatını tersine çevirip sezonu kurtarıp kurtaramayacağı giderek daha fazla sorgulanıyor.
Pazar günü Leeds United karşısında alınan beklentilerin altındaki 1-1'lik beraberlik, takımın Elland Road'daki kötü gidişatını sürdürmesine neden oldu. 45 yaşındaki teknik adam, yüksek ücret alan ancak beklentileri karşılayamayan kadrodan en yüksek verimi almanın bir yolunu bulmak zorunda. Kulübün mali kısıtları nedeniyle artık harcama yaparak sorunları çözemeyeceğini de biliyor.
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