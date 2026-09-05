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Jamie Carragher'dan, Cody Gakpo'nun ustalık gösterisinin ardından 123 milyon sterlinlik Liverpool transferine sert uyarı: Bradley Barcola, "forma bulmakta zorlanacak"
Carragher'dan Barcola hakkında acımasız yorum
Carragher, Liverpool'ın yaz dönemindeki sansasyonel transferi Barcola'nın bir süre kenarda beklemek zorunda kalabileceğine inanıyor. 24 yaşındaki Fransız, Paris Saint-Germain'den Anfield'a tam 123 milyon £ değerindeki bir anlaşmayla geldi, ancak Ipswich Town'a karşı çıktığı ilk maçta, ilk 11'de yer kapmak için rekabet etmesi planlanan oyuncunun sergilediği parlak performans onun önüne geçti.
Liverpool'ın Portman Road'daki 2-0'lık galibiyetinin ardından Carragher, Andoni Iraola yönetiminde kanat oyuncusunun kısa vadeli şansına ilişkin endişelerini dile getirmek için sosyal medyaya başvurdu. X'te paylaşılan açık sözlü bir gönderide, eski savunmacı şunları söyledi: "Barcola, Gakpo'nun bu versiyonuyla forma bulmakta zorlanacak."
- Getty Images Sport
Gakpo, transfer sürecinin ardından parladı
Hollandalının, Alexander Isak için yaptığı iki kritik asistin de yer aldığı öne çıkan performansı, Etihad Stadyumu'na transferinin gerçekleşmemesinin ardından sadece birkaç gün önce geleceğiyle ilgili belirsizlik yaşanmış olması nedeniyle özellikle anlamlıydı. Iraola, Gakpo'nun bağlılığına dair süregelen endişeleri reddetti ve Manchester City'nin ilk ilgisine rağmen hücum oyuncusunun planlarının temel bir parçası olmayı sürdürdüğünde ısrar etti.
Iraola, Ipswich maçının ardından, "Cody konusunda hiçbir şüphem yok. Tüm sezon öncesi dönemde çok iyiydi, bu sezona da çok iyi başladı, sayılar üretiyor" dedi. "Cody, ona ne kadar değer verdiğimizi biliyor, bence bunda hiçbir şüphe yok. Ona çok yüksek bir değer biçiyorum."
Gakpo'nun kendisi de, yüksek profilli rekabetin gelişine rağmen Merseyside'da kalma meydan okumasını benimsiyor gibi görünüyor. Galibiyeti değerlendirirken, kanat oyuncusu Liverpool'daki geleceği konusunda iyimser kaldı ve şöyle dedi: "Bence bugün harika bir maçtı. Açıkçası hâlâ geliştirmemiz gereken bazı şeyler var ama bizim için çok ihtiyaç duyulan bir galibiyetti ve üç puanı aldığımız için gerçekten çok mutluyum."
Van Dijk, 'önemli' vatandaşı takım arkadaşını övdü
Takım kaptanı Virgil van Dijk, milli takımdan takım arkadaşı için övgüde gecikmedi ve Gakpo'nun Liverpool'un bu sezonki hedefleri açısından ne kadar kritik olmaya devam ettiğini vurguladı. Kaptan, forvetin transfer spekülasyonlarına verdiği tepkinin örnek niteliğinde olduğunu da belirtti. Maçın ardından Sky Sports'a konuşan stoper, "Cody olağanüstüydü. Bizim için önemli ve bu sezon da önemli olacak. Bunu bugün gösterdi, geçen hafta da asistle göstermişti, son birkaç yılda da gösterdi" dedi.
Tecrübeli savunmacının sözleri, takım içi hiyerarşinin bonservis bedellerinden ziyade istikrarla kazanıldığı fikrini güçlendiriyor. Barcola ikinci yarıda Premier League'deki ilk maçına çıkmak için oyuna girse de, Gakpo'nun maç üzerinde kurduğu etkiyi tekrarlamakta zorlandı.
- Mark Pain
Rekabetin iç standartları yükseltmesi
Iraola, ileri üçlüsünün her bölgesinde birden fazla üst düzey seçeneğe sahip olmanın yarattığı tatlı sıkıntının keyfini çıkarıyor, ancak Barcola ve takım arkadaşlarını, yalnızca itibarın forma süresi getirmeyeceği konusunda uyardı. Teknik adam, hücum oyuncuları arasındaki rekabetin takımın genel seviyesini sadece yükselteceğine inanıyor. Iraola şöyle konuştu: "Bazen ilk 11'de başlayacaklar, bazen kulübeden gelecekler, bazen de oynamayacaklar. Ama bence bu rekabet hepsi için iyi olacak."
Barcola için şimdi mesele, sezonun ilk haftalarında zaten önemli gol katkıları yapan bir oyuncunun önüne geçebileceğini kanıtlamak. Gakpo ve Isak ölümcül bir ortaklık kurmuşken, 123 milyon sterlinlik oyuncunun kazanan formülün içine girecek bir yol bulması gerekiyor.
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