Hollandalının, Alexander Isak için yaptığı iki kritik asistin de yer aldığı öne çıkan performansı, Etihad Stadyumu'na transferinin gerçekleşmemesinin ardından sadece birkaç gün önce geleceğiyle ilgili belirsizlik yaşanmış olması nedeniyle özellikle anlamlıydı. Iraola, Gakpo'nun bağlılığına dair süregelen endişeleri reddetti ve Manchester City'nin ilk ilgisine rağmen hücum oyuncusunun planlarının temel bir parçası olmayı sürdürdüğünde ısrar etti.

Iraola, Ipswich maçının ardından, "Cody konusunda hiçbir şüphem yok. Tüm sezon öncesi dönemde çok iyiydi, bu sezona da çok iyi başladı, sayılar üretiyor" dedi. "Cody, ona ne kadar değer verdiğimizi biliyor, bence bunda hiçbir şüphe yok. Ona çok yüksek bir değer biçiyorum."

Gakpo'nun kendisi de, yüksek profilli rekabetin gelişine rağmen Merseyside'da kalma meydan okumasını benimsiyor gibi görünüyor. Galibiyeti değerlendirirken, kanat oyuncusu Liverpool'daki geleceği konusunda iyimser kaldı ve şöyle dedi: "Bence bugün harika bir maçtı. Açıkçası hâlâ geliştirmemiz gereken bazı şeyler var ama bizim için çok ihtiyaç duyulan bir galibiyetti ve üç puanı aldığımız için gerçekten çok mutluyum."