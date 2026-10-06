Carragher, Premier League'in artık City'ye en ağır yaptırımı uygulaması gerektiğine inanıyor. Legends of Football Awards'ta konuşan eski Liverpool savunmacısı, tek seferlik basit bir cezanın kulübün eylemlerinin son derece ciddi niteliğini gerektiği gibi yansıtmayacağını vurguladı.

Sky Sports'a konuşan Carragher, "Artık suçlu olduklarını bildiğimize göre, evet bir itiraz var ama ilk etapta büyük bir suçlu kararı çıktığına göre artık kimsenin beklemek isteyeceğini sanmıyorum" dedi.

"Bunun bu sezon yapılması gerekiyor, çünkü Manchester City'nin gelecek sezon etkilenmesi lazım. Bunun tek sezonluk, bir defalık bir ceza olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu yıllardır sürüyor, bence ceza da yıllar boyunca sürmeli."