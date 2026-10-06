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Jamie Carragher, City hakkındaki ‘düzmece’ mali kararın ardından Manchester City için çok yıllı ceza talep etti
City ihlallerden suçlu bulundu
Son milli ara, City'nin 114 mali ihlalden suçlu bulunduğu yönündeki sarsıcı haberin tamamen gölgesinde kaldı. Patlayıcı nitelikteki bir Premier League soruşturması, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında "sahte" ticari anlaşmalar yoluyla gelirini yaklaşık 830 milyon £ yanlış şekilde şişirdiği sonucuna vardı.
Bu durum, City'nin benzeri görülmemiş bir yurt içi başarı döneminde rakiplerinden çok daha fazla harcama yapmasına olanak sağladı. Ancak kulüp, suçlamaları hâlâ kararlılıkla reddediyor ve karara karşı resmî itirazını da çoktan yaptı.
Carragher, birkaç yılı kapsayan ağır bir ceza talep etti
Carragher, Premier League'in artık City'ye en ağır yaptırımı uygulaması gerektiğine inanıyor. Legends of Football Awards'ta konuşan eski Liverpool savunmacısı, tek seferlik basit bir cezanın kulübün eylemlerinin son derece ciddi niteliğini gerektiği gibi yansıtmayacağını vurguladı.
Sky Sports'a konuşan Carragher, "Artık suçlu olduklarını bildiğimize göre, evet bir itiraz var ama ilk etapta büyük bir suçlu kararı çıktığına göre artık kimsenin beklemek isteyeceğini sanmıyorum" dedi.
"Bunun bu sezon yapılması gerekiyor, çünkü Manchester City'nin gelecek sezon etkilenmesi lazım. Bunun tek sezonluk, bir defalık bir ceza olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu yıllardır sürüyor, bence ceza da yıllar boyunca sürmeli."
Sahte bir Premier League şampiyonluk yarışı
Carragher ayrıca herhangi bir cezanın açıklanmasında yaşanacak gecikmenin mevcut sezonun bütünlüğünü tamamen mahvedebileceği uyarısında bulundu. City bir kez daha yurt içindeki şampiyonluğun peşindeyken, onların yarışmayı sürdürmesinin tüm organizasyonun üzerine karanlık bir gölge düşürdüğünü savundu.
“Şu anda ortadaki kelimenin ‘sahte’ olduğunu biliyorum” diye ekledi. “Man City, yaşandığını bildiğimiz onca şeye rağmen gidip bu ligi kazanırsa, bu neredeyse bu sezonki Premier League’i, kazanılacak şampiyonluğu sahte hâle getirir.”
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Manchester City için sırada ne var?
Premier League şu anda en uygun cezayı belirlemek için kendi danışmanlarıyla ayrı görüşmeler yürütüyor. Mali usulsüzlüklerin boyutu göz önüne alındığında, olası yaptırımlar neredeyse sonsuz.
Kulübün sahipleri için en kötü senaryo, Carragher'ın da öne sürdüğü gibi, birden fazla yıla yayılan ağır bir ceza. Ancak hukuki süreç henüz sona ermiş değil.
City, adını temize çıkarmak için mücadelesini Yüksek Mahkeme'ye kadar taşımayı planlıyor. Hukuki cepheler belirginleşirken, rakip kulüpler de hızlı bir karar için baskıyı kuşkusuz sürdürmeye devam edecek.
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