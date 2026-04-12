Jamie Carragher, "berbat" durumda olan Tottenham'ın ligin en alt sırasındaki Wolves'u yenme şansının "hiç olmadığını" iddia ediyor ve Roberto De Zerbi'nin takımı küme düşmekten kurtaramayacağını öne sürüyor

De Zerbi, teknik direktör olarak çıktığı ilk maçın hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına rağmen soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Kulübü kurtarmak için bu sezon geriye sadece altı maçı kalan İtalyan teknik adam, Sunderland’daki performansın gerekli kalitenin işaretlerini gösterdiğini düşündü. Spurs ayrıca Leeds ve Nottingham Forest’ın üç puan gerisinde yer alıyor ve bu durum her puanı hayati hale getiriyor. De Zerbi gazetecilere şunları söyledi: “Bence iyi bir maç çıkardık. Kazanmak için yeterli değildi ama kaybetmeyi de hak etmedik. Bunu kabul edip yolumuza devam etmeliyiz. İyi bir maç oynadık. Bu zor dönemden çıkacak kadar kalitemiz var. Sonuç için üzgünüm, (Cristian) Romero'nun sakatlığı için üzgünüm ve hem bizim hem de onun için bunun önemli bir sorun olmaması umuduyla. Gol atmak için üç veya dört net fırsatımız vardı."