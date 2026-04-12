Jamie Carragher, "berbat" durumda olan Tottenham'ın ligin en alt sırasındaki Wolves'u yenme şansının "hiç olmadığını" iddia ediyor ve Roberto De Zerbi'nin takımı küme düşmekten kurtaramayacağını öne sürüyor
Carragher, acımasız bir küme düşme tahmini yaptı
Sky Sports'taki analiz acımasızdı; Carragher, Tottenham'ın şu anki gidişatı konusunda hiç çekinmeden sert sözler sarf etti. Pazar günü Sunderland'a 1-0 yenildikten sonra kulüp, 32 maçın ardından 30 puanla 18. sırada kalarak resmen küme düşme potasına saplandı. Cuma günü 17. sıradaki West Ham'ın Wolves'u yenmesi durumu daha da kötüleştirdi ve Spurs, küme düşme hattının iki puan gerisinde kaldı. Carragher, takımın düşüşünün düzeltilemeyecek kadar dik olduğunu düşünüyor. Carragher şöyle dedi: "Normalde yeni bir teknik direktör gelir ve 'Bu onun ilk maçı, o (oyun stili) bir kenara bırakılmalı' dersiniz. Igor Tudor için bir kenara bırakılması gerekiyordu ve Roberto De Zerbi için de durum aynı, çünkü bulundukları konum bu. İnanamıyorum. Tottenham küme düşecek gibi görünüyor. Diğer takımların lehine olan bir şeyler var. 24 maçta sadece 1 puan."
Wolves'u yenme şansı yok
Maç programı genellikle zor günler geçiren takımlara bir umut ışığı sunar, ancak Carragher Kuzey Londra ekibi için sadece daha fazla ıstırap görüyor. Şu anda ligin en alt sıralarında yer alan ve sadece 17 puanla 20. sırada bulunan Wolves ile yaklaşan karşılaşma öncesinde, eski Liverpool savunmacısı Spurs’un hayati önem taşıyan bir deplasman galibiyetini elde edecek özgüvene sahip olduğu yönündeki tüm iddiaları reddetti. Aralık sonundan bu yana ligde galibiyet tatmamış bir kulüp için bu ivme eksikliği şaşırtıcıdır. Carragher şöyle devam etti: "Maç programına bakarsanız, bunun Tottenham için iyi bir maç olduğunu düşünürsünüz, ancak onlar berbat durumda. Tottenham'ın ligin son sırasındaki Wolves'a gidip kazanacağını mı düşünüyorsunuz? Hiç şansı yok."
De Zerbi, yenilgiye rağmen iyimserliğini koruyor
De Zerbi, teknik direktör olarak çıktığı ilk maçın hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına rağmen soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Kulübü kurtarmak için bu sezon geriye sadece altı maçı kalan İtalyan teknik adam, Sunderland’daki performansın gerekli kalitenin işaretlerini gösterdiğini düşündü. Spurs ayrıca Leeds ve Nottingham Forest’ın üç puan gerisinde yer alıyor ve bu durum her puanı hayati hale getiriyor. De Zerbi gazetecilere şunları söyledi: “Bence iyi bir maç çıkardık. Kazanmak için yeterli değildi ama kaybetmeyi de hak etmedik. Bunu kabul edip yolumuza devam etmeliyiz. İyi bir maç oynadık. Bu zor dönemden çıkacak kadar kalitemiz var. Sonuç için üzgünüm, (Cristian) Romero'nun sakatlığı için üzgünüm ve hem bizim hem de onun için bunun önemli bir sorun olmaması umuduyla. Gol atmak için üç veya dört net fırsatımız vardı."
Yükseklik korkusuyla mücadele
Önümüzdeki dönemde Tottenham, iki puanlık farkı kapatıp felaket niteliğindeki küme düşmeyi önlemek için devasa bir görevle karşı karşıya. De Zerbi, parçalanmış soyunma odasına acilen bir mücadele ruhu aşılamalı. Spurs, 18 Nisan'daki bir sonraki maçında De Zerbi'nin eski takımı Brighton'ı ağırlayacak; ardından yedi gün sonra Wolves maçına odaklanacak.