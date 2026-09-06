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Jamie Carragher, Arsenal forveti Kai Havertz'i Roberto Firmino'yla kıyasladıktan sonra Gary Neville'ın öfkesiyle karşı karşıya kaldı
Neville, Havertz ile Firmino karşılaştırmasını reddetti
Anlaşmazlık, yorumcuların Arsenal'i ve takımın hücum seçeneklerini değerlendirdiği Sky Sports'taki Super Sunday programında ortaya çıktı. Arsenal, 2023'te Chelsea'den 65 milyon sterlin karşılığında katılan Havertz'e büyük ölçüde güvendi ve onu sürekli olarak Viktor Gyokeres'in önünde ilk 11'de başlattı.
Neville, Coventry karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından onun etkisini değerlendirirken, savunmacıları korkutma becerisi konusunda şüphelerini dile getirdi ve şöyle dedi: "Bence Havertz'in ileride oynaması, stoperlerin onun tarafına biraz daha fazla kayabilmesini sağlıyor; çünkü Havertz iyi bir oyuncu, çok iyi bir performans oyuncusu ama sizi ölümüne korkutacak biri değil."
- Getty Images Sport
Carragher tartışma yaratan hücum iddiasını savundu
Carragher, Firmino'nun Liverpool'da Mohamed Salah'ın parlamasını nasıl sağladığını hatırlatarak Neville'ın değerlendirmesine anında karşı çıktı ve şöyle dedi: "Bu, Firmino varken de Mo Salah'ı durdurmadı." Bu karşılaştırma Neville'a dokundu ve o da hızlıca şu yanıtı verdi: "Hayır, hayır, hayır. Lütfen, bu arada nasıl bir oyuncu olduğu konusunda Firmino'ya saygısızlık etmeyin." Carragher sadece "Gol atma açısından" konuştuğunu açıklamaya çalıştığında, Neville Brezilyalı oyuncuya övgüsünü daha da artırdı. Şunları ekledi: "[Sadio] Mane ve Salah için bir tamamlayıcı olma biçimi inanılmazdı, bu çok önemliydi."
Taktik tartışmadaki son karar
Taktik tartışması, Carragher'in şu sorusuyla sona erdi: "Peki Havertz neden o tür bir oyuncu olamasın?" Neville ise net son değerlendirmesini yaparak şöyle dedi: "Bence Havertz hiçbir açıdan Firmino kadar iyi değil."
Firmino, Anfield'daki sekiz yılı boyunca 362 maçta 111 gol ve 76 asist kaydederek mirasını perçinledi. Oyun bağlantısını kurmak için sık sık geriye gelen bir forvet olarak görev yaparken, Premier League ve Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok büyük kupanın kazanılmasına yardımcı oldu. Öte yandan Havertz, Arsenal formasıyla 114 maçta 38 gol ve 18 asist kaydetti; Christos Tzolis, Bukayo Saka ve Martin Odegaard tarafından desteklenen bir sistemin hücumdaki liderliğini üstlendi.
- Getty Images Sport
Arsenal hücum hattını gelecekte neler bekliyor?
Arsenal, Premier League şampiyonluğunu korumaya çalışırken önünde zorlu bir fikstür buluyor. Transfer döneminin sonuna kadar bir forvet daha kadrosuna katmayı başaramayan kulüp, hücum hattına liderlik etmesi için Havertz'e büyük bir güven duymuş durumda. Alman oyuncunun artık formunu ve istikrarını koruması, Mikel Arteta'nın hücumunu Firmino'nun bir zamanlar Jurgen Klopp için yaptığı kadar etkili şekilde yönlendirebildiğini kanıtlaması gerekiyor.
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