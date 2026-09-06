Jamie Carragher, Arsenal forveti Kai Havertz'i Roberto Firmino'yla kıyasladıktan sonra Gary Neville'ın öfkesiyle karşı karşıya kaldı

Taktik tartışması, Carragher'in şu sorusuyla sona erdi: "Peki Havertz neden o tür bir oyuncu olamasın?" Neville ise net son değerlendirmesini yaparak şöyle dedi: "Bence Havertz hiçbir açıdan Firmino kadar iyi değil."

Firmino, Anfield'daki sekiz yılı boyunca 362 maçta 111 gol ve 76 asist kaydederek mirasını perçinledi. Oyun bağlantısını kurmak için sık sık geriye gelen bir forvet olarak görev yaparken, Premier League ve Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok büyük kupanın kazanılmasına yardımcı oldu. Öte yandan Havertz, Arsenal formasıyla 114 maçta 38 gol ve 18 asist kaydetti; Christos Tzolis, Bukayo Saka ve Martin Odegaard tarafından desteklenen bir sistemin hücumdaki liderliğini üstlendi.