The Overlap'ta konuşan eski Liverpool savunmacısı Carragher, ikilinin Anfield'daki konumuna dair net bir değerlendirmede bulundu. Önümüzdeki sezonda iki oyuncunun da Iraola'nın taktik vizyonuna uymadığını öne sürdü.

"Liverpool kadrosunda asla oynamayacak iki oyuncu var" dedi Carragher. "Bir de bütün bu kotalar var, sadece 17 oyuncuya sahip olabiliyorsunuz ve benzeri şeyler. Ellerinde Chiesa ve Endo var. Sanki asla topa vurmayacaklar gibi."

Sky Sports yorumcusu, kulübün Japon orta sahayı bu yaz kadroda tutma kararını özellikle eleştirdi. "Endo'yla yollar ayrılmalıydı" diye ekledi. "Harika işler yaptı, biraz da kült kahraman oldu."



