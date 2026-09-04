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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

Jamie Carragher, Andoni Iraola yönetiminde 'ASLA forma giymeyecek' Liverpool ikilisini sert sözlerle eleştirdi; yeni dönem acımasız bir yöne evrildi

Liverpool
A. Iraola
J. Carragher
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi
F. Chiesa
W. Endo

Jamie Carragher, Federico Chiesa ile Wataru Endo'nun Andoni Iraola'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasının ardından Liverpool'da karanlık bir gelecekle karşı karşıya olduğunu söyledi. Eski Liverpool savunmacısı, iki oyuncunun yeni teknik direktörün planlarında fiilen gözden çıkarıldığını öne sürerken, satılmaları gerektiğini de savundu.

  • Iraola, Şampiyonlar Ligi için acımasız kesintilere gidiyor

    Iraola, Chiesa ve Endo'yu 2026-27 Şampiyonlar Ligi kadrosuna almayarak Liverpool'daki görevine erken dönemde acımasız bir niyet beyanıyla başladı. Liverpool'un yeni teknik direktörü, 9 Eylül'deki Atletico Madrid karşılaşması öncesinde 25 kişilik listesini sundu ve iki tecrübeli milli oyuncuyu da kenarda bıraktı.

    Bu dışarıda bırakılmalar, UEFA'nın sıkı kayıt kurallarından kaynaklanıyor; bu kurallar, A Listesi'nde en fazla 17 yerel olarak yetiştirilmemiş oyuncuya izin veriyor. Iraola, bu değerli kontenjanları 123 milyon sterlinlik transfer Bradley Barcola'ya, bir diğer yaz transferi Victor Munoz'a ve hatta sakat forvet Hugo Ekitike'ye ayırmayı tercih etti; böylece Chiesa ile Endo'ya yer kalmadı.


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    Carragher'dan forma süresi konusunda karamsar uyarı

    The Overlap'ta konuşan eski Liverpool savunmacısı Carragher, ikilinin Anfield'daki konumuna dair net bir değerlendirmede bulundu. Önümüzdeki sezonda iki oyuncunun da Iraola'nın taktik vizyonuna uymadığını öne sürdü.

    "Liverpool kadrosunda asla oynamayacak iki oyuncu var" dedi Carragher. "Bir de bütün bu kotalar var, sadece 17 oyuncuya sahip olabiliyorsunuz ve benzeri şeyler. Ellerinde Chiesa ve Endo var. Sanki asla topa vurmayacaklar gibi."

    Sky Sports yorumcusu, kulübün Japon orta sahayı bu yaz kadroda tutma kararını özellikle eleştirdi. "Endo'yla yollar ayrılmalıydı" diye ekledi. "Harika işler yaptı, biraz da kült kahraman oldu."


  • Endo ve Chiesa gözden düştü

    Her iki oyuncu da sırasıyla 2027 ve 2028'e kadar sözleşmeleri devam etmesine rağmen Merseyside'da uzun vadeli rollerini sağlamlaştırmakta zorlandı. Endo'nun geçen sezon forma süresi ciddi şekilde azaldı; Premier League'de yalnızca sekiz maça çıkabildi ve Şampiyonlar Ligi'nde bir kez oynadı.

    Bu arada Chiesa'nın Anfield kariyeri kondisyon sorunları nedeniyle sürekli sekteye uğradı. 28 yaşındaki oyuncu şu anda bir kas sakatlığıyla uğraşıyor ve kadroda kenarda kalan bir isim olmayı sürdürüyor. Mevcut sorununun uzun vadeli olmadığı düşünülse de Iraola'nın, formuna kavuşmaya yaklaşan Chiesa yerine Conor Bradley ve Giovanni Leoni gibi uzun süreli eksikleri kadroya yazma kararı, onun gözden düşen statüsünü ortaya koyuyor.


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    Premier League'in odağı Ipswich Town'a kayıyor

    Liverpool, cuma günü iç sahada Ipswich Town ile oynayacağı maçın ardından dikkatini Avrupa'ya çevirmek zorunda. Iraola'nın öğrencileri daha sonra Atletico Madrid'i Anfield'da ağırlayacak ve Inter ile Fenerbahçe deplasmanlarını da içeren zorlu lig aşaması fikstürü böylece başlayacak.

    Chiesa ve Endo için kısa vadede seçenekler yerel kupa organizasyonlarıyla sınırlı görünüyor. Avrupa serüveninin ilerleyen bölümünde ciddi bir sakatlık krizi izin verilen bir kadro değişikliğini zorunlu kılmadıkça, kıta sahnesindeki hedefleri şimdilik kesin biçimde askıda.

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