Getty Images Sport
Çeviri:
Jamie Carragher, 125 milyon sterlinlik forvet Alexander Isak'ın beklentileri karşılayamaması üzerine Liverpool'a "takıma hemen entegre olabilecek" kaç transfer yapmaları gerektiğini söylüyor
Isak'ın zorlukları Carragher'ı endişelendiriyor
Carragher, Isak'ın beklentileri gerçekten karşılayıp karşılayamayacağı konusunda ciddi şüpheler dile getirdi. Premier League'in rekor transfer ücretiyle Newcastle United'dan 125 milyon sterline transfer edilen oyuncu, Merseyside'da kabus gibi bir ilk sezon geçirdi. 26 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Crystal Palace'ı 3-1 yendikleri maçta kulüp formasıyla dördüncü golünü attı. Bu maç, Aralık ayında Tottenham maçında bacağından kırık geçirdikten sonra geri döndüğü üçüncü maçtı. Ancak, sakatlığının hafiflemesine rağmen, yorumcu İsveçli milli oyuncunun kaderini tersine çevirebileceğine pek ikna olmuş değil.
- Getty Images Sport
Birinci sınıfta ortaya çıkan efsane
Eski stoper, Liverpool'un yaz transfer döneminde yaptığı 446 milyon sterlinlik harcamaların somut bir getirisi olmamasına ilişkin açık sözlüydü ve forvetin performansını değerlendirmek için kendi geçmiş gözlemlerinden yola çıktı. Carragher, Liverpool ECHO'ya verdiği demeçte, "[Büyük harcamaların yapıldığı yaz transfer dönemi] işe yaramadı" dedi. "Gelecekte işe yarayabilir, çünkü her transferi ilk yılında değerlendirebileceğinizi sanmıyorum. Ama bunu daha önce de söylemiştim; Liverpool oyuncusu olarak edindiğim deneyime göre, kulübe gelen hiçbir oyuncu ilk sezonunda pek bir şey yapamadıktan sonra daha sonra bir keşif haline geldiğini hatırlamıyorum. Isak henüz yoluna giremedi. Açıkçası sakatlık geçirdi, ama başlangıçta da pek iyi görünmüyordu."
Üç önemli ekleme gerekiyor
Liverpool, Klopp yönetiminde bir geçiş döneminden geçerken, kulüp yönetimi üzerinde, sayısız transfer yerine hedefe yönelik kaliteli takviyeler yapma baskısı giderek artıyor. Takımın köklü yıldızlarının yaşadığı zorluklar ve sakatlık sorunları, takımı savunmasız bir duruma düşürdü. Dikkat edilmesi gereken belirli alanlara işaret eden Carragher, özellikle Mohamed Salah’ın bu sezonun sonunda Anfield’dan ayrılacağı göz önüne alındığında, büyük kupalar için yeniden rekabet edebilmek için nokta atışı takviyelerin kesinlikle gerekli olduğunu vurguladı. "Liverpool'un gelecek sezon yapması gerekenler açısından, tabii ki [Mohamed] Salah'ın yerini doldurmaları gerekiyor," diye devam etti. "Bence takıma üç oyuncu alınmalı. Takıma beş oyuncu birden alamazsınız. Liverpool geçen yaz çok sayıda oyuncu aldı, bu yüzden bu yaz çok fazla transfer yapmayacaklar."
- Getty Images Sport
Önümüzdeki dönemi değerlendirme
Slot'un ilk sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Liverpool, ikinci sezonunu ise kupa kazanamadan tamamlayacak. Bununla birlikte, şu anda Premier Lig'de dördüncü sırada yer alan kulüp, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı neredeyse garantiledi. İleriye bakıldığında, yönetim kurulu üst düzey yetenekleri bulma konusunda zorlu bir görevle karşı karşıya; takıma hemen takviye yapamamak, gelecekteki şampiyonluk hedeflerini ciddi şekilde tehlikeye atabilir.