Newcastle United’ın İngiltere milli takım oyuncusuna yönelik önceki ilgisini sürdürmeme kararı almasının ardından, Trafford’un geleceği belirsizlikle kaplı kalmaya devam ediyor. Chronicle Live, 23 yaşındaki oyuncunun adının bu hafta yapılan transfer görüşmelerinde gündeme gelmediğini belirtiyor; bu da kulübün tutumunda önemli bir soğuma olduğunu gösteriyor. Bu durumdaki değişim, İngiltere milli takımının ABD’deki Dünya Kupası macerasından dönmesinden bu yana yeni bir temas kurulmadığına dair haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıktı.

En büyük engel, Manchester City’nin bu kaleciye biçtiği değer gibi görünüyor; haberlere göre Premier Lig devi, 50 milyon sterlin civarında bir transfer ücreti talep ediyor. City, Trafford’u geçen yaz Burnley’den 27 milyon sterlinlik geri alım opsiyonunu kullanarak Etihad’a geri getirmiş ve bu süreçte kendisine beş yıllık bir sözleşme sunmuştu. Ancak eski teknik direktör Pep Guardiola’nın takımı, Paris Saint-Germain’den Gianluigi Donnarumma’yı 26 milyon sterline transfer ettikten sonra durum hızla değişti ve İtalyan kaleci hemen tartışmasız bir numaralı kaleci olarak kadroda yerini aldı.



