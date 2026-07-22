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James Trafford’un geleceği ne olacak? Man City, İngiliz kalecinin satış fiyatını belirleyince Newcastle, transfer girişimlerinden vazgeçti
Trafford anlaşmasındaki engeller
Newcastle United’ın İngiltere milli takım oyuncusuna yönelik önceki ilgisini sürdürmeme kararı almasının ardından, Trafford’un geleceği belirsizlikle kaplı kalmaya devam ediyor. Chronicle Live, 23 yaşındaki oyuncunun adının bu hafta yapılan transfer görüşmelerinde gündeme gelmediğini belirtiyor; bu da kulübün tutumunda önemli bir soğuma olduğunu gösteriyor. Bu durumdaki değişim, İngiltere milli takımının ABD’deki Dünya Kupası macerasından dönmesinden bu yana yeni bir temas kurulmadığına dair haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıktı.
En büyük engel, Manchester City’nin bu kaleciye biçtiği değer gibi görünüyor; haberlere göre Premier Lig devi, 50 milyon sterlin civarında bir transfer ücreti talep ediyor. City, Trafford’u geçen yaz Burnley’den 27 milyon sterlinlik geri alım opsiyonunu kullanarak Etihad’a geri getirmiş ve bu süreçte kendisine beş yıllık bir sözleşme sunmuştu. Ancak eski teknik direktör Pep Guardiola’nın takımı, Paris Saint-Germain’den Gianluigi Donnarumma’yı 26 milyon sterline transfer ettikten sonra durum hızla değişti ve İtalyan kaleci hemen tartışmasız bir numaralı kaleci olarak kadroda yerini aldı.
- Getty Images Sport
Papa, bir numaralı konumunu koruyor
Mevcut durumda, Newcastle, Nick Pope’un birinci kaleci olarak yerini sağlamlaştırmış olmasıyla sezon öncesi hazırlıklarına başlamaya hazırlanıyor. Pope’a yeni sezon öncesinde 1 numaralı forma verildi; bu da Eddie Howe’un kadrosundaki hiyerarşisiyle ilgili net bir mesaj veriyor. Pope, Everton maçında yaptığı büyük hatanın ardından kısa bir süre kadro dışı kalmış olsa da geçen sezon yerini geri almayı başarmıştı. Kulübün, kiralık döneminin ardından Aaron Ramsdale'i kalıcı olarak transfer etmeme kararı alması da Pope'a gayri resmi bir güven oyu niteliğindeydi.
Pope’un Tyneside’daki mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmış olsa da ve yeni yükselmiş Ipswich Town’a transfer olabileceği söylense de, şimdilik kulüpte kalmaya devam ediyor. Newcastle, kulüpte uzun süredir forma giyen kaleci Mark Gillespie ile de perde arkasında çalışmalar yürütüyor; genç kaleci Ewen Jaouen’in ise yedek seçenek olarak güçlü bir rekabet ortamı yaratması bekleniyor. Mevcut istikrara rağmen, Magpies, Ağustos ayında transfer dönemi kapanmadan önce kadroya bir kaleci daha katma olasılığını tamamen dışlamamıştır.
Alternatif seçenekler ve rakip çıkarlar
Son zamanlarda Kuzey Doğu’ya transfer olacağı söylenen tek isim Trafford değil. Newcastle’a iki hafta önce Parma’dan Japon milli takım oyuncusu Zion Suzuki’yi kadrosuna katma fırsatı sunuldu, ancak kulüp henüz 23 yaşındaki yetenekli oyuncu için resmi bir teklifte bulunmadı. Magpies'in transfer ekibi, özellikle Premier Lig'deki harcamaları düzenleyen katı Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları göz önüne alındığında, genç bir kaleciye büyük bir yatırım yapıp yapmama ya da bir sezon daha deneyimli seçeneklere sadık kalma konusunda karar verirken seçeneklerini açık tutuyor.
Newcastle, Trafford'dan kalıcı olarak ayrılmaya karar verirse, bu İngiliz oyuncu için alternatif talipler konusunda sıkıntı yaşanmayacaktır. Trafford'un adı, Aston Villa, Leeds United ve hatta İtalyan devi Juventus gibi kulüplere yönelik çeşitli yüksek profilli transferlerle anılmaktadır. İlginç bir şekilde, Trafford’un geleceği şu anda geleneksel bir menajer yerine aile üyeleri tarafından yönetiliyor. Bu alışılmadık durum, Manchester City’de kadro sıralamasında gerilere düşen ve düzenli olarak ilk takımda forma şansı bulabileceği bir kulüp arayan oyuncunun olası görüşmelerine ek bir boyut katıyor.
- Getty Images Sport
Trafford'un geçen sezon kupa başarıları
Trafford, geçen sezon Manchester City formasıyla tüm turnuvalarda toplam 17 maçta forma giydi; bu maçlarda 13 gol yedi ve sekiz kez kalesini gole kapattı. Ayrıca, kulübün başarılı ulusal kupa mücadelelerinde önemli bir rol oynayarak, takımın hem FA Kupası’nı hem de Carabao Kupası’nı kazanmasına katkıda bulundu.
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