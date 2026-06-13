James Trafford transfer mi oluyor? Newcastle, Man City'ye karşı transfer yarışını kaybettikten bir yıl sonra kaleciyi yeniden kadrosuna katmak istiyor

Trafford şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor ve Thomas Tuchel tarafından İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna seçilen üç kaleciden biri olarak görev yapıyor. Kendisi Jordan Pickford ve Dean Henderson'a destek olmaya odaklanmış olsa da, Newcastle 2026-27 sezonu öncesinde lojistik açıdan sıkı bir zaman sınırıyla karşı karşıya. Howe, savunma oyuncularının transferlerinin sezon öncesi antrenmanlar başlamadan önce takıma entegre edilmesini tercih ediyor; bu da, oyuncunun transferinde yaşanacak herhangi bir uzun süreli gecikmenin Magpies'i başka seçeneklere yöneltmesine neden olabileceği anlamına geliyor.