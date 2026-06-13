Getty Images Sport
Çeviri:
James Trafford transfer mi oluyor? Newcastle, Man City'ye karşı transfer yarışını kaybettikten bir yıl sonra kaleciyi yeniden kadrosuna katmak istiyor
Magpies, uzun vadeli hedefinin peşinde
The Athletic’in haberine göre, Newcastle, Trafford’u kadrosuna katma isteğini belirtmek üzere City ile yeniden temasa geçti. Tyneside kulübü, geçen yaz 23 yaşındaki oyuncunun Burnley'den Etihad Stadyumu'na beş yıllık sözleşmeyle transfer olmasıyla transfer yarışını kaybetmişti. Ancak, geçen sezon sadece 17 maça çıkan Trafford, tekrar transfer olmaya açık olduğunu belirtti ve bu da Magpies'in kaleci kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını yeniden başlatmasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Trafford, yönetim kademesinden duyduğu hayal kırıklığı
Kaleci, o dönemki teknik direktör Pep Guardiola'nın ilk tercihi olacağı düşüncesiyle Manchester'a transfer olmayı seçti. Ancak Premier Lig devinin beklenmedik bir şekilde Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmasıyla kariyerindeki ilerleyişi ciddi şekilde sekteye uğradı ve İngiliz kaleci yedek kulübesine mahkum oldu. Bu nedenle Trafford, milli takım görevinden dönene kadar yurt içindeki geleceğiyle ilgili acil bir karar vermekten kaçınıyor ve turnuva sonrasında menajerleriyle birlikte kulüp kariyerindeki seçeneklerini değerlendirmeyi tercih ediyor.
St James' Park'ta kapsamlı yenileme
Howe, Aaron Ramsdale’in kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Reims’ten 20 yaşındaki genç yetenek Ewen Jaouen’i kadrosuna kattı ve takımının savunma derinliğini aktif olarak yeniden şekillendiriyor. Trafford gibi deneyimli bir kalecinin takıma katılması, şu anki birinci kaleci Nick Pope için sonun başlangıcı olabilir. Pope'un, başka bir deneyimli birinci kaleci transfer edilirse takımdan ayrılması bekleniyor. Ancak, oyuncunun şu anki milli takım yükümlülükleri nedeniyle iki kulüp arasındaki resmi görüşmeler henüz başlamadı.
- Getty Images Sport
Turnuva yükümlülükleri görüşmeleri erteliyor
Trafford şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor ve Thomas Tuchel tarafından İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna seçilen üç kaleciden biri olarak görev yapıyor. Kendisi Jordan Pickford ve Dean Henderson'a destek olmaya odaklanmış olsa da, Newcastle 2026-27 sezonu öncesinde lojistik açıdan sıkı bir zaman sınırıyla karşı karşıya. Howe, savunma oyuncularının transferlerinin sezon öncesi antrenmanlar başlamadan önce takıma entegre edilmesini tercih ediyor; bu da, oyuncunun transferinde yaşanacak herhangi bir uzun süreli gecikmenin Magpies'i başka seçeneklere yöneltmesine neden olabileceği anlamına geliyor.