Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da onu gecikmeli olarak Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe ile oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Bu nedenle Newcastle, huzursuz bir başka forveti de elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücum oyuncusu, ancak kulüp ya da milli takım kariyerinde şimdiye kadar £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmadı. Elbette Newcastle için şimdi asıl sınav, bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki zavallıca 12'ncilik, buna ek olarak Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından kapıdan çıkma isteği, giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusundaki iyi bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda işleri yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon için €80m saçmak olması pek de hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olabilir. Hücum üçlüsünün neredeyse her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi, bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekiliyor, ancak bu gollerin altısı Qarabag ile Union Saint-Gilloise'a karşı geldi ve yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla, Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediklerini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması bir yana, başka yerlerde daha iyi değer bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir şey. Özellikle son iki yılda Premier League'de son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük kulübe transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce çıkan bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden geri durdu ve şimdi Gordon'ın önündeki büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yi yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca'da toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen Camp Nou'da artık gözden çıkarılabilecek durumda görünen Rashford'a sormanız yeterli. Yine de Gordon muhtemelen bu şansa kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la birlikte sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle