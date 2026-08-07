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James Trafford grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

James Trafford, Manchester City'nin tartışmalı yönetiminin ardından Leeds'te İngiltere'nin 1 numarası olabilir: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını notlandırıyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz ayları, takvimde en çok dört gözle beklenen dönemdir. Bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması da değil! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimler yüksek bonservis bedelleriyle transfer yaptı.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az kulüplerden birinin, hatta oyuncunun bile, müzakere masasında farklı bir karar vermeleri hâlinde neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda örnek de var.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, tamamlanan her transferi gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Man City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın tutumunu gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te başka bir yerde ilk 11’de oynamak için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen Trafford’nun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da nihayet 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maçı geride kalmışken kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer etti ve genç İngiliz’i anında yeniden sıralamada geriye itti. City, duygular ve bağlılıktan ziyade iş ihtiyaçlarına acımasızca öncelik vermesiyle bir ün kazandı. Finansal açıdan bakıldığında da, 12 ay önce Burnley’ye £27m ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak görev yapan bir oyuncudan hatırı sayılır bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnunlardır. İlk takım potansiyeline sahip, çok beğenilen bir başka genç altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz boyunca sessiz sedasız güçlenen Leeds, gelecek sezon doğru hamleleri yaparsa Avrupa potası için sürpriz bir aday olabilir. Trafford, Elland Road’a gelen isimler arasında beğenilen bonservissiz oyuncu Harry Wilson ve hakkında yüksek görüşler bulunan Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından yer aldı ve Leeds için sorunlu bir mevki olan kaleye üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun hayranları arasında Newcastle’ın da olduğu biliniyordu ve Premier League’de takımlar arasında seçim yapma şansı vardı. Leeds’i seçmiş olması önemli ve bu da onun gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. £45m ($60,5m) tutarındaki toplam paket, tam bir sezonu yedek olarak geçirmiş biri için büyük bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds ilerleyen yıllarda Avrupa’nın büyük kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City’den uzakta hayat adına ikinci bir deneme. 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede Premier League’de 1 numara olarak kendini kabul ettirmek için gerçek bir fırsata sahip. Kalecinin, geçen sezon daha fazla oynama ihtiyacından açıkça söz etmiş olması düşünüldüğünde, yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu belliydi ve şimdi bu transferin onu 32 yaşındaki Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olmaya götürecek yolun başlangıcı olmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton kalecisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Eğer Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olduğu düşünüldüğünde, kendisine bir fırsat verilmesi için her türlü şans var. Bazıları Newcastle veya sözde ‘big six’ kulüpleri yerine Leeds’i seçme kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az olacak. İçten içe, bu hamleyi daha da iyi şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

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  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadroya kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendini geliştirdi ve Diomande de onların arasındaki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularından gelir elde etmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Kısa süre içinde toparlanıp yeni bir cevher bulacaklardır ve Diomande Real Madrid'de etkileyici bir başlangıç yaparsa, bu yalnızca onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecektir. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında birincil hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ACL ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdürdüğü için 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyor ve Diomande de iki kanatta birden oynayabilecek kadar çok yönlü olduğundan, takımın kesinlikle daha fazla kanat alternatifi gerekiyordu. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek istemesi nedeniyle genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerini alması için alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaların kilidini açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olduğu için Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de ideal şekilde uyuyor. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya olan aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmaları da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş yıldızlığa yükselişini taçlandıran bir rüya transfer. Daha sıradan futbolseverlerin çoğu, geçen yıl bu zamanlarda Diomande'nin varlığından haberdar değildi; o sırada 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon € karşılığında transfer olmuştu. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı ve kulübün rezerv takımından yükseldi, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Kısa sürede Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı verdi. Bunun ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın birçok elit kulübünün hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o da hiç düşünmemişti. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten olağanüstü; bu da onu ne olursa olsun kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah, muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yaraşır şekilde zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Salah'ın kulübün iki yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve kimse onun bir sonraki sezonda bu kadar kötü düşüş yaşayacağını öngöremezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken, tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmesinin ardından da Slot'u ve kulüp yönetimini açıkça hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz de dahil olmak üzere kadronun birçok üyesi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü; çünkü hücumdaki üretkenliği kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunmaya katkı eksikliği daha da görünür hale geldi. Geriye dönüp bakıldığında, Liverpool 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki köklü kuralını asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık 400.000 £ değerindeki yeni sözleşmesi, çıkan haberlere göre sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildi; bu da işin içindeki tüm taraflar için para ve zaman kaybı oldu. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedefindeki Salah için bonservis bedeli dahi alınamaması da ayrıca bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i sadece bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalmış Trabzonspor ölçeğinde bir kulüp için yine de inanılmaz bir iş. Kendi kuşağının en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katan Trabzonspor, ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaktır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının üzerine inşa edilen, Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi şekilde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde tamamlama kaderiyle karşı karşıya. Görünüşe göre Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin hiçbiri eski Roma yıldızına ilgi göstermedi; serbest oyuncu statüsünde olduğu düşünüldüğünde bu oldukça çarpıcı. Salah, Türkiye'de gol vuruşlarını yeniden bulmalıdır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel olarak pişmanlık duyduğu da kesindir. Eğer egosunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmak için çabalamak yerine yeni Liverpool patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

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  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Chelsea 36 yaşındaki Henderson için devreye girdiğinde Brentford’un onun önünü kesmesi zaten pek olası değildi; hatta kulüp, sözleşmesini feshederek transferini kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlin (55 milyon dolar) karşılığında kadroya katıldı. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkansız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, çevredeki en iyi genç yetenekleri ileride elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla biriktirmeye dayalı transfer stratejisinden ciddi bir kopuşu temsil ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şu an ise İngiltere teknik direktörü olan Thomas Tuchel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda hayranı bulunan Henderson, Maviler’in son yıllarda fazlasıyla eksikliğini çektiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol açısından takıma ne katacağı konusunda soru işaretleri olacak olsa da 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerilerinden çok saha dışında sağlayacakları için transfer edildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince ayrıntıların belirlediği anlarda paha biçilemez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarları ikna etmesi gerekecek. Buna rağmen Dünya Kupası’nın itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissi var; zira son 16 turunda Meksika ile oynanan maçın ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendisini hazır tutarak, hatta antrenman yaparak karakterini gösterdi. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında olan Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir Batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği isimlerden biri haline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da görkemli kariyerinin bu aşamasında ona fazlasıyla cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Maviler kültürlerini yenilemek ve umut veren genç bir kadroyu büyük kupalar için sürekli yarışan bir takıma dönüştürmek isterken, saha dışında yeni bir dönemin başlamasına öncülük etmesi de beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek kolay olmaz. 38 yaşına kadar, yani zaten emekli olabileceği yaşa kadar onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için £34 milyon ($46 milyon) ödediği bildirildi ve bu, oyuncunun en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma olurken, bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transfer oldu ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı verdi, takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan serüvende de kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun dikine pasları Strasbourg'a gerçek anlamda delici bir etki sağladı ve topsuz oyunda sahanın her yerini kat etti. Strasbourg'un Chelsea ile olan ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için çok da düşünmeyi gerektirmeyen bir hamleydi ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı ateşli tartışmanın ardından küresel çapta da dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin değişmez ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan, kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bek olarak duyurmuş olması sayesinde, Alonso'ya hem orta sahanın gerisinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco, Chelsea'nin rakip yarı sahada top dolaşımını sürdürmesine ve topu geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etmesine katkı verebilir. Varlığı, Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve hâlâ ortaya çıkarılacak büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da Sevilla ve Strasbourg'a kiralanmadan önce yalnızca sekiz ay oynamış, sonrasında ise Strasbourg geçen yaz onun bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Dünya Kupası gibi zorlu bir sahnede Lionel Messi ve arkadaşlarıyla çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin formasıyla yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'nun işine yarayacaktır. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin kıdemli yıldızlarından mümkün olduğunca çok şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası olarak öne çıkabilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Geçen sezon takımın açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncuları arasında yer alan ismin kaybedilmesinin Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Özellikle 35 yaşında karşısına böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken Danny Welbeck’in ayrılığına elbette karşı çıkmayacaklardır, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de Aralık ayında korkulan ön çapraz bağ yırtığı yaşadıktan sonra hâlâ sahalardan uzak kalan gelecek vadeden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas düşünüldüğünde, ona layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda ellerindeki tek seçenekler Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter gibi görünürken, Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması sürpriz olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti; çünkü BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakıyor. Welbeck, kariyerinin son döneminde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadroyu tamamlayan bir isim de olmayacaktı. Brighton forveti, artık 35 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı: 13 gol. İkinci en yüksek sayısına ise 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Chelsea’nin, kadrosunda Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi çok sayıda santrfor bulunurken çıkışlar konusunda hâlâ yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’in transferi açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacak. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma fırsatı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken, muhtemelen soyunma odasında önemli bir etki alanı da verilecek. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip bol süre alma ihtimali son derece yüksek. Ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında ileri uçta görev yapması bekleniyor. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea katılım hakkı kazanırsa, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Delap’in de takımda kalması durumunda hem onun hem de Pedro’nun mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda doğrulandı, ancak aslında bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha da belirgindi ve bu da ona yeni bir sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir anlaşma alabilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış döneminde yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde yine de parlak günler yaşadı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile çok yüksek bir bonservis bedeli getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, yaşadığı sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bu transfer Inter açısından bedelsiz bir transfer olsa bile önemli bir risk barındırıyor. Ancak Inter, bu riski Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek umması gereken, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğu günlerde hâlâ top kullanma becerisi yüksek en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter, İtalya’daki daha düşük temponun, vücudu Premier League’de onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter de, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bırakarak savunmacının imzasını aldığı bildirildiği için, bunu bir tür transfer başarısı olarak görebilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama gayet uygun olmalı. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, onu milli takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın, Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu yüzden, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen ve baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını tahmin ediyordu ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede deneme arzusunun da farkında olduğu bildiriliyordu. Şişkin piyasa düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından, bu para mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden sağlığına kavuşan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da var. Bu da büyük ihtimalle mevcut gruptan birden fazla oyuncuyla yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve tam Fransa milli oyuncusu için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye etrafında yapı kurulabilecek sağlam görünen bir merkez savunma ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl müthiş geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı ve dirençli performanslarının ardından, bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine yükselme fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ile kendi geleceklerini çevreleyen belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'inde sağ stoper olarak doğrudan yer almayı bekleyebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta bir kült kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan, Anderson'ın ayrılığı Forest'ı üzecektir; çünkü o, takımın önce Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Neredeyse her şey onun üzerinden ilerliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon sterlin ister 130 milyon sterlin olsun, ki Forest ikincisi olduğunu söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Dolayısıyla Anderson'ın City Ground'da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City'ye çok pahalıya mal oldu. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri'leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d'Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad'dan ayrılarak ülkesi İspanya'ya döneceğini gösteriyor. Kalmış olsa bile, City'nin 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise zaten ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde diğer tüm oyunculardan daha fazla topla buluşan ve daha fazla ikili mücadele kazanan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu da onu Enzo Maresca'nın orta sahası için mükemmel bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun 'İngiliz vergisi'nin nihai örneği olduğu gerçeği inkâr edilemez. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest'ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi'nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası seviyede İngiltere yerine hâlâ İskoçya'yı temsil ediyor olsaydı, City'nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemesi gerekmezdi. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson'ın Forest'ı artık aştığı çok açık. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City'de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok ciddi bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad'da zorlanan ilk umut vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips'ten daha komple bir futbolcu görüntüsü veriyor ve durumları arasındaki büyük, çok büyük fark da şu: Rodri'nin Anderson'la ilk 11 arasında durmayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla City'de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa'nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Oyuncunun, Batı Londra’daki tek sezonluk unutulabilir döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik ($57m) bonservis beklentisinin ardından gönderilmesi çok kolay olmayabilirdi. Henüz 10 günü biraz aşkın bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılık transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kiralamasıyla hızla sonuç verdi. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da şimdiden dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak bunun Chelsea’nin değerlemesinin çok altında olmayacağı tahmin edilebilir. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır, özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bonservis bedeliyle transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak, Garnacho’nun Manchester United günlerinde onu bu kadar öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve eğer sezon sonunda Villa onu satın almakla yükümlü kalırken, muhtemelen yüksek bir bedel karşılığında bekleneni veremezse cevaplanması gereken ciddi sorular doğacak. Anlaşma aynı zamanda finansal kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor; çünkü bu yapı açıkça Rogers ve Garnacho anlaşmalarından UEFA nezdinde kârı maksimize etmek için tasarlanmış durumda. Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı transferle gelmiş olsaydı, UEFA bunu takas olarak değerlendirecek ve bu nedenle ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer bıraktı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor; çünkü Villa Park tribünleri, yeniden Şampiyonlar Ligi futbolunun garantilenmesinin ardından büyük beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen, şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşmasıyla katılan Harvey Elliott’ın durumuna da temkinli yaklaşacaktır; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde etmekten fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal, sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sonrası satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu seviyedeki bir para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif bir isim olarak birçok kutucuğu işaretliyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda müthiş bir performans sergileyerek tüm kulvarlarda toplam 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist); bu da Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına yükselmesine yardımcı oldu. Elbette bu transferin beraberinde bazı riskler var; ücret, günümüz piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlandı. Yine de o dönemde çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi adeta kaçınılmazdı; bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik gücü ile hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalı. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e geri dönüyor; bunu da FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olmasının verdiği güvenle yapıyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de belirlediği yüksek standartları korumak, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin sonuçlanmış olmasından büyük heyecan duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra'da kendisini kabul ettirmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey fazla sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar boyunca transfer işleri nedeniyle Barca'yı fazlasıyla eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını teslim etmek gerekirse bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair şüphesiz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini ciddi ölçüde kolaylaştıracaktır. Kısacası, bu transfer Adeyemi için doğru zamanda gelen doğru hamle gibi görünüyor; çünkü gecikmeli de olsa potansiyelini gerçekleştirmek adına bundan daha iyi bir vitrin bulamaz. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi; Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa’nın bir yandan yerine bir isim bulmasına yardımcı olurken diğer yandan da Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığına dair yeni bir kanıt olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten önemli bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı sözde bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok talep gören hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Pek çok kişi artık transfer döneminin kapanışından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a, fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle geleceğini düşünüyor. Yine de daha olası görünen şey, Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda perde arkasında ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Premier League’de sadece iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin fazlasıyla yüksek ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun aklını çeldiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti oyun süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim hâlinde olan ve çok kötü yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve genç yaş kategorilerinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı kaynağı olsa da, sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, bu yılın başlarında Tielemans ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından, ilk 11'e döndüğünde Villa sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Premier League'i dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ni kazandı. Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Ayrıca sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken, onu sadece 35 milyon £'a kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum. Özellikle de Amadou Onana, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans'ın bu yaz United'ın aradığı yaş profiline uymadığı açık ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle çok fazla maç yükü var. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevinde ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın öncelikli orta saha transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için anlaşmaların bütçelerini aşması sonrası Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar hafifletecek. Tielemans, kendini Premier League'de kanıtlamış ve Dünya Kupası'nda kalitesinin altını çizmiş bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak. Bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kendisi için geçtiğini düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekleşeceği pek de görünmüyordu ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, bu transferi Tielemans için çok büyük bir hamle haline getiriyor. Tielemans da kuşkusuz oyunun en büyük sahnelerinden birinde müthiş pas yelpazesini ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatının keyfini çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından ilk takımın parçası olmak için geri döndükten sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda görev aldığında sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünen o ki Fernandez ayrılırsa, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64m) artı bonuslarla £2 milyonluk teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. BlueCo modeli burada işliyor; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panik içinde Santos'a yöneldi. Fernandes transfer girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından United karar vericilerinin "sakin" olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir sezon boyunca zaman zaman oynadıktan sonra Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket etmiş olabileceği düşünülen Santos'un, "düzenli ilk takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla süre bulup bulamayacağını zaman gösterecek ve United'ın başka kimleri kadrosuna katacağı da çok şey belirleyecek; kulübün orta saha revizyonu sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'de yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Ancak Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılma hakkı elde edemedi. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür hâline gelmesini sağlaması oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra Alexander Isak'ı en acı verici şartlar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirmiş olsaydı, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin harcandı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Anthony Gordon'ın felaket bir sezon sona ermeden çok önce ayrılacağı belliydi ancak hayalin gerçekten sona erdiğini gösteren asıl gelişme, Tonali'nin her takıma değil Tottenham'a gitmesi. Taraftarlar için asıl travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuttaki son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda. Bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedelinde bile teselli bulamaması anlamına geliyor; çünkü o paranın da büyük ihtimalle yine boşa harcanması bekleniyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85m'lik anlaşmayı resmileştirdikten sadece bir gün sonra Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çığırından çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116m ediyorsa, Tonali neden benzer bir ücretle transfer olmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir uyum yakalayacak gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve bu, Spurs'ün mutlaka karşılığını almak zorunda olduğu bir hamle. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği transfer piyasasındaki temkinli/cimri yaklaşım nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin ligin rakiplerini geride bırakarak piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini transfer ettiğini gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki mesele ne? Açıkçası, Tonali'nin evine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de anlaşılabilir şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, zirve yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ki bunun tuhaf olduğu inkâr edilemez. Yine de De Zerbi iki sezondan fazla Spurs'te kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuçlanabilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'a, 20 milyon €)

    Inter açısından: Bu kadar önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine Inter'in bu denli düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir; her ne kadar ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries'in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da. Yine de formunda olduğunda hâlâ hücuma en iyi çıkan beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), anlaşmasının bitimine hâlâ iki yıl varken bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter için oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse Inter'in eli bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024'te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi özellikle istedi. 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenen madde, bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga'nın katı mali kuralları arasında yol alırken uygun fiyatlı fırsatları kovalayan bir kulüp olarak ün kazanan Real için yine çok akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos'un ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bonservis, kulüp efsanesi Dani Carvajal'in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos'un ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de, savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir başka sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid'i o bölgede daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama böylesine düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries açısından: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries'in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam nedeni. 2021'de PSV'den geldiğinden bu yana Inter'e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı verdi, ayrıca Nerazzurri'nin hem 2023-24 hem de 2025-26'da Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu'daki baskı da bir ölçüde azalacak. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen oyuncunun, Alexander-Arnold'u kulübede tutup tutamayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham açısından: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez önemli satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı hiç de sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık pozisyonu oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir görülen bir övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham açısından: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka net işaret. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birçok farklı rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayabilecek bir isim görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir panik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka koza dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya €60m ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes açısından: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimleriyle anılıyordu. Ancak sonunda geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan önünde tamamlayan Spurs'e gitti; bu da transferi bir bakıma yerinde sayma gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşıyabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, iki tarafın da istikrarıyla tanınmadığı düşünüldüğünde İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari'ye fiyat biçmek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi şekilde kullanılma ihtimali de yüksek. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçında da gol attıktan sonra Hollanda'ya karşı son 32 turunda alınan galibiyette belirleyici penaltıyı gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda kendini gösteren rastgele bir oyuncuya verilen ani bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapabilmesi için gereken teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir ikna olmuştu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmeye çalışmak bir tür kâbusa dönüşebilir olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yönelik o klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta ayakları yerden kesilmiş durumda ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini düşünmekte de haklı. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari tartışmasız şekilde onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta adına bir kez daha son derece akıllıca bir anlaşma olmaya aday. Palestra için ödenecek 55 milyon euro’luk (£47m/$62m) yüksek paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgi gösterdiğinde aklı çelindi ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadeleye dönüşmesi muhtemeldi. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisinin dikkat çekici bir göstergesi, teknik direktör olarak değil. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Palestra için Inter’in hamlesini çalmak adına 24 saat içinde pole pozisyonuna geçerek Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı. Oyuncunun Serie A şampiyonlarına katılması yaygın şekilde bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir iş. 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilen Palestra, çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olarak, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması beklenen bir isim ve Premier League’in zorlu temposuna da uygun görünmeli. Ancak 55 milyon euroya kadar çıkan bir harcamanın ardından Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, üstelik oyuncu hâlâ 21 yaşında, ham bir profil çiziyor ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de taşıyor. Not: B

    Palestra için: Çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Chelsea’nin bildirilen sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendisini test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin elde ettiği başarı onu cesaretlendirecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da Palestra’yı etkilemiş olabilir; bu da onun yeni menajer yönetiminde kilit bir figür olmaya hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir para ödemeye razı birini bulduğu için resmen bayram ediyor olacaktır. Unutmayın, Ramos PSG’nin golcü sorununa çözüm olması için getirilmişti ama Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası seviyede hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında ikinci planda kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon euro karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla hücum hattını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi kadrosuna katmak için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak sayısız komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru kıran bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık konuşalım, Serie A’da goller atacağını düşünüyoruz, özellikle de Ruben Amorim’in 9 numarasından istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ama bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos gol garantisi açısından aslında aynı güvenceyi hiç vermiyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli arka planda kalan bir isim için başrol olma fırsatı, hem de fazlasıyla gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’iyle 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, ciddi vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sürülebilecek iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak; çünkü bu ücret zaten başlı başına büyük, bir Serie A kulübü içinse kesinlikle devasa. Söz sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce sadece 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ününü daha da pekiştirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine önemli bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır, her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin ($94m) olduğu bildirilmiş olsa da. Bu bonservis bedelini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in de, ayrı bir transfer olarak, dikkat çekici şekilde radarlarında olduğu belirtiliyor. Halihazırda stoper seçenekleri de çok sınırlı değil; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olsa da, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığı hissine kapılmamak zor, özellikle de oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereyken. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekte 40 milyon sterlin ($54m) civarında bir bedele mal olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın son derece zorlu pazarlık yapan bir kulüp olduğu biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ile Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero’nun ise çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor ve diğer stoperleri Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi olan ve uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ortaklığı kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir hamle. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Anlaşılan ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; dolayısıyla eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak kendisine herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak bilecektir ve bu da onun hızlı şekilde uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş sürecine girecek olan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha sezonunun ardından gerçekten tek yol yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık da oldukça güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna, geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde etmiş gibi görünebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle en başından beri eli kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon euroluk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, ancak yine de 15 milyon euroluk (£13m/$17m) kazanç Osasuna ölçeğinde bir kulüp için önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemeldi ve serbest kalma maddesi nedeniyle bonservis bedeli konusunda yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool'un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal yerine Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tynesiders'ın kendi teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak aynı zamanda böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride uygun bir bedele dönüşebilecek bir ücret karşılığında kadrosuna kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğun ardından ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bu 22 yaşındaki hücumcu, yeni teknik direktörün bu transfer için bastırdığı da belirtilirken, Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi görünüyor. Ancak kulübün, bunun böyle olmayacağına inandığı bildirilse de, genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek. Not: A 

    Munoz için: Hem Liverpool'un hem de Newcastle'ın teklifleri kabul edilmişken, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde adeta göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid'e düştü, ardından yalnızca bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşip kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacak ve vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör olabilir. İlk 11'de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesi beklendiği için bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir; ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenmiş hücum hattında yine de bol fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'a, bedelsiz)

    Liverpool açısından: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar sona yaklaşmasına izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Liverpool, şampiyonlukla tamamlanan 2024-25 sezonunda en güçlü dönemini yaşadığı sırada onunla yeni sözleşme imzalamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonunda bonservissiz ayrıldı. Mevcut durumda, aylarca süren zorlu görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerini (iddialara göre haftalık yaklaşık 250.000 £) kabul etmesi tam anlamıyla tuhaf olurdu. Hele ki bu dağınık sezon, dikkat çeken bir dizi hatayla kesintiye uğramışken. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri çoktan kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid açısından: Öyle görünüyor ki Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool'un etkisiz şampiyonluk savunması boyunca sergilediği kötü performans düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in, iddialara göre geçen yılın kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığı da hatırlanmalı ki bu da dikkat çekici. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına henüz tam olarak ulaşmış değil. Real, fiilen onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına bahis oynuyor ve bu transfer kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananının Konate olduğu kesin; oyuncu hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmak üzere. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield'daki son sezonunu etkileyen hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bonservissiz olarak Madrid'e giderek Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real Madrid'inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olma fırsatını yakalayabilir. Yine de bunun onun yapabileceği bir şey olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; son derece çalışkan ve yenilikçi bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun süreli başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, adeta Pep Guardiola'nın kusursuz futbolcusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamasını umuyordu, ancak bu bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek, mali açıdan elbette harika değil, ancak dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği, City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden var. Real Madrid yalnızca olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bazıları hakkında Bernardo da bizzat yorum yapmıştı, Camp Nou'ya transferi artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. 'The Special One', vatandaşı olan bu oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri kuşkusuz geride kaldı, ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model, Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali; yetenek ve azmin o kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncu için Barcelona'nın hamlesini araya girerek bozduğunu anlamak zor değil. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya hamlesi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık sonunda Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatı yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırdı. Ancak Mourinho'nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, hiç kuşkusuz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yüksek ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil, ancak Guardiola'nın da işaret ettiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Bu yüzden, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir parça üzücü olsa da Bernardo, Luka Modric'i (Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği isim) örnek alıp İspanya'da 30'lu yaşlarının sonlarına kadar parlayabilecek deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'a, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022'deki gelişinin ardından iyi başlamamış olsa da sonrasında Chelsea savunmasının kilit isimlerinden biri hâline geldi, bu yüzden onun zararla gönderilmesi biraz kafa karıştırıcı. En iyi hâlindeyken, kendi mevkiisinde dünyadaki en iyi oyuncular arasında olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bununla birlikte, Chelsea'nin İspanyol oyuncuyu Brighton'dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken en başta fazla ödeme yaptığı kesin ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar veren kulüp muhtemelen £52 milyona ($69 milyon) kadar bir bonservis geri kazanmakla yetinecektir. Nitekim, temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella'nın ayrılığı ayrıca ciddi anlamda tecrübe eksikliği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden de mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato'nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne diyorsa o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir transferle başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük para harcamıştı, ancak bu durum onların Cucurella için de kesenin ağzını açmasına engel olmadı; yeni (eski) teknik direktörün onu hedef olarak belirlediği bildirildi. Son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu da son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarının karşılığını hemen almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir 'Mourinho' oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şu anda yeni transferin yanı sıra Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte ilk takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla gidecek oyuncular konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Not: C

    Cucurella için: Kuşkusuz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının Stamford Bridge'de BlueCo'nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya'ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Bernabeu'ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella'nın muhtemelen hemen evet dediği düşünülüyor. Mourinho tarafından özellikle istendiği görülürken, Portekizli teknik adamın ilk 11'inde Carreras'ın dönüşümlü olarak görev yapması muhtemel olduğu için kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı da oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, kötü bir başlangıç yapması hâlinde sabırsızlığıyla ün salmış Bernabeu taraftarının tepkisini çekme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, 2017'de Hull City'den yalnızca 8 milyon sterline transfer edilerek Jurgen Klopp döneminin kilit figürlerinden biri oldu ve kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir. En formda döneminde ise tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuda yaşın etkilerinin görülmeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i alarak onun yerini doldurmak için erken davranmasının nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, azminin ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı da fazlasıyla netleşti. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın gidişiyle birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Tottenham'ın ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açık, ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayağını kırmıştı ama Tottenham'ın hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi. Ayrıca yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Serbest transferle geç de olsa gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı yönündeki düşünce sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu oynamak istiyordu. Görünüşe göre Tottenham da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı ve bu da Kuzey Amerika'ya giderken onu iyi durumda bıraktı, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada sözleşme uzatma teklifi sunmadı. Bununla birlikte, Robertson'ın önünde Tottenham dışında da seçenekler vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak son anda kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz garip. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Tottenham'ı kayda değer ölçüde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız olduğu için, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Ancak yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla oynayacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da onu gecikmeli olarak Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe ile oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Bu nedenle Newcastle, huzursuz bir başka forveti de elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücum oyuncusu, ancak kulüp ya da milli takım kariyerinde şimdiye kadar £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmadı. Elbette Newcastle için şimdi asıl sınav, bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki zavallıca 12'ncilik, buna ek olarak Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından kapıdan çıkma isteği, giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusundaki iyi bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda işleri yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon için €80m saçmak olması pek de hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olabilir. Hücum üçlüsünün neredeyse her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi, bu yüzden Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekiliyor, ancak bu gollerin altısı Qarabag ile Union Saint-Gilloise'a karşı geldi ve yarısı da penaltıdan atıldı. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla, Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediklerini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması bir yana, başka yerlerde daha iyi değer bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir şey. Özellikle son iki yılda Premier League'de son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük kulübe transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce çıkan bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden geri durdu ve şimdi Gordon'ın önündeki büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yi yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca'da toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen Camp Nou'da artık gözden çıkarılabilecek durumda görünen Rashford'a sormanız yeterli. Yine de Gordon muhtemelen bu şansa kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la birlikte sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle