Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda doğrulandı, ancak aslında bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha da belirgindi ve bu da ona yeni bir sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir anlaşma alabilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış döneminde yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde yine de parlak günler yaşadı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile çok yüksek bir bonservis bedeli getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Açıkçası, yaşadığı sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bu transfer Inter açısından bedelsiz bir transfer olsa bile önemli bir risk barındırıyor. Ancak Inter, bu riski Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek umması gereken, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğu günlerde hâlâ top kullanma becerisi yüksek en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter, İtalya’daki daha düşük temponun, vücudu Premier League’de onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter de, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bırakarak savunmacının imzasını aldığı bildirildiği için, bunu bir tür transfer başarısı olarak görebilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama gayet uygun olmalı. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, onu milli takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A
Krishan Davis