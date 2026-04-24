James Trafford Man City GFXGOAL
James Trafford, İngiltere'nin bir sonraki 1 numarası olmaya aday - Jordan Pickford'a baskı yapmaya başlayabilmek için bu yaz Manchester City'den ayrılması ŞART

"Cumbria'dan buraya yol çok uzun," dedi James Trafford; Mart ayında 25 kişilik arkadaş ve aile grubu, Manchester City'nin kalecisinin Wembley'deki Carabao Kupası finalinde sahne almasını izlemek için buraya gelmişti. Ancak o gün Trafford'u desteklemek için orada bulunanların çoğu, Cumartesi günü City'nin FA Cup yarı finalinde Southampton'a karşı oynayacağı maçı izlemek için yine 300 milden fazla yol kat edecek ve 16 Mayıs'taki finalde de bunu tekrar yapmayı umuyor.

Yine de Trafford’un gelecekte Wembley’de düzenli olarak forma giyebilmesinin en iyi yolu, bu yaz çocukluğundan beri oynadığı kulübü terk etmektir. City taraftarları Wembley'i "Etihad South" olarak adlandırmayı severler ve bunun iyi bir nedeni vardır, çünkü 2007'de yeniden açıldığından beri kendi stadyumları dışında en çok maç oynadıkları yer burasıdır. Cumartesi günü Premier League'i kovalayan Saints ile oynanacak maç, City'nin son on yıl içinde ulusal stadyuma yaptığı 23. ziyaret olacak. 

Ancak, kulüp düzeyinde Wembley'e düzenli olarak gitmek, Trafford gibi yetenekli bir kalecinin her hafta oynamadığı sürece onu tatmin etmemelidir. Yeteneği, İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi olarak yılda birçok kez orada oynama şansı bulacağı anlamına gelir ve bunu gerçeğe dönüştürmesinin en iyi yolu, City'den ayrılıp hem arzuladığı hem de ihtiyaç duyduğu düzenli futbolu oynamaktır.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    İz bırakmak

    Arsenal’i mağlup ettikleri Carabao Kupası finali, City’nin altyapısından yetişen ve her işi yapan oyuncusu Nico O’Reilly’nin 2-0’lık galibiyette her iki golü de atmasıyla kısa sürede “Nico O’Reilly finali” olarak anılmaya başlandı. Ancak takımın o noktaya gelebilmesinin asıl sebebi, yine City’nin altyapısında yetişen Trafford’du.

    Trafford, maçın ilk dakikalarında Kai Havertz ve Bukayo Saka'yı üçlü kurtarışla durdurdu ve ulusal stadyumdaki ilk maçında hiç de tedirgin görünmüyordu.

    Mikel Arteta, ilk tercih olan David Raya yerine potansiyel bir risk olan Kepa Arrizabalaga'yı seçtiği için Jamie Carragher ve diğerleri tarafından eleştirilirken, Pep Guardiola'nın önceki turlardaki performansları nedeniyle Trafford'u ödüllendirme ve finalde onu oynatma kararı büyük bir başarıya dönüştü.

    Kaleci, Guardiola'ya minnettarlığını dile getirdi, ancak ortada duran sorunu da dile getirmekten kendini alamadı: Burnley'den City'ye, 1 numara olacağı vaadiyle geri çağrılmış, ancak transfer döneminin sonlarında kulüp Gianluigi Donnarumma'yı transfer edip onu ilk tercih haline getirmişti.

    "Pep'in bana güvenmesi benim için çok önemli. Bence bu, antrenmanlarda ve kupa maçlarında sergilediğim performansın bir kanıtı," dedi. "Her oynadığımda elimden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışıyorum. [Düzenli olarak oynamamak] hiç de kolay olmadı – bazen gerçekten çok zordu – ama çevremde inanılmaz insanlar var."

    • Reklam
  • James Trafford Manchester City 2025Manchester City FC

    Beklenmedik dönüş

    Geçen Temmuz ayında City'nin Burnley'den Trafford'u transfer etmek için harekete geçmesi, oyuncunun sadece bir sezonluk Premier Lig tecrübesi olması ve bu sezonun, City'nin kendi altyapısından yetişen bir başka oyuncu olan Arijanet Muric'e kalesini kaptırmasıyla sona ermesi nedeniyle bir sürpriz olarak değerlendirilebilir. Trafford'un Burnley ile Championship'te geçirdiği muhteşem sezon, 45 maçta 29 kez kalesini gole kapatıp sadece 16 gol yediği performansıyla, itibarını yeniden kazanmasına büyük katkı sağladı ve Newcastle onu 1 numaralı kalecisi yapmak için can atıyordu.

    Ancak City, iki yıl önce Trafford'u satarken Burnley ile yaptıkları anlaşmaya, oyuncu için gelen herhangi bir teklifi eşleştirip öncelik hakkını elde etmelerini sağlayan bir madde eklemişti. 12 yaşında kulübe transfer olduktan sonra fiilen City'de büyümüş ancak hiçbir zaman A takımda oynamamış olan Trafford'u Blues'a geri dönmeye ikna etmek zor olmadı.

    21 milyon sterlinlik transferin tamamlanmasının ardından Trafford, "Her zaman bir gün Manchester City'ye geri dönebileceğimi hayal etmiştim" dedi. "Burası benim evim. Ayrıca Pep'in altında ve dünya çapında bir oyuncu grubuyla çalışma fırsatı bulduğum için çok heyecanlı ve onurluyum. Hala çok gencim ve öğrenmeye ve gelişmeye açım – ve olabileceğim en iyi kaleci olmamı sağlayacak Manchester City'den daha iyi bir ortam olmadığını biliyorum."

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Hemen yedek kulübesine gönderildi

    Ancak Trafford’a City’deki rekabetin ne kadar şiddetli olduğu ve Guardiola’nın ne kadar zorlu bir teknik direktör olabileceği çok geçmeden hatırlatıldı. Sezonun ilk üç maçında ilk on birde yer alan ve Tottenham’a karşı 2-0 yenildikleri iç saha maçında büyük bir hata yapan Trafford, kısa süre sonra Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir kaleci olan Donnarumma ile rekabet etmek zorunda kaldı.

    Bu, Trafford'un birkaç hafta önce beklediği ortam değildi. Sonuçta, düzenli olarak forma giyebilmek için City'den ayrılmıştı, bu yüzden iki yıl sonra aynı pozisyonda olmak için geri dönmemişti.

    City'ye yeniden katılmayı kabul ettiğinde, Trafford en kötü ihtimalle bir yıl boyunca Ederson ile rekabet ettikten sonra, City'nin birinci kalecisi olarak şampiyonluklar kazanan Brezilyalı'dan bayrağı devralacağını düşünmüş olmalı. Bunun yerine, hiyerarşide kendisinden bir ay sonra gelen bir oyuncunun açıkça gerisinde kaldı.

    Trafford, Donnarumma'nın gelmesinden bu yana Premier Lig'de hiç forma giymedi ve bunun yerine Carabao Kupası ve FA Kupası'ndaki maçların yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maçta forma giymekle yetinmek zorunda kaldı.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Öğrenme deneyimi

    City'nin ulusal kupalarda bu kadar iyi performans göstermesi iyi oldu; zira Trafford, takımı Cumartesi günü Southampton'ı yenerse Wembley'de üç kez oynama şansı yakalayacak. Her şey yolunda giderse, o ünlü kemerin altında iki kupa kaldıracak ve bir lig şampiyonluğu madalyası kazanacak – ilk sezon için hiç de fena değil.

    Yine de Trafford sadece madalyalar için geri dönmedi ve Şubat ayında gazetecilerle yaptığı açık bir sohbette, Donnarumma'nın Etihad Stadyumu'na katılıp kaleci pozisyonunu alacağını beklemediğini açıkça belirtti.

    "Böyle bir durumun yaşanmasını beklemiyordum, ama oldu, o yüzden hayat devam ediyor," dedi. "Olay oldu, o yüzden her gün çok çalışıyorum ve ne olacağını bekliyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Futbol budur, neyse o, her gün çalışmaya devam etmelisin ve gelen maçlarda elinden geldiğince iyi oynamalısın. Bu, kariyerime ekleyeceğim bir başka deneyim ve evet, iyi bir ders oldu."

    Trafford, yazın yeni bir kulüp arayacak mı sorusuna futbolcuların klasik cevabını verse de, kararını çoktan vermiş gibi görünüyordu: "Her günü tek tek ele alalım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım, ne olursa olsun. Elbette bir sözleşmem var, bu yüzden gelecek sezon ne olacağını bilmiyorum. Tek bildiğim, her günü tek tek ele alıp kendimi geliştirmeye çalışacağım."

  • Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Talep gören

    Sezonun kritik dönemi yaklaşırken ve önümüzde muhtemelen iki Wembley maçı daha varken, Trafford yine de ilk on birde yer alabilmeyi garanti altına almak için takımdan ayrılmak istiyor. Ona bunu sunmak isteyen kulüpler de eksik değil.

    GOAL'un edindiği bilgilere göre, Liverpool, Chelsea, Newcastle, Aston Villa ve Tottenham olmak üzere beş Premier League kulübü Trafford'u transfer etmek istediğini belirtirken, Daily Mail ise Juventus'un da kulüp ile temasa geçtiğini iddia ediyor.

    Geçen yaz yanlış bir vaadle City'ye katılan Trafford, İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi Jordan Pickford'un varisi olma umutları doğru bir karar vermesine bağlı olduğundan, bir sonraki adımını dikkatli seçmelidir. Pickford, bu yaz Dünya Kupası'nda ilk tercih olacak, ancak İngiltere ve İrlanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Euro 2028'e kadar 34 yaşına girecek. Bu nedenle, kendi evinde düzenlenecek bu turnuva, Trafford'a 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana her turnuvada İngiltere kalesini koruyan adamdan bayrağı devralması için mükemmel bir fırsat sunabilir.


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Bekleyiş sona erdi

    Trafford, 2023 yılında İspanya'yı mağlup ederek kazandıkları Avrupa Şampiyonası finalinde son saniyede bir penaltıyı kurtararak İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı ile şimdiden önemli bir kupa kazanmıştı. Şubat ayında, Trafford'un City'nin Carabao Kupası finaline yükselmesine katkıda bulunmasının ardından Guardiola onun hakkında konuşurken, aklındaki ilk konu milli takımdaki geleceğiydi.

    City teknik direktörü, "İngiltere'nin inanılmaz bir kalecisi var" dedi. "Günümüz futbolunda, ne olacağı belli olmadığı için bir takımda iki olağanüstü kaleciye sahip olmak zorundasınız."

    Bu, City gibi zorlu bir takım için doğru olabilir, ancak Trafford kulübe hiçbir şey borçlu değil ve kariyeri için yoluna devam etmesi gerekiyor. Donnarumma'nın sakatlanmasını veya güven krizine girmesini umarak bir sezon daha geçiremez. Zaten yeterince bekledi.


