James Trafford, İngiltere'nin bir sonraki 1 numarası olmaya aday - Jordan Pickford'a baskı yapmaya başlayabilmek için bu yaz Manchester City'den ayrılması ŞART

Arsenal’i mağlup ettikleri Carabao Kupası finali, City’nin altyapısından yetişen ve her işi yapan oyuncusu Nico O’Reilly’nin 2-0’lık galibiyette her iki golü de atmasıyla kısa sürede “Nico O’Reilly finali” olarak anılmaya başlandı. Ancak takımın o noktaya gelebilmesinin asıl sebebi, yine City’nin altyapısında yetişen Trafford’du.

Trafford, maçın ilk dakikalarında Kai Havertz ve Bukayo Saka'yı üçlü kurtarışla durdurdu ve ulusal stadyumdaki ilk maçında hiç de tedirgin görünmüyordu.

Mikel Arteta, ilk tercih olan David Raya yerine potansiyel bir risk olan Kepa Arrizabalaga'yı seçtiği için Jamie Carragher ve diğerleri tarafından eleştirilirken, Pep Guardiola'nın önceki turlardaki performansları nedeniyle Trafford'u ödüllendirme ve finalde onu oynatma kararı büyük bir başarıya dönüştü.

Kaleci, Guardiola'ya minnettarlığını dile getirdi, ancak ortada duran sorunu da dile getirmekten kendini alamadı: Burnley'den City'ye, 1 numara olacağı vaadiyle geri çağrılmış, ancak transfer döneminin sonlarında kulüp Gianluigi Donnarumma'yı transfer edip onu ilk tercih haline getirmişti.

"Pep'in bana güvenmesi benim için çok önemli. Bence bu, antrenmanlarda ve kupa maçlarında sergilediğim performansın bir kanıtı," dedi. "Her oynadığımda elimden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışıyorum. [Düzenli olarak oynamamak] hiç de kolay olmadı – bazen gerçekten çok zordu – ama çevremde inanılmaz insanlar var."