Tuchel'in İngiltere teknik direktörü olarak göreve gelmesi, özellikle kalede kadro içinde anında bir rekabet ortamı yarattı. Yaklaşık on yıldır ilk kez Jordan Pickford'un tartışmasız bir numara statüsü sorgulanıyor ve Trafford da başlıca rakip olarak öne çıkıyor. Leeds United kalecisi, son olarak dünya şampiyonu İspanya'ya karşı oynanan Uluslar Ligi maçına sürpriz şekilde dahil edilmiş ve burada A Milli Takım düzeyindeki üçüncü maçına çıkmıştı. Teknik direktör, rotasyonun süreceğini şimdiden doğruladı ve Trafford'un Çekya'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta forma giymesi bekleniyor.

Dünyanın elit seviyesindeki takımlarına karşı oynamanın deneyimini değerlendiren Trafford, kıl payı kaybedilen maçtaki performansı ve yediği goller konusunda ayakları yere basan bir yaklaşım sergiledi. Trafford, The Guardian'ın aktardığına göre, "Her şutu kurtarmaya çalışmak istiyorum ve bunu başaramadım, üst düzey bir takıma karşı oynamanın gerçeği de bu" dedi.