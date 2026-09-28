AFP
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James Trafford, İngiltere'nin 1 numarası olmak için mücadele ederken Jordan Pickford rekabetini anlattı
Tuchel kaleci hiyerarşisini sarsıyor
Tuchel'in İngiltere teknik direktörü olarak göreve gelmesi, özellikle kalede kadro içinde anında bir rekabet ortamı yarattı. Yaklaşık on yıldır ilk kez Jordan Pickford'un tartışmasız bir numara statüsü sorgulanıyor ve Trafford da başlıca rakip olarak öne çıkıyor. Leeds United kalecisi, son olarak dünya şampiyonu İspanya'ya karşı oynanan Uluslar Ligi maçına sürpriz şekilde dahil edilmiş ve burada A Milli Takım düzeyindeki üçüncü maçına çıkmıştı. Teknik direktör, rotasyonun süreceğini şimdiden doğruladı ve Trafford'un Çekya'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta forma giymesi bekleniyor.
Dünyanın elit seviyesindeki takımlarına karşı oynamanın deneyimini değerlendiren Trafford, kıl payı kaybedilen maçtaki performansı ve yediği goller konusunda ayakları yere basan bir yaklaşım sergiledi. Trafford, The Guardian'ın aktardığına göre, "Her şutu kurtarmaya çalışmak istiyorum ve bunu başaramadım, üst düzey bir takıma karşı oynamanın gerçeği de bu" dedi.
- Getty Images Sport
Jordan Pickford ile dostane rekabet
Medyanın odağı olası sert bir rekabet ihtimali üzerinde kalmaya devam ederken, Trafford, Pickford ile ilişkisinin karşılıklı saygıya dayandığında ısrar ediyor. Her iki kaleci de İngiltere'nin kuzeyindeki benzer kökenleri paylaşıyor ve bu da ilk 11'deki tek bir yer için doğrudan rekabet etmelerine rağmen aralarında bir bağ kurulmasına yardımcı oldu. Trafford, kampta sürtüşme olduğuna dair her türlü iddiayı hızla reddederken, aralarındaki mücadelenin profesyonel niteliğini vurguladı.
"İkimiz de kuzeyli çocuklarız ve gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Futbolda herkesin ilk 11 için rekabet etmesi bir gerçek ama ben de Pickford da gerçekten çok iyi anlaşıyoruz" dedi. "Herkes ilk 11'de başlamak için mücadele ediyor, kadrodaki herkes üst düzey bir oyuncu ve oynamak için savaşıyor. Bu, diğer pozisyonlardan farklı değil. Herkes sadece elinden gelenin en iyisini yapıyor ve oynayabilmek için olabildiğince iyi performans göstermeye çalışıyor, bu her seviyede bir gerçek."
Nihai uluslararası rüyanın peşinde
Trafford için İngiltere'yi temsil etme fırsatı, City akademisindeki dönemi ve başarılı kiralık maceraları da dahil olmak üzere yıllar süren sıkı çalışmanın bir sonucu. Mevcut durumu bir baskı kaynağı olarak değil, hayat boyu kurduğu bir hedefin gerçekleşmesi olarak görüyor. Takım kâğıdına ilk yazılan isim olma hedefi, kadrodaki herkesin paylaştığı bir istek, ancak bir kaleci için bu yol genellikle daha yalnız ve daha zorlu oluyor.
"İngiltere için oynamak ve İngiltere'de ilk 11'de başlamak, her kalecinin ve her futbolcunun hayalidir. Herkes ilk 11'de başlayabileceğine inanıyor ve herkes her gün bunu yapabileceğini kanıtlamaya çalışıyor," dedi Trafford.
"Tuchel bana ne yapmam gerektiğini söylemedi. Sadece her seferinde yeteneğini göstermeye çalışıyorsun. Kampa gelen her oyuncu için gerçeklik bu, sadece kendin olmalı ve teknik direktörü etkilemeye çalışmalısın."
- Getty Images Sport
Elland Road'da istikrarı bulmak
Trafford’ın uluslararası düzeydeki yeniden yükselişinin temeli, yaz aylarında West Yorkshire’a yaptığı transfer oldu. Manchester City’de Gianluigi Donnarumma’nın gerisinde kaldığı karmaşık bir dönemin ardından Leeds’e geçişi, ona aradığı düzenli süreleri sağladı. Daniel Farke yönetiminde Trafford, sezona güçlü bir başlangıç yapan takımın kısa sürede hayati parçalarından biri hâline geldi.
Trafford, milli takımdaki geleceğinin kulüp düzeyindeki performanslarına ayrılmaz biçimde bağlı olduğunun fazlasıyla farkında. Şöyle açıkladı: "Oynasan da oynamasan da yeteneğin değişmez, mesele bunu kafanda nasıl düşündüğündür. Kısa bir süre içinde yetenek anlamında bir üst seviyeye çıkmak zor, benim yaptığım tek şey oynamak ve düzenli olarak oynamak, ülken için seçilmek adına yapman gereken şeylerden biri de bu."
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