James Tavernier, teknik direktör Danny Rohl ile yaşadığı tartışmanın ardından kaptan olarak Hibs maçı öncesinde Ibrox'tan ayrılmak zorunda kalarak Rangers'tan vedasını neredeyse engelliyordu
Ibrox'ta yaşanan iletişim kopukluğu
The Scottish Sun gazetesine göre, tecrübeli sağ bek oyuncusunun Glasgow'un dev kulübüyle uzun süredir devam eden ilişkisi güzel bir şekilde sona erecekti, ancak sezonun son iç saha maçında olaylar kötü bir hal aldı. Tavernier'in Hibs maçında ilk 11'de yer almadığını fark edince ciddi bir "kavga" çıktığı anlaşılıyor. Defans oyuncusu, bu maçı eşi ve çocuklarının önünde resmi bir veda maçı olarak değerlendirmeyi planlamıştı.
Rohl ile sert bir tartışmanın ardından, Tavernier'in maç öncesi toplantıda takım arkadaşlarına seslendiği ve ardından stadyumdan öfkeyle çıktığı bildirildi. İlk tepki o kadar şiddetliydi ki, 34 yaşındaki oyuncunun o akşamki maçta sahaya dönmesi beklenmiyordu ve takım haberleri kadroda yer almadığını doğrulayınca, Ibrox'ta planladığı veda tamamen suya düştü.
On yıllık hizmetin beklenmedik sonu
Bu gerginlik, Tavernier'in ayrılacağını açıklayarak kulüp yönetimini şaşırtmasından sadece birkaç hafta sonra ortaya çıktı. Bu çağdaş efsane, kulüpte on yılı aşkın bir süredir hizmet vermiş olsa da, kaptan kararını kamuoyuna duyurduğunda kulüp yetkililerinin yeni bir sözleşme görüşmesi için hazırlık yaptıkları düşünülüyordu. Bu zamanlama, sezonun son haftalarında giderek gerginleşen ilişkiye yeni bir sürtüşme katıyor.
Pazar günü Celtic'e karşı 3-1 yenildikleri Old Firm derbisi bir dönüm noktası gibi görünüyordu, zira Rohl derbi sırasında kaptanı oyundan almayı tercih etmişti. Tavernier sahadan ayrılırken Parkhead taraftarları tarafından alay konusu oldu ve birçok Hoops taraftarı bunun onun bu derbide son maçı olduğunu hissetti. Bu oyuncu değişikliği, Hibs maçı öncesinde yaşanan kadro seçimi dramasının zeminini hazırlamış gibi görünüyor.
Duygusal bir U dönüşü ve saha kenarında yapılan sunum
İlk haberlerde sahadan öfkeyle ayrıldığı belirtilse de, maçın başlamasına sadece birkaç dakika kala olaylar dramatik bir şekilde yeniden şekillendi. Tavernier, 2015 yılından beri kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etmek için Ibrox’a son anda yetişti. Sıcak bir karşılama ile sahaya çıkan oyuncu, kulüp efsanesi John Greig ile birlikte kulübe yaptığı olağanüstü katkıyı anmak üzere düzenlenen özel bir törene katıldı.
562 maçta 144 gol atan savunma oyuncusunun gözyaşlarını silmeye çalıştığı görüldüğünde, günün duygusal atmosferi açıkça ortadaydı. 2021'de Steven Gerrard yönetiminde takımı tarihi 55. lig şampiyonluğuna taşıyan ve hem İskoçya Kupası'nı hem de Lig Kupası'nı kazanan Tavernier'in, teknik kadroyla yaşadığı iç çatışmalara rağmen Ibrox seyircisi tarafından Hall of Fame'e kabul edilmesi kutlandı.
Kaptanın ayrılırken söylediği son sözler
Tavernier, ayrılma nedenlerini daha önce taraftarlara yönelik samimi bir açıklamayla dile getirmişti. Şöyle dedi: "Taraftarlara, takım arkadaşlarıma ve kulübün tüm çalışanlarına. Uzun uzun düşündükten sonra, bu sezonun kulüpteki son sezonum olacağına karar verdim. Bu kolay bir karar değildi. Bu kulüp, son 11 yıldır benim ve ailemin hayatının çok büyük bir parçası oldu. Bana hem saha içinde hem de saha dışında çok şey verdi ve geldiğim andan itibaren, kulübü en iyi şekilde temsil etmek için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."
Takımın kaptanı olarak geçirdiği süreyi değerlendiren oyuncu, şunları ekledi: "2018'den beri bu kulübün kaptanı olma onuruna sahip olmak, her zaman inanılmaz derecede gurur duyacağım bir şey. Bu takımı sahaya çıkarmak, kaptan kol bandını takmak ve bu rolde güven görmek, kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar benim için çok anlamlıydı. Birlikte inişler ve çıkışlar yaşadık ve bu süreçte gerçekten inanılmaz anlar paylaştık."