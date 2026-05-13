James Tavernier, teknik direktör Danny Rohl ile yaşadığı tartışmanın ardından kaptan olarak Hibs maçı öncesinde Ibrox'tan ayrılmak zorunda kalarak Rangers'tan vedasını neredeyse engelliyordu

The Scottish Sun gazetesine göre, tecrübeli sağ bek oyuncusunun Glasgow'un dev kulübüyle uzun süredir devam eden ilişkisi güzel bir şekilde sona erecekti, ancak sezonun son iç saha maçında olaylar kötü bir hal aldı. Tavernier'in Hibs maçında ilk 11'de yer almadığını fark edince ciddi bir "kavga" çıktığı anlaşılıyor. Defans oyuncusu, bu maçı eşi ve çocuklarının önünde resmi bir veda maçı olarak değerlendirmeyi planlamıştı.

Rohl ile sert bir tartışmanın ardından, Tavernier'in maç öncesi toplantıda takım arkadaşlarına seslendiği ve ardından stadyumdan öfkeyle çıktığı bildirildi. İlk tepki o kadar şiddetliydi ki, 34 yaşındaki oyuncunun o akşamki maçta sahaya dönmesi beklenmiyordu ve takım haberleri kadroda yer almadığını doğrulayınca, Ibrox'ta planladığı veda tamamen suya düştü.