James Tavernier, Ibrox'ta yedek kulübesinde gösterdiği öfkeyi pişmanlık duyacak mı? Alan Hutton, Rangers'tan ayrılırken yaşadığı hayal kırıklığına ilişkin yorumda bulundu ve serbest oyuncu olarak Premier Lig'e transfer olma ihtimalini değerlendirdi
Tavernier'in Rangers'taki performansı: Etkileyici bir gol sayısı
Tavernier, İskoçya Şampiyonası’nda başlayan ve Premiership şampiyonluğu ile bir Avrupa Ligi finali deneyimini de içeren 11 yıllık kariyeri boyunca 565 maça çıkarak, Glasgow’daki Old Firm devleri için modern bir efsane haline geldi.
Bu cesur savunma oyuncusu, Rangers formasıyla 144 gol attı ve 2023-24 sezonunda 24 golle oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Sahanın her iki ucunda da olağanüstü bir etki yaratan Tavernier'in ayrılmasıyla Ibrox'ta büyük bir boşluk oluşacak.
Tavernier, sözleşmesi sona erdiğinde Gers ile yollarını ayıracak. Plan, 13 Mayıs'ta Hibernian ile oynanacak iç saha maçında ona uygun bir veda töreni düzenlemekti. 34 yaşındaki oyuncu, o maçta ilk 11'de yer alacağına dair söz verildiğini, ancak daha sonra teknik direktör Danny Rohl'un kendisine yedek kulübesinde yer almasını istediğini iddia ediyor.
Duyguları kabaran Bradford doğumlu oyuncu bu talebi reddetti ve kendini kadro dışı bıraktı; bu da Ibrox sahasında bir veda maçı olmayacağı anlamına geliyordu. Tavernier, bu durumun ele alınış biçiminden duyduğu "hayal kırıklığını" dile getirdi, ancak gereksiz bir drama yaratmamak için daha fazlasını yapabilir miydi?
Tavernier, Ibrox'taki veda maçında yedek kulübesinde yer almamış olmaktan pişmanlık duyacak mı?
Bu talihsiz olaylar dizisiyle ilgili görüşü sorulan eski Rangers sağ bekçisi Hutton, Arabic Casinos'un desteğiyle GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Gerçekten çok yazık, gerçekten çok yazık. Bunu bir süre düşündüm ve kendimi o oyuncunun yerine koymaya çalıştım. Sanırım birkaç hafta geçtikten sonra, yedek kulübesine oturmamış olmam beni daha çok incitirdi.
“Oradaki duyguları tamamen anlıyorum. Uzun süredir oradaydı. Uzun süredir kulübün kaptanıydı. Hafif bir sakatlığı olduğu yönünde söylentiler duydum ve sanırım bu Old Firm maçından sonraydı. Çok fazla zaman geçmemişti ve teknik direktör onu yedek kulübesine oturtma kararı almıştı ama onu oyuna sokacaktı çünkü taraftarların alkışını ve her şeyi hak etmişti - özellikle de Ibrox'taki son maçta.
“O bunun haklı bir karar olmadığını düşündü. İlk 11'de başlaması gerektiğini düşündü. Bu konuda fikir ayrılığı yaşandı ve sanırım duygular devreye girdi ve o da kadrodan ayrılmaya karar verdi. Bu gerçekten üzücü bir durum çünkü çok yazık ve bence birkaç hafta sonra geriye dönüp baktığında pişmanlık duyacaktır.”
Serbest oyuncu: Tavernier bir sonraki adımını değerlendiriyor
Tavernier artık kariyerinde bundan sonra ne yapacağına karar vermek zorunda. Eski Newcastle ve Wigan savunma oyuncusu için bir süreliğine İngiltere'ye dönüş ihtimali gündeme gelmişti, ancak profesyonel kariyerini çok daha uzaklara taşımaya hazırlanıyor olabilir.
Suudi Pro Ligi'ne transfer olup, yüksek ücretli bir sözleşme imzalayabileceği sorulduğunda Hutton, “Belki. Premier Lig açısından bakıldığında, şu anda bu adım biraz fazla olabilir - o 34 yaşında.
"Rangers'ta düzenli olarak oynamıyordu ve bu yaşa geldiğinizde her oyuncunun başına gelen bir şey bu - bazen bunu en son fark eden kişi siz olsanız bile, performansınız düşmeye başlar. Dolayısıyla, yurtdışında bir yere gitmek onun için makul bir olasılık."
Rangers, Celtic ile arasındaki farkı kapatmak için büyük bir yaz dönemi yaşıyor
Tavernier, Rangers'tan ayrılacak; kulüp bu yaz saha içinde ve dışında bazı önemli kararlarla karşı karşıya kalacak. 2025-26 sezonunda ezeli rakibi Celtic'in dramatik bir şekilde lig şampiyonluğunu kutlamasının ardından, bu farkı kapatmaya yardımcı olacak planların hayata geçirilmesi gerekiyor.
Gers, Steven Gerrard'ın yönetiminde Tavernier'in 2021'de bu kupayı kaldırmasından bu yana bu özel kupayı bir daha havaya kaldıramadı ve 12 ay sonra bu kupayı Ibrox'a geri getirmek için akıllı transferler yapılması gerekecek.