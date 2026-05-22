James Tavernier, Ibrox'ta yedek kulübesinde gösterdiği öfkeyi pişmanlık duyacak mı? Alan Hutton, Rangers'tan ayrılırken yaşadığı hayal kırıklığına ilişkin yorumda bulundu ve serbest oyuncu olarak Premier Lig'e transfer olma ihtimalini değerlendirdi

Tavernier, İskoçya Şampiyonası’nda başlayan ve Premiership şampiyonluğu ile bir Avrupa Ligi finali deneyimini de içeren 11 yıllık kariyeri boyunca 565 maça çıkarak, Glasgow’daki Old Firm devleri için modern bir efsane haline geldi.

Bu cesur savunma oyuncusu, Rangers formasıyla 144 gol attı ve 2023-24 sezonunda 24 golle oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Sahanın her iki ucunda da olağanüstü bir etki yaratan Tavernier'in ayrılmasıyla Ibrox'ta büyük bir boşluk oluşacak.

Tavernier, sözleşmesi sona erdiğinde Gers ile yollarını ayıracak. Plan, 13 Mayıs'ta Hibernian ile oynanacak iç saha maçında ona uygun bir veda töreni düzenlemekti. 34 yaşındaki oyuncu, o maçta ilk 11'de yer alacağına dair söz verildiğini, ancak daha sonra teknik direktör Danny Rohl'un kendisine yedek kulübesinde yer almasını istediğini iddia ediyor.

Duyguları kabaran Bradford doğumlu oyuncu bu talebi reddetti ve kendini kadro dışı bıraktı; bu da Ibrox sahasında bir veda maçı olmayacağı anlamına geliyordu. Tavernier, bu durumun ele alınış biçiminden duyduğu "hayal kırıklığını" dile getirdi, ancak gereksiz bir drama yaratmamak için daha fazlasını yapabilir miydi?