Avellino, yaklaşık bir ay önce James'in temsilcileriyle temasa geçti. Taraftar kitlesinin coşkusunu göstermek için kulüp, orta saha oyuncusunun ekibine taraftarlarının video görüntülerini gönderdi.

Bu hamle, Napoli'nin James'i Campania'ya getirmeye çalışıp başarısız olmasından yedi yıl sonra geldi ve Avellino'nun iddialı teklifi daha da dikkat çekici hâle geldi.

Kulüp, bu sezon başkan D'Agostino yönetiminde Napoli'den Walid Cheddira'nın ses getiren transferi de dahil olmak üzere zaten önemli mali taahhütlerde bulundu.