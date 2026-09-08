AFP
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James Rodriguez Serie B transferi: Eski Real Madrid oyun kurucusu, Nesta için Avellino görüşmelerinde
Avellino, James için sansasyonel hamleyi hedefliyor
Serie B ekibi Avellino, eski Real Madrid oyun kurucusu James Rodriguez için sansasyonel bir anlaşmayı tamamlamak adına aktif görüşmeler yürütüyor. Sportif direktör Mario Aiello, ilk olarak İspanya kaynaklı çıkan haberlerin ardından görüşmeleri resmen doğruladı.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Montreal Impact ile MLS'te geçirdiği dönemin ardından boşa çıktı.
Eski Real Madrid ve Bayern Münih yıldızının transfer edilmesi, İtalya 2. Lig ekibi için çok güçlü bir niyet beyanı anlamına gelecektir.
- Getty Images Sport
Nesta ile olan ilişki, Serie B hamlesinin anahtarı oldu
Olası transferin arkasındaki temel itici güç, James ile Avellino teknik direktörü Alessandro Nesta arasındaki yakın ilişki. 2006 Dünya Kupası şampiyonu, Kolombiyalı kaptanı Serie B'ye transfer olmayı değerlendirmesi için bizzat ikna etti.
Taraflar arasındaki mesafenin az olduğu belirtilirken, görüşmeler belirleyici bir aşamaya ulaştı.
Sportif direktör Aiello, anlaşmanın geldiği noktaya ilişkin, "Görüşmeler belirleyici bir aşamada ve anlaşma önümüzdeki saatlerde sonuçlanabilir" doğrulamasında bulundu.
Bir aylık takibin sonuna yaklaşılıyor
Avellino, yaklaşık bir ay önce James'in temsilcileriyle temasa geçti. Taraftar kitlesinin coşkusunu göstermek için kulüp, orta saha oyuncusunun ekibine taraftarlarının video görüntülerini gönderdi.
Bu hamle, Napoli'nin James'i Campania'ya getirmeye çalışıp başarısız olmasından yedi yıl sonra geldi ve Avellino'nun iddialı teklifi daha da dikkat çekici hâle geldi.
Kulüp, bu sezon başkan D'Agostino yönetiminde Napoli'den Walid Cheddira'nın ses getiren transferi de dahil olmak üzere zaten önemli mali taahhütlerde bulundu.
- Getty Images Sport
Avellino, Serie A’ya yükselme hedefini sürdürüyor
James için olası bir anlaşma, Avellino'nun ligdeki güçlü başlangıcını sürdürdüğü bir dönemde gündeme geldi. Modena deplasmanında alınan son galibiyet, kulübü Serie B puan durumunda beşinciliğe taşıdı.
Avellino, üst lige yükselme hedefi doğrultusunda lig lideri Palermo'nun yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor.
Önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanması halinde James, Nesta'nın kadrosuna katılmadan önce sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya gelecek.
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