Getty Images Sport
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James Rodriguez, eski Real Madrid yıldızı için Atletico Nacional'in sürpriz transferi tamamlamasıyla Kolombiya'ya dönüyor
Oyun kurucu, ülkesine dönüşünü resmileştirdi
Nacional, serbest oyuncu kayıtları için son günün hemen öncesinde James'i resmen kadrosuna kattığını açıklayarak transfer piyasasında büyük bir hamle yaptı. Kolombiya kaptanı, Antioquia merkezli dev kulüple uzatma opsiyonlu ilk etapta bir yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Bu transfer, 2006'da profesyonel kariyerine Envigado'da başlamasının ardından kariyerindeki yalnızca ikinci Kolombiya birinci lig kulübü anlamına geliyor.
- aal.photo
Kulüp bu dev transferi övdü
Nacional yönetimi, hücum orta sahasının gelişini perşembe akşamı resmi sosyal medya kanallarından yaptığı duygusal bir paylaşımla doğruladı.
Ses getiren transferin duyurusunu yapan kulüp, X üzerinden resmi bir açıklama yayımladı: "Bu sadece bir duyuru değil. Bu, bu takım için tamamen sevgiyle çalışmanın sonucudur. Nacional'i her geçen gün daha büyük yapmak için birçok insanın sessizce yürüttüğü günlük, durmaksızın çalışma. Bir kulüp sadece kulüp için çalıştığında, büyüklük sadece sözden ibaret olmaz, doğal sonuç olur."
Güney Amerika futbolunda şok etkisi yaratan duyuruyu tamamlayan Nacional, şu ifadeleri ekledi: "Güvendin. İnandın. Bu kaçınılmazdı. James Rodriguez, Atletico Nacional'dir. En büyüğünden en büyüğüne."
Görüşmeler tam bir gizlilik içinde yürütüldü
35 yaşındaki oyuncu, geleceğini Medellin'e bağlamadan önce İtalya Serie B ekibi Avellino'ya transferiyle güçlü şekilde anılıyordu. James, Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar ilerlemesinin ardından Minnesota'daki sekiz maçlık kısa dönemini sona erdirmiş ve temmuz ayından bu yana kulüpsüz kalmıştı. Nacional'in anlaşmayı tamamen gizlilik içinde müzakere edip sonuçlandırabilmesi, bunu Kolombiya futbol tarihinin en çarpıcı transfer hamlelerinden biri haline getiriyor.
- Getty Images Sport
Maç kondisyonu gündemin başında
James, temmuz başında Kolombiya formasıyla uluslararası arenada oynadığından bu yana rekabetçi bir maçta forma giymediği için önceliğini maç kondisyonunu hızla yeniden kazanmaya verecek. Eski Dünya Kupası Altın Ayakkabı kazananının gelişi, Categoria Primera A şampiyonluğu için atak yapan Nacional'in hücum hattına üst düzey bir oyun görüşü katacak. Oyun kurucunun taktik düzene ne kadar hızlı uyum sağlayacağı, sezon boyunca taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.
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