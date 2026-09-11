Nacional yönetimi, hücum orta sahasının gelişini perşembe akşamı resmi sosyal medya kanallarından yaptığı duygusal bir paylaşımla doğruladı.

Ses getiren transferin duyurusunu yapan kulüp, X üzerinden resmi bir açıklama yayımladı: "Bu sadece bir duyuru değil. Bu, bu takım için tamamen sevgiyle çalışmanın sonucudur. Nacional'i her geçen gün daha büyük yapmak için birçok insanın sessizce yürüttüğü günlük, durmaksızın çalışma. Bir kulüp sadece kulüp için çalıştığında, büyüklük sadece sözden ibaret olmaz, doğal sonuç olur."

Güney Amerika futbolunda şok etkisi yaratan duyuruyu tamamlayan Nacional, şu ifadeleri ekledi: "Güvendin. İnandın. Bu kaçınılmazdı. James Rodriguez, Atletico Nacional'dir. En büyüğünden en büyüğüne."