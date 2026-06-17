James Rodríguez, 2014’teki büyük beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı; ancak bu Dünya Kupası efsanesi, sürpriz takım Kolombiya’ya hâlâ sahada liderlik edebilir

Florentino Pérez de James’e aynı derecede hayran kalmıştı ve bu hücumcu orta saha oyuncusunun, ev sahibi Brezilya’ya çeyrek finalde 2-1 yenilerek Dünya Kupası serüveninin gözyaşları içinde sona ermesinden sadece üç hafta sonra, o zamanlar 23 yaşında olan James, Real Madrid’e transfer olarak “hayalini” gerçekleştirdiğinde yüzünde kocaman bir gülümsemeyle parlıyordu.

James, dünya futbolunun yeni gözdesi olmuştu ve Bernabéu'da bir süperstar olma yolunda ilerliyordu.

"O, dünyanın en iyi oyuncularından biri," diye hayranlıkla konuşan James'in çocukluk idolü Carlos Valderrama, "Neden en iyisi olamasın ki?" demişti.

En azından yetenek açısından onu durduracak hiçbir şey yoktu. James mükemmel bir 10 numaraydı; her şeye sahipti: olağanüstü teknik, mükemmel oyun görüşü ve patlayıcı bir şut. Belki de daha da önemlisi, zekiydi.

Kolombiya milli takım teknik direktörü Jose Pekerman, 2014 yılında şöyle açıklamıştı: “James hakkında en şaşırtıcı olan şey, genç yaşına rağmen çoğu futbolcunun anlaması yıllar süren şeyleri yapmakta hiçbir sorun yaşamamasıdır.”