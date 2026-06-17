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James Rodriguez Colombia GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

James Rodríguez, 2014’teki büyük beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı; ancak bu Dünya Kupası efsanesi, sürpriz takım Kolombiya’ya hâlâ sahada liderlik edebilir

Analysis
Dünya Kupası
Kolombiya
J. Rodriguez
FEATURES
Özbekistan - Kolombiya

James Rodriguez, bir futbol sahasına her adım attığında “güzel futbolu sevenler” için oynadığını söylüyor – ve bu hayranlar, 2014 Brezilya Dünya Kupası sırasında ona adeta hayran kalmıştı. Boyband üyesi gibi yakışıklılığı ve muhteşem sol ayağıyla dikkat çeken Kolombiyalı 10 numara, sadece Altın Ayakkabı ödülünü kazanmakla kalmadı; aynı zamanda sansasyonel performanslarıyla dünyanın dört bir yanındaki kalpleri de fethetti.

Brezilya'da attığı altı golden en sevdiğinin üçüncüsü olduğunu söyleyen James, bu golde hücum orta saha oyuncusu olarak Maya Yoshida'yı muhteşem bir aldatma hareketiyle geçtikten sonra topu Eiji Kawashima'nın üzerinden çelerek Japonya'ya karşı 4-1'lik grup aşaması galibiyetini kesinleştirmişti.

Ancak, James’in hayatını değiştiren, Kolombiya’nın hemen sonraki maçında Uruguay’a karşı attığı muhteşem gol oldu.

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    'Olağanüstü kalitenin göstergesi'

    Maracana’da oynanan, tamamen Güney Amerikalı takımların karşılaştığı son 16 turu mücadelesinin 28. dakikasında James, bu sahneye yakışır bir gol attı: Uruguay ceza sahasının hemen dışında topu göğsüyle kontrol ettikten sonra sol ayağıyla vurduğu vole, ağlara giderken neredeyse üst direği kırıyordu.

    Bu gol, interneti de adeta çılgına çevirdi. Rio'da 2-0 kazandıkları maçta Kolombiya'nın ikinci golünü de atan James'in muhteşem performansına, LeBron James bile hayran kaldı.

    NBA süperstarı Twitter'da, "Dostum, şu Kolombiya maçını izliyorum," diye yazdı, "Sanırım Dünya Kupası'ndaki en sevdiğim oyuncuyu buldum!"

    Porto'lu oyuncunun potansiyelini çok daha iyi bilen, o dönem Arsenal'in teknik direktörü olan Arsène Wenger bile Brezilya'da "James'in performanslarının kalitesinden kesinlikle hayran kaldı."

    Fransız teknik adam beIN Sport’a verdiği demeçte, “Benim için en etkileyici olan, paslarındaki zeka, esnekliği ve oyunundaki akıcılıktı,” dedi. “Ayrıca karar verme hızı da dikkat çekiciydi. Yaptığı delici paslar gerçekten muhteşemdi.

    "İnsanın tek istediği, topun onda olmasıydı; birinin topu almasını istemek ise her zaman olağanüstü kalitenin bir işaretidir. Ve o kesinlikle bu kaliteye sahip."

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    "Neden en iyisi olamıyor ki?"

    Florentino Pérez de James’e aynı derecede hayran kalmıştı ve bu hücumcu orta saha oyuncusunun, ev sahibi Brezilya’ya çeyrek finalde 2-1 yenilerek Dünya Kupası serüveninin gözyaşları içinde sona ermesinden sadece üç hafta sonra, o zamanlar 23 yaşında olan James, Real Madrid’e transfer olarak “hayalini” gerçekleştirdiğinde yüzünde kocaman bir gülümsemeyle parlıyordu.

    James, dünya futbolunun yeni gözdesi olmuştu ve Bernabéu'da bir süperstar olma yolunda ilerliyordu.

    "O, dünyanın en iyi oyuncularından biri," diye hayranlıkla konuşan James'in çocukluk idolü Carlos Valderrama, "Neden en iyisi olamasın ki?" demişti.

    En azından yetenek açısından onu durduracak hiçbir şey yoktu. James mükemmel bir 10 numaraydı; her şeye sahipti: olağanüstü teknik, mükemmel oyun görüşü ve patlayıcı bir şut. Belki de daha da önemlisi, zekiydi.

    Kolombiya milli takım teknik direktörü Jose Pekerman, 2014 yılında şöyle açıklamıştı: “James hakkında en şaşırtıcı olan şey, genç yaşına rağmen çoğu futbolcunun anlaması yıllar süren şeyleri yapmakta hiçbir sorun yaşamamasıdır.”

  • Real Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey: Quarter FinalGetty Images Sport

    "Çocuk dikkatini toplayamıyor"

    Ancak James’in belki de anlamadığı şey, en üst seviyede uzun ve başarılı bir kariyerin tadını çıkarmak için nelerin gerekli olduğuydu; bu da sonunda onun sadece Madrid’de değil, Bayern Münih’te de gözden düşmesine yol açtı.

    Eski Kolombiya milli takım doktoru Hector Fabio Cruz, 2019 yılında Futbolred'e verdiği demeçte, "Bu çocuk konsantre olamıyor" demişti. "Yeni sezon için çalışmak yerine, çalışması gereken zamanda kaşlarını ve saçını düzeltmeye gitti.

    "Madrid gibi büyük takımlar, iyi hazırlanmış oyuncular bekler, ancak bu çocuğun tutumu doğru değil. Aylarca sahadan uzak kalan ve bir kulüpten diğerine geçen bir oyuncu. Oysa düzgün bir şekilde hazırlansaydı, bunların hiçbirini yaşamazdı.

    "Cristiano Ronaldo [2018 Dünya Kupası'ndan sonra] bir hafta tatil yaptı. Ailesiyle birlikte bir yata binip Yunanistan'a gitti ve ertesi hafta, 15 kişilik bir ekiple sezona hazırlanmaya başladı. O, tanıdığım en profesyonel adamdır. Oysa James, aynı Dünya Kupası'ndan sakat olarak ayrıldı, özel bir uçak kiraladı, plaja gitti ve dinlendi. Bu olamaz.

    "Çalışmadığı için işlerin onun için ters gideceğini çoktan tahmin etmiştim."

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    Ancelotti'nin favorisi

    Eski Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, James ile hiçbir zaman bir sorun yaşamadı. İtalyan teknik adamın görüşüne göre, Kolombiyalı oyuncunun çalışkanlık konusunda eksik kaldığı kısımları yaratıcılığıyla telafi ediyordu; işte bu yüzden nereye giderse gitsin onu da yanına almaya çalıştı.

    Ancelotti, 2020 yılında France Football’a verdiği röportajda şöyle demişti: “Onu Everton’a transfer ettiğimde herkes fiziksel durumu ve Premier Lig’in yoğunluğuna nasıl ayak uyduracağı konusunda endişeliydi. İlk dört maçta kaç kez sprint yaptığını biliyor musunuz? Yedi kez! Sprint sayısından daha fazla asist ve gol attı! Öyleyse burada neyden bahsediyoruz? Bir oyuncudan sahada ne yapmasını bekliyoruz?

    "Milan'dayken Ronaldo'yu transfer etmiştik. Geldiğinde 100 kg ağırlığındaydı. İlk maçtan önce ona şöyle dedim: 'Seni sahaya süremeyeceğimi biliyorsun. Kilo vermen gerekiyor.' O da şöyle cevap verdi: 'Sahada benden ne yapmamı istiyorsun? Gol mü atayım, yoksa koşayım mı? Koşmamı istiyorsan beni yedeğe al, gol atmamı istiyorsan sahaya sür!'

    "Onu sahaya sürdüm. Koşmadı ama iki gol attı. James için de durum aynı."

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    Tamamen adanmış

    James, Ancelotti’nin aralıksız desteğinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu bizzat itiraf etmiştir; zira antrenörünün tam güvenine sahip olduğunu bildiği zamanlarda ancak en yüksek performans seviyesinde oynayabildiğini hissetmiştir. Ne yazık ki, son beş yıl içinde yedi kulüpte forma giyen James söz konusu olduğunda, her teknik direktör artıların eksileri aştığını düşünmemiştir.

    Hatta Ocak ayında bile işsiz kalmıştı; ancak yine de 2026 Dünya Kupası için Kolombiya kadrosuna alınacağı konusunda hiçbir zaman şüphe duyulmadı.

    Neden mi? Çünkü söz konusu ülkesi olduğunda, bu davaya olan bağlılığı konusunda hiçbir zaman şüphe duyulmamıştır.

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    Kral James

    James için Kolombiya milli takımının kaptanlığını yapmak en büyük onurdur ve 34 yaşında olmasına rağmen, Dünya Kupası’ndaki mirasına bir başarı daha ekleme şansı hâlâ var.

    Bir başka Altın Ayakkabı ödülü onun için artık ulaşılmaz olabilir, ancak James'in 2024 Copa America'da Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçilmesiyle de gösterdiği gibi, görüş açısı hâlâ kusursuz ve etrafında, başta Bayern Münih'in parlak kanat oyuncusu Luis Diaz olmak üzere, son derece istekli birçok koşucu bulunuyor.

    Diaz, şüphesiz şu an Kolombiya’nın en iyi oyuncusu – hem de açık ara farkla – ancak Diaz’ın gözünde bile o, yalnızca “Kral James”in tahtının potansiyel varisi. Eski Liverpool oyuncusuna göre James, on yıldan fazla bir süre önce Brezilya’da sergilediği performanslar sayesinde Kolombiya’da hâlâ “idollerin idolü” olarak görülüyor.

    Öyleyse, James’in üçüncü ve son Dünya Kupası’nda neler başarabileceğini kim bilebilir? Takım arkadaşlarının, teknik direktörünün ve ülkesinin tam desteğini alacağı kesin. Ve tabii ki, güzel futbolu sevenlerin de.

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