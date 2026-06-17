James Rodríguez, 2014’teki büyük beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı; ancak bu Dünya Kupası efsanesi, sürpriz takım Kolombiya’ya hâlâ sahada liderlik edebilir

Maracana’da oynanan, tamamen Güney Amerikalı takımların karşılaştığı son 16 turu mücadelesinin 28. dakikasında James, bu sahneye yakışır bir gol attı: Uruguay ceza sahasının hemen dışında topu göğsüyle kontrol ettikten sonra sol ayağıyla vurduğu vole, ağlara giderken neredeyse üst direği kırıyordu.
Bu gol, interneti de adeta çılgına çevirdi. Rio'da 2-0 kazandıkları maçta Kolombiya'nın ikinci golünü de atan James'in muhteşem performansına, LeBron James bile hayran kaldı.
NBA süperstarı Twitter'da, "Dostum, şu Kolombiya maçını izliyorum," diye yazdı, "Sanırım Dünya Kupası'ndaki en sevdiğim oyuncuyu buldum!"
Porto'lu oyuncunun potansiyelini çok daha iyi bilen, o dönem Arsenal'in teknik direktörü olan Arsène Wenger bile Brezilya'da "James'in performanslarının kalitesinden kesinlikle hayran kaldı."
Fransız teknik adam beIN Sport’a verdiği demeçte, “Benim için en etkileyici olan, paslarındaki zeka, esnekliği ve oyunundaki akıcılıktı,” dedi. “Ayrıca karar verme hızı da dikkat çekiciydi. Yaptığı delici paslar gerçekten muhteşemdi.
"İnsanın tek istediği, topun onda olmasıydı; birinin topu almasını istemek ise her zaman olağanüstü kalitenin bir işaretidir. Ve o kesinlikle bu kaliteye sahip."