James Milner özel röportajı: Bir tutam kargaşa ve biraz şansla Premier Lig rekoru kıran bir takım nasıl kurulur?

Milner, geçen sezon sadece 1 galibiyet ve 18 mağlubiyet alan ve 81 gol yiyen Warley FC ile çalışıyor ve engin bilgisini iyi bir şekilde kullanıyor. Yıllar boyunca yaşadığı tüm başarıların yanı sıra, kendisi de birçok zorlukla karşılaştı.

Profesyonel olarak ikinci sezonunun başında Swindon'a kiralandı, ardından Leeds'te Premier Lig'den düşüş yaşadı. Bu erken dönemdeki deneyimler, bugün olduğu oyuncu ve insanı şekillendirmesine yardımcı oldu.

Kariyerinin fırtınalı başlangıcını nasıl atlattığı sorulduğunda Milner şöyle cevap verdi: "Çok şey oldu. Tabii ki teknik direktörler değişiyordu. Kulüp [Leeds] finansal olarak biraz karışıklık içindeydi. Bir aylığına Swindon'a kiralandım, geri döndüm ve tabii ki küme düştük. Yönetim ve diğer konularda birçok toplantı yapılıyordu. Genç bir delikanlı olarak, ailesi olan ve benzeri durumları olan adamlardan biraz farklı bir durumdasın. Açıkçası genç bir delikanlı olarak, sadece futbol oynamak istiyorsun. Yani bu işin içindesin ve bence bu seni sertleştirdi. Elindeki işe odaklanmanı sağladı.

“Çok erken yaşta birçok ders aldım. Teknik direktör değişikliği en zor şeylerden biridir. Seni ilk kez sahaya çıkaran teknik direktör kadar seni takdir etmeyen bir teknik direktör gelir, sonra kiralanırsın ve pozisyonun için mücadele etmen gerekir, geri dönmen gerekir ve bunun gibi şeyler. Sonra, büyük bir futbol kulübünde, hayatım boyunca desteklediğim taraftarlar ve kulüp, küme düşmemek için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalmanın baskısı altında, zor durumda olan bir takım. Bence böyle bir durumda oldukça hızlı büyümek zorundasın. Bunun karakterimi güçlendirmeye yardımcı olduğuna eminim. Sonra Newcastle'a gittim ve kargaşa muhtemelen birkaç yıl daha devam etti. Evet, oldukça hızlı büyümek zorunda kaldım.”