James Milner özel röportajı: Bir tutam kargaşa ve biraz şansla Premier Lig rekoru kıran bir takım nasıl kurulur?
Tarih yazan isim: Milner, neredeyse 25 yıldır zirvede yer alıyor.
Milner'ın 2026'da tarih yazan başarıları hiç de şaşırtıcı değil, çünkü 25 yıldır bu modda. 2002 yılının Kasım ayında, çocukluk kulübü Leeds'te forma giyerek o dönem Premier Lig'de en genç ikinci oyuncu oldu. Bir ay kadar sonra attığı ilk golle, 16 yıl 356 gün ile İngiltere'nin en üst liginde en genç golcü oldu.
Bu mütevazı başlangıçtan, modern bir efsane doğdu. İngiltere milli takımında 61 kez forma giyen Milner, Etihad Stadyumu ve Anfield'da oynadığı dönemde üç kez Premier League şampiyonu oldu. Ayrıca FA Cup, Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi en prestijli kupaları da kazandı.
900 maç sonra: Milner, 1 numara hakkında ne hatırlıyor?
Kulüp düzeyinde 900 maça ulaştı ve bunların 655'i Premier Lig'de oynadı. İlk maçı hakkında ne hatırlıyor? GOAL bu soruyu Milner'a sorduğunda, Specsavers'ın En İyi En Kötü Takım projesinin bir parçası olan 40 yaşındaki çok yönlü oyuncu, Leeds'in West Ham'a karşı oynadığı maçta yedek kulübesinden sahaya çıkmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Aslında çok fazla hatırlamıyorum. Nasıl hissettiğimi hatırlamıyorum. Durumu hatırlıyorum.
Maçta birkaç gol öndeydik sanırım. Sonra 3-1 öndeydik ve 4-2 öne geçtik, ben de oyuna girmek için iyi bir şansım olduğunu düşündüm. Sonra skor 4-3 oldu ve o anda beni oyuna sokacağını düşünmemiştim. Ama Terry [Venables] yaptı. Bana güveniyordu ve 16 yaşındaki bir çocuğu oyuna sokmakta zorlanan bir takım için büyük bir güven gösterdi. Oyuna girdiğimi hatırlıyorum ve evet, muhtemelen gergindim. Ama bu kesinlikle büyük bir andı.”
Zorlukların üstesinden gelmek: Milner fırtına gibi başlayan sezona nasıl ayak uydurdu?
Milner, geçen sezon sadece 1 galibiyet ve 18 mağlubiyet alan ve 81 gol yiyen Warley FC ile çalışıyor ve engin bilgisini iyi bir şekilde kullanıyor. Yıllar boyunca yaşadığı tüm başarıların yanı sıra, kendisi de birçok zorlukla karşılaştı.
Profesyonel olarak ikinci sezonunun başında Swindon'a kiralandı, ardından Leeds'te Premier Lig'den düşüş yaşadı. Bu erken dönemdeki deneyimler, bugün olduğu oyuncu ve insanı şekillendirmesine yardımcı oldu.
Kariyerinin fırtınalı başlangıcını nasıl atlattığı sorulduğunda Milner şöyle cevap verdi: "Çok şey oldu. Tabii ki teknik direktörler değişiyordu. Kulüp [Leeds] finansal olarak biraz karışıklık içindeydi. Bir aylığına Swindon'a kiralandım, geri döndüm ve tabii ki küme düştük. Yönetim ve diğer konularda birçok toplantı yapılıyordu. Genç bir delikanlı olarak, ailesi olan ve benzeri durumları olan adamlardan biraz farklı bir durumdasın. Açıkçası genç bir delikanlı olarak, sadece futbol oynamak istiyorsun. Yani bu işin içindesin ve bence bu seni sertleştirdi. Elindeki işe odaklanmanı sağladı.
“Çok erken yaşta birçok ders aldım. Teknik direktör değişikliği en zor şeylerden biridir. Seni ilk kez sahaya çıkaran teknik direktör kadar seni takdir etmeyen bir teknik direktör gelir, sonra kiralanırsın ve pozisyonun için mücadele etmen gerekir, geri dönmen gerekir ve bunun gibi şeyler. Sonra, büyük bir futbol kulübünde, hayatım boyunca desteklediğim taraftarlar ve kulüp, küme düşmemek için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalmanın baskısı altında, zor durumda olan bir takım. Bence böyle bir durumda oldukça hızlı büyümek zorundasın. Bunun karakterimi güçlendirmeye yardımcı olduğuna eminim. Sonra Newcastle'a gittim ve kargaşa muhtemelen birkaç yıl daha devam etti. Evet, oldukça hızlı büyümek zorunda kaldım.”
Sıkı çalışma karşılığını verir: Milner nasıl rekor kırdı?
Milner, iş ahlakıyla her zaman gurur duymuştur. Futbol, diğer yaşam alanları gibi, genellikle ne kadar emek verirseniz o kadar karşılığını alırsınız. Çabaların ödüllendirilip ödüllendirilmediği ve bu kadar uzun süre başarılı olabilmek için ne yapması gerektiği sorulduğunda Milner şöyle cevap verdi: "Çoğu zaman [sıkı çalışmanın karşılığını alırsınız]. Bence bunda şans faktörü de var. Bence her şeyin bir etkisi var. Her zaman hak ettiğinizi alamazsınız ve bence futbol da aynıdır.
“Ama bence her şeyi ortaya koyarsanız, en azından aynaya bakıp, o gün daha fazlasını yapamazdım diyebilirsiniz. Ya da, elimden gelen her şeyi yaptım ve elimden gelen en iyi şekilde hazırlandım diyebilirsiniz. Ve eğer bir şey yine de lehinize gitmezse, en azından her şeyi ortaya koyduğunuz ve elinizden gelen her şeyi yaptığınız ve kontrol edebileceğiniz şeyleri kontrol ederek bunu gerçekleştirmek için elinizden gelen her şeyi yaptığınız gerçeğiyle yetinebilirsiniz.”
Örnek alınacak kişi: Milner, oyundaki herkes için bir örnek
Kimse Milner'ı elinden gelenin en iyisini yapmadığını söyleyemez ve o da bunun karşılığını almayı başardı. Premier Lig'de oynadığı maç sayısı rekoru giderek yükselirken, daha da fazlasının geleceği vaat ediliyor ve o, potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve yoluna çıkan tüm engelleri aşmak için bir örnek arayan her seviyeden futbolcu adayı için ideal bir rol model olmaya devam ediyor.
