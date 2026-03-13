James Milner'a özel röportaj: "İlk kişi kusana kadar koşun!" - Tarih yazan Premier Lig şampiyonu, eski usulü yenisiyle nasıl harmanlıyor?

Bu gelişmeleri benimsemek, Milner’ın kişiliğinin önemli bir parçası olmuştur. Şu anda Specsavers’ın “En İyi En Kötü Takım” projesinin bir parçası olan bu efsanevi orta saha oyuncusu, GOAL’a “Her zaman yeni düşünce biçimlerine açık mıydın?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sanırım öyleydim. Bence değişim asla kolay değildir. Her zaman meraklı bir insan oldum. Her zaman sorular sordum. Sırf doğru olduğunu söylüyorsunuz diye, öylece boyun eğmeyeceğim. Sorgulayacağım, nedenini soracağım ve bana bilgi vermenizi isteyeceğim. Neden böyle? Neden bunu yapıyoruz? Neden bunu şimdi yapıyoruz? Neden yarın değil? Neden sadece bu günlerde yapıyoruz, her gün değil? Eğer bu doğru bir şeyse, sadece bu günlerde değil, her gün yapmalıyız. Bu yüzden her zaman elimden geldiğince çok şey öğrenmeye çalışırım.

“Bu bilgiyi edindiğinizde, kulüpte çalışan insan sayısı açısından şu anda şanslıyız. Ben başladığımda, belki birkaç fizyoterapist, belki yarı zamanlı bir masör, onun gibi bir şey, bir fitness koçu vardı. Şimdi ise fitness departmanında muhtemelen beş, altı kişi çalışıyor.

“Bu yüzden GPS verilerini kullanıyorum, ne kadar koşuyorsunuz? Ve bu sadece ‘bugün doğru, çocuklar, sezon öncesi ilk gün, ilk kişi kusana kadar koşacağız ve ilk kişi kustuğunda duracağız’ demek değil. “Bugün 5 kilometre koşacağız ve 750 metre yüksek hızda koşacağız. Bugün yüksek hız günü ve sprint mesafesi olduğu için gün içinde maksimum hızınızın %90’ını aşmanız gerekiyor.” Yani o günden bu yana çok, çok yol kat ettik.

“Ve doğru ya da yanlış diye bir şey yok çünkü bence ‘bu tepelere tırmanıyoruz, kusana kadar koşuyoruz’ şeklindeki eski usulden çok şey kazanıyorsunuz. O birliktelik, o acıyı birlikte çekme takım ruhu, ‘bacaklarım resmen sallanıyor’ ama yine de devam ediyorsunuz. Bundan kazandıklarınız var, potansiyel olarak daha fazla sakatlık ve benzeri şeyler yaşayabilirsiniz. Ancak, şu anda yaptığımızın aksine, herkesin bir dizüstü bilgisayarı olduğu ve tam olarak ne kadar koştuğunuzu bildiğiniz bu zihniyetten ve birliktelikten kazandıklarınız var. Muhtemelen bazı şeyleri kaybedersiniz, ama bazı şeyleri de kazanırsınız. Bu oyunun her iki tarafını da deneyimlediğim için kendimi oldukça şanslı hissediyorum.”