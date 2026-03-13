Getty
James Milner'a özel röportaj: "İlk kişi kusana kadar koşun!" - Tarih yazan Premier Lig şampiyonu, eski usulü yenisiyle nasıl harmanlıyor?
Rekor kırıcı: Milner, Premier Lig'de kaç maçta forma giydi?
Milner, 16 yaşında Leeds formasıyla ilk kez A takımda sahaya çıktı. Aradan geçen 25 yılın büyük bir kısmında, bu bitmek bilmeyen orta saha oyuncusu 655 Premier Lig maçına çıktı ve bu sayede aynı listede eski Aston Villa ve Manchester City yıldızı Gareth Barry’yi geride bırakarak zirveye oturdu.
Beklendiği gibi, futbol son çeyrek yüzyılda oldukça değişti. Spor bilimindeki gelişmeler, Milner gibi oyuncuların olağanüstü bir uzun ömürlülüğe sahip olmalarına yardımcı oldu; futbol camiasındaki önemli istatistikler artık sadece maçlar, goller ve asistlere odaklanmıyor.
Milner, spor bilimindeki gelişmeleri nasıl benimsedi?
Bu gelişmeleri benimsemek, Milner’ın kişiliğinin önemli bir parçası olmuştur. Şu anda Specsavers’ın “En İyi En Kötü Takım” projesinin bir parçası olan bu efsanevi orta saha oyuncusu, GOAL’a “Her zaman yeni düşünce biçimlerine açık mıydın?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sanırım öyleydim. Bence değişim asla kolay değildir. Her zaman meraklı bir insan oldum. Her zaman sorular sordum. Sırf doğru olduğunu söylüyorsunuz diye, öylece boyun eğmeyeceğim. Sorgulayacağım, nedenini soracağım ve bana bilgi vermenizi isteyeceğim. Neden böyle? Neden bunu yapıyoruz? Neden bunu şimdi yapıyoruz? Neden yarın değil? Neden sadece bu günlerde yapıyoruz, her gün değil? Eğer bu doğru bir şeyse, sadece bu günlerde değil, her gün yapmalıyız. Bu yüzden her zaman elimden geldiğince çok şey öğrenmeye çalışırım.
“Bu bilgiyi edindiğinizde, kulüpte çalışan insan sayısı açısından şu anda şanslıyız. Ben başladığımda, belki birkaç fizyoterapist, belki yarı zamanlı bir masör, onun gibi bir şey, bir fitness koçu vardı. Şimdi ise fitness departmanında muhtemelen beş, altı kişi çalışıyor.
“Bu yüzden GPS verilerini kullanıyorum, ne kadar koşuyorsunuz? Ve bu sadece ‘bugün doğru, çocuklar, sezon öncesi ilk gün, ilk kişi kusana kadar koşacağız ve ilk kişi kustuğunda duracağız’ demek değil. “Bugün 5 kilometre koşacağız ve 750 metre yüksek hızda koşacağız. Bugün yüksek hız günü ve sprint mesafesi olduğu için gün içinde maksimum hızınızın %90’ını aşmanız gerekiyor.” Yani o günden bu yana çok, çok yol kat ettik.
“Ve doğru ya da yanlış diye bir şey yok çünkü bence ‘bu tepelere tırmanıyoruz, kusana kadar koşuyoruz’ şeklindeki eski usulden çok şey kazanıyorsunuz. O birliktelik, o acıyı birlikte çekme takım ruhu, ‘bacaklarım resmen sallanıyor’ ama yine de devam ediyorsunuz. Bundan kazandıklarınız var, potansiyel olarak daha fazla sakatlık ve benzeri şeyler yaşayabilirsiniz. Ancak, şu anda yaptığımızın aksine, herkesin bir dizüstü bilgisayarı olduğu ve tam olarak ne kadar koştuğunuzu bildiğiniz bu zihniyetten ve birliktelikten kazandıklarınız var. Muhtemelen bazı şeyleri kaybedersiniz, ama bazı şeyleri de kazanırsınız. Bu oyunun her iki tarafını da deneyimlediğim için kendimi oldukça şanslı hissediyorum.”
Futbolcular beden ve zihinlerini nasıl koruyorlar?
Milner, çabalarının karşılığını aldı. Brighton'da birkaç ciddi sakatlık geçirdi; geçen sezon dizindeki sorun nedeniyle yedi aydan fazla süre sahalardan uzak kaldı, ancak sağlık açısından nispeten şanslı olduğunu söyleyebilir.
Fiziksel ve zihinsel olarak sıkı çalışmanın sakatlıkları önlemeye ve daha hızlı iyileşmeye yardımcı olup olmadığı sorulduğunda Milner şöyle dedi: “Biraz. Tabii ki biraz da şansın olması gerekiyor. Oynayabildiğim birçok sakatlık geçirdiğimi hissediyorum. Ve bilirsiniz, bu belki de acıyı aşıp devam etmek gibi bir zihniyet meselesidir. Ama bence saha dışı birçok şey ve başladığımdan beri oyunun nasıl değiştiğinden yararlanmak, bilirsiniz, daha fazla fizyoterapist, daha fazla spor bilimcisi, beslenme, zihinsel taraf ve iyileşme hakkında daha fazla bilgi.
“Kulüpte çalışan daha fazla fizyoterapist ve terapist, iyileşmeye ayrılan daha fazla zaman ve bunun gibi şeyler. Bunlara sahip olmak, ama sonra ilgi göstermek, sorular sormak, bunları öğrenmek, vücudunuz için neyin doğru olduğunu bilmek ve benim için doğru olanın başka iki farklı oyuncu için doğru olmayacağını bilmek. Maçtan sonra buz banyosu yapmayı tercih ediyorum, belki 10, 12 dakika kadar. Sonra ertesi gün sıcak-soğuk yapıyorum, oysa diğerleri maçtan sonra buz banyosu yapmak istemeyebilir, ama ertesi gün yaparlar. Bu tür şeyler. Bazıları bacaklarına tayt ve pompalar giymeyi tercih edebilir, diğerleri ise masajı sevmez.
“Bence bu önemli – öğrenmek, denemek, sana en uygun olanı bulmak, nasıl hissettiğini anlamak ve bunu kendin çözmek, bence. Ve sonra bunu yaptığından emin olmak için o zihniyete sahip olmak.”
Elinden gelenin en iyisini yap: Milner'ın antrenmanlardaki yılmaz tutumu
Milner, geçen sezon sadece bir galibiyet alıp 18 mağlubiyetle 81 gol yiyen Warley FC’ye paha biçilmez tavsiyelerde bulunuyor. Bir Premier Lig şampiyonu olarak, o sıkı çalışmanın karşılığını aldığının canlı kanıtıdır.
Kulüp arkadaşları tarafından sık sık kadrodaki en çalışkan oyuncu olarak gösterilen Milner, Yorkshirelıların karakteristik azmi ile her zaman bu özellikleriyle gurur duyup duymadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Sanırım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ve antrenmanlarda her zaman en iyi oyuncu olmaya ve her günden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sanırım bu, her zaman sahip olduğum ve zorladığım bir şeydi. Durumlarla başa çıkmayı bildiğim tek yol bu.
“Bence, işler yolunda gitmediğinde ya da kadroya seçilmediğinde, daha çok çalışıp daha fazla çaba göstererek antrenmanlarda ne kadar iyi olduğunu insanlara göstermeye çalışırsın ki takıma girebilirsin.
“İşler aleyhine gidiyorsa, somurtmanın bir anlamı yok. Bunun hiçbir şeyi etkileyeceğini sanmıyorum. Bu, takımda olman gerektiğini kanıtlamaya çalışmak ya da kendini daha iyi hissetmek içindir. Bazen kötü bir maç oynadığınızda veya sonuç aleyhinize olduğunda, maç sonrası o korkunç his dünyadaki en kötü his ve tekrar antrenmana çıkana kadar kendinizi daha iyi hissetmezsiniz. Dışarı çıkıp kendinizi hırpalayabilir ve kendinizi biraz daha iyi hissetmek için sınırlarınızı zorlamak isteyebilirsiniz. Yani, belki bu da bunun bir parçasıdır.”
Amatörlerden profesyonellere: Milner bir ilham kaynağı
Bu yaklaşım Milner’a çok yarar sağladı; herhangi bir amaca kendini tamamen adamaya olan istekliliği, 2002’de kariyerine başladığızamanki kadar 2026’da da aynı parlaklıkla yanmaya devam ediyor. O, futbolun her seviyesindeki oyuncular için – amatör sahalardan Wembley Stadyumu’nun yemyeşil çimlerine kadar – bir ilham kaynağıdır ve buz banyoları ile kusana kadar koşmanın, kişiye en uygun olan sürecin bir parçası olduğunu kanıtlamaktadır.
