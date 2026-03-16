James Milner'a özel röportaj: Eski Liverpool yıldızı, Jürgen Klopp'un kendisine antrenörlük kariyerine başlarken verdiği 'önemli' tavsiyeyi paylaşıyor
Milner, Ronaldo ve Ibrahimovic gibi isimleri nasıl örnek aldı?
Milner’ın tarihe geçen kariyeri, 2002 yılında 16 yaşında Leeds formasıyla ilk kez A takımda sahaya çıkmasından bu yana neredeyse çeyrek asırdır sürüyor. Daha sonra Newcastle, Aston Villa, Manchester City ve Liverpool formalarını giyen Milner, üç kez Premier Lig şampiyonu olurken, İngiltere Milli Takımı’nda da 61 kez forma giydi.
Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ve Luka Modric, 40 yaşın üzerinde en üst düzeyde oynamaya devam ederek başarılarını sürdürdüler, ancak bir gün gelecek ve futbol ayakkabılarını son kez rafa kaldırmak zorunda kalacaklar.
Rekor kıran Milner, teknik direktör olmayı düşünüyor mu?
Birikmiş engin tecrübesiyle, Milner için sahadan kenar çizgisine geçmek son derece mantıklı bir adım olur. Bu yolu izlemeyi düşünmeye başlayan Milner, Specsavers’ın “Best Worst Team” projesi kapsamında GOAL’a verdiği röportajda, birinci takımda mı yoksa akademi seviyesinde mi deneyimlerini aktarmayı düşündüğü sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bu zor bir soru. B ve A, UEFA B ve A lisanslarımı aldım. Bu işi seviyorum, antrenman sahasında genç oyunculara yardım etmeyi seviyorum.
“Geçen yıl sakatlandığımda teknik direktör [Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler] beni koçluk işine çok dahil etti, toplantılara ve diğer işlere dahil etti ve bu işten çok keyif alıyorum. Aynı zamanda çok zor bir iş; onların ne kadar çok çalıştığını görüyorsunuz, teknik direktörlerin nasıl parladığını, ayın teknik direktörü seçilip yeni sözleşme imzaladığını ve yedi maç sonra kovulduğunu görüyorsunuz! Yani bu çok zor bir iş, bazen denemek istediğimi düşündüğüm bir iş, özellikle de zor olduğu için. Gidip bunu yapabileceğini göstermek istediğin bir zihniyetim var. Ama kim bilir?
“Jurgen bana, işini bitirdiğinde yapman gereken ilk şeyin bir mola vermek olduğunu söyledi. Benim kadar uzun yıllar boyunca benim yaşadığım yoğunlukta çalışmışsan, durup bir değerlendirme yapmak, biraz ara vermek, bir sonraki adımın ne olacağını belirlemek ve oradan nereye gideceğimize bakmak önemli bence. Ama koçluk tarafında kesinlikle sevdiğim yönler var. Saha içinde olmak, oyunculara yardım etmek ve antrenman sırasında neyin doğru neyin yanlış olduğunu kolayca görebilmek. Ama tabii ki diğer tarafta, antrenman planlaması konusunda da becerilerini geliştirmelisin.
“Çok genç yaşta başlayıp uzun süre üst düzey bir oyuncu olarak kalabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Üst düzey bir oyuncu olduğunuzda, kendinizden ziyade takımı düşünmeye başlıyorsunuz. Bu, takımı nasıl etkiler? Bu oyuncunun ihtiyacı nedir? Bu oyuncunun zihniyeti diğerinden nasıl farklı? Bu düşünceyle ve Jurgen ile birlikte çalışarak, menajerin beni sürece dahil etmesiyle, anlayışımın oldukça iyi olduğunu hissediyorum. Takım hakkında düşünme konusunda oldukça iyi bir çıraklık dönemi geçirdim ve birkaç yıldır oyuncu ile koç arasındaki bu konuda daha fazla deneyim kazandım.
“Bu yüzden, eğer bu yola girersem, bunun benim için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Çalıştığım kişiler, birlikte çalıştığım oyuncular ve menajerler konusunda çok şanslıydım. Bu yüzden, bunu gelecek nesillere aktarmamak yazık olur diye düşünüyorum.”
Küçük kazanımlar, futbolun her seviyesinde fark yaratır
Brighton'da antrenörlüğü kısaca deneyimleyen Milner, Specsavers’ın “En Kötü Takım” girişimi kapsamında da yeteneklerini sınadı. Milner, geçen sezon sadece bir galibiyet alırken 18 mağlubiyet ve 81 gol yiyen Warley FC’nin kaderini tersine çevirmeye çalışıyor.
Bu maceranın, futbol piramidinin her seviyesinde küçük kazanımların fark yarattığını kanıtlayıp kanıtlamadığı sorulduğunda Milner, “%100. Bence muhtemelen o seviyede, en üst seviyedeki durumdan daha da büyük bir önemi var. Zirveye ulaştığınızda, o küçük %1'lik farkın kazanma ile kaybetme arasındaki çok ince bir çizgi olduğunu ve her şeyin çok yakın olduğunu hissediyorsunuz. Ama bence aşağıya doğru indikçe, kondisyonunuz üzerinde çalışıyorsanız ya da sabah sekizde antrenmanınız varken sabah dörtte kebap yemiyorsanız ve bunun gibi şeyler yapmıyorsanız, bunun kesinlikle yardımcı olacağını düşünüyorum.
“Ama oraya gidip arkadaşları görmek harikaydı, harika bir gruptu ve çok eğlendik. Evet, bence bu, özellikle o seviyede, birkaç küçük değişiklikle ne kadar büyük fark yaratabileceğinizi gösteriyor.”
Milner'ın uzun soluklu kariyeri, tarih kitaplarının yeniden yazılmasını sağladı
Milner, henüz tekmelik ve GPS yeleklerini düdük ve taktik tahtasıyla değiştirmeye hazır değil, ancak seçeneklere sahip olmak güzel bir şey; pek çok kişinin ancak hayal edebileceği kadar uzun bir kariyerin tadını çıkardıktan sonra, bundan sonra ne olacağına karar verme hakkını da hak etti.
Warley FC'nin dönüşümü, Specsavers tarafından "Best Worst Team" adlı YouTube dizisinde belgeleniyor.
