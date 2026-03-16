James Milner'a özel röportaj: Eski Liverpool yıldızı, Jürgen Klopp'un kendisine antrenörlük kariyerine başlarken verdiği 'önemli' tavsiyeyi paylaşıyor

Birikmiş engin tecrübesiyle, Milner için sahadan kenar çizgisine geçmek son derece mantıklı bir adım olur. Bu yolu izlemeyi düşünmeye başlayan Milner, Specsavers’ın “Best Worst Team” projesi kapsamında GOAL’a verdiği röportajda, birinci takımda mı yoksa akademi seviyesinde mi deneyimlerini aktarmayı düşündüğü sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bu zor bir soru. B ve A, UEFA B ve A lisanslarımı aldım. Bu işi seviyorum, antrenman sahasında genç oyunculara yardım etmeyi seviyorum.

“Geçen yıl sakatlandığımda teknik direktör [Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler] beni koçluk işine çok dahil etti, toplantılara ve diğer işlere dahil etti ve bu işten çok keyif alıyorum. Aynı zamanda çok zor bir iş; onların ne kadar çok çalıştığını görüyorsunuz, teknik direktörlerin nasıl parladığını, ayın teknik direktörü seçilip yeni sözleşme imzaladığını ve yedi maç sonra kovulduğunu görüyorsunuz! Yani bu çok zor bir iş, bazen denemek istediğimi düşündüğüm bir iş, özellikle de zor olduğu için. Gidip bunu yapabileceğini göstermek istediğin bir zihniyetim var. Ama kim bilir?

“Jurgen bana, işini bitirdiğinde yapman gereken ilk şeyin bir mola vermek olduğunu söyledi. Benim kadar uzun yıllar boyunca benim yaşadığım yoğunlukta çalışmışsan, durup bir değerlendirme yapmak, biraz ara vermek, bir sonraki adımın ne olacağını belirlemek ve oradan nereye gideceğimize bakmak önemli bence. Ama koçluk tarafında kesinlikle sevdiğim yönler var. Saha içinde olmak, oyunculara yardım etmek ve antrenman sırasında neyin doğru neyin yanlış olduğunu kolayca görebilmek. Ama tabii ki diğer tarafta, antrenman planlaması konusunda da becerilerini geliştirmelisin.

“Çok genç yaşta başlayıp uzun süre üst düzey bir oyuncu olarak kalabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Üst düzey bir oyuncu olduğunuzda, kendinizden ziyade takımı düşünmeye başlıyorsunuz. Bu, takımı nasıl etkiler? Bu oyuncunun ihtiyacı nedir? Bu oyuncunun zihniyeti diğerinden nasıl farklı? Bu düşünceyle ve Jurgen ile birlikte çalışarak, menajerin beni sürece dahil etmesiyle, anlayışımın oldukça iyi olduğunu hissediyorum. Takım hakkında düşünme konusunda oldukça iyi bir çıraklık dönemi geçirdim ve birkaç yıldır oyuncu ile koç arasındaki bu konuda daha fazla deneyim kazandım.

“Bu yüzden, eğer bu yola girersem, bunun benim için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Çalıştığım kişiler, birlikte çalıştığım oyuncular ve menajerler konusunda çok şanslıydım. Bu yüzden, bunu gelecek nesillere aktarmamak yazık olur diye düşünüyorum.”