James Milner'a özel röportaj: "Bununla uğraşacak halim var mı?" - Premier Lig rekorunun sahibi, Ballon d'Or kazananları Cristiano Ronaldo ve Luka Modrić'in yer aldığı seçkin kulübe nasıl katıldı?

Milner, İngiltere'nin en üst liginde 656 maça çıktı ve Seagulls formasıyla hız kesmeye niyeti olmadığı için bu sayının daha da artacağına dair umutlar var. Etihad Stadyumu ve Anfield'daki dönemlerinde üç kez şampiyonluk kazanan oyuncunun, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa zaferleri de son derece parlak özgeçmişinde öne çıkan başarılar arasında yer alıyor.

Bu başarılar tesadüfen elde edilmedi; Milner, 16 yaşında Leeds'te profesyonel futbola adım attığından beri potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kendini tamamen adadı. Bu bilgeliğinin bir kısmını, Specsavers'ın "Best Worst Team" kampanyası kapsamında aktarıyor. Bu kampanya kapsamında, geçen sezon sadece bir galibiyet alıp 18 mağlubiyetle 81 gol yiyen Warley FC ile çalışıyor.

Milner, doğru tutum ve çalışkanlığın birleşimiyle neler başarılabileceğinin canlı bir örneğidir. Artık 40 yılı aşan kariyerlerin sadece tecrübeli kalecilere özgü olmadığı günümüzde, giderek daha fazla oyuncunun kendi izinden gideceğini umuyor.