Çeviri:
James Milner'a özel röportaj: "Bununla uğraşacak halim var mı?" - Premier Lig rekorunun sahibi, Ballon d'Or kazananları Cristiano Ronaldo ve Luka Modrić'in yer aldığı seçkin kulübe nasıl katıldı?
Milner nasıl Premier Lig tarihinde adını yazdırdı?
Milner, İngiltere'nin en üst liginde 656 maça çıktı ve Seagulls formasıyla hız kesmeye niyeti olmadığı için bu sayının daha da artacağına dair umutlar var. Etihad Stadyumu ve Anfield'daki dönemlerinde üç kez şampiyonluk kazanan oyuncunun, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa zaferleri de son derece parlak özgeçmişinde öne çıkan başarılar arasında yer alıyor.
Bu başarılar tesadüfen elde edilmedi; Milner, 16 yaşında Leeds'te profesyonel futbola adım attığından beri potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kendini tamamen adadı. Bu bilgeliğinin bir kısmını, Specsavers'ın "Best Worst Team" kampanyası kapsamında aktarıyor. Bu kampanya kapsamında, geçen sezon sadece bir galibiyet alıp 18 mağlubiyetle 81 gol yiyen Warley FC ile çalışıyor.
Milner, doğru tutum ve çalışkanlığın birleşimiyle neler başarılabileceğinin canlı bir örneğidir. Artık 40 yılı aşan kariyerlerin sadece tecrübeli kalecilere özgü olmadığı günümüzde, giderek daha fazla oyuncunun kendi izinden gideceğini umuyor.
40 yaşını aşan daha fazla oyuncu kariyerini uzatacak mı?
Milner, GOAL’a daha fazla üst düzey oyuncunun bu kilometre taşını geçip geçmeyeceği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Bence kadro büyüklüğünün de, daha fazla yedek oyuncuya izin verilmesi açısından bununla bir ilgisi var. Yani maçın sonunda 20 dakikalık bir dinlenme süresi alıyorsun ve bunun gibi şeyler. Bence bu da muhtemelen etkili oluyor. Açıkçası, oyuncuların oynadıkları maç sayısı nedeniyle rotasyon biraz daha fazla yapılabiliyor. Zaten yük ağır ve hiç bitmiyor. Üstüne bir de daha fazla maç ekleniyor, daha fazla turnuva ekleniyor. Bu açıkçası bir tarafı.
“Ama öte yandan, bize nasıl bakıldığı, kulüplerin toparlanma ve beslenme konusunda ne kadar ayrıntılı çalıştığı ve bize ne kadar iyi bakıldığı da önemli. Bence çok daha fazla insanın yaşlanana kadar oynamaya devam etme şansı yüksek.”
Milner, Ronaldo ve Modrić'in zihniyetine nasıl uyum sağladı?
Al-Nassr ve AC Milan’da hâlâ formda olan Altın Top ödüllü Ronaldo ve Modrić gibi oyuncuların uzun soluklu kariyerlerini nasıl taklit edebildiğine dair sorulara yanıt veren Milner, zihinsel gücün fiziksel özellikler kadar önemli olduğunu vurguladı: “Bence bu muhtemelen en önemli şey; çünkü eğer bunu yapma arzusu kaybolursa, antrenmanda en iyi olma arzusu, ‘bugün spor salonuna gitmeye zahmet edebilir miyim?’ diye düşünme arzusu... Elimden gelenin en iyisini yapma isteği kaybolursa... Bence zihinsel duruş fiziksel özelliklerden daha önemli çünkü vücudunu zorlayabilirsin ama bir an gelir ki ‘Bunu uzun zamandır yapıyorum, bugün spor salonuna gitmeye üşeniyorum, bu ısınmayı milyonlarca kez yaptım, bugün canım istemiyor’ dersin. Bence bu his kaybolduğunda ve takımda olmama ve maçları kazanamama hayal kırıklığı yaşandığında, fiziksel olarak hazır olsanız bile bunu sürdüremez ve zorlayamazsınız.
“Bence oyuna olan sevgiye ihtiyacın var. O güdüye ihtiyacın var. O kararlılığa, o hedefe, bir kulübün parçası olduğun hissine ve bir şeyin parçası olma ve etrafındaki takıma yardım etme güdüsüne ihtiyacın var. Muhtemelen Cristiano için, 1.000 gol ya da her neyse onu kovalamak, bence bu zihniyet açıkça çok önemli.”
Milner, Brighton'da bir kez daha sözleşmesini uzatabilecek mi?
Milner, futbola olan tutkusundan hiçbir şey kaybetmedi ve 2025-26 sezonunda Brighton'da düzenli bir forma şansı yakaladı. Amex Stadyumu'nda bir yıllık sözleşmelerle forma giyen oyuncunun, Premier Lig tarihine şimdiden yazılmış etkileyici başarısını daha da pekiştirecek bir sözleşme uzatması elde etme şansı oldukça yüksek.
