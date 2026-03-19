James Milner'a özel röportaj: "Bu spora olan sevginizi kaybedene kadar devam eder misiniz?" - Brighton'ın tecrübeli oyuncusu, emeklilik konusunda "gerçekten zor" bir kararın yaklaştığını itiraf ediyor
Milner, Ronaldo ve Modrić'in yer aldığı seçkin kulübe katıldı
Milner, 25 yılın büyük bir bölümünde profesyonel futboldan başka bir şey bilmedi. 2002 yılında, hayallerle dolu 16 yaşındaki bir genç olarak Leeds formasıyla ilk kez sahaya çıkan Milner, aradan geçen yirmi yılı aşkın süreye rağmen hâlâ futbol ayakkabılarını rafa kaldırmadı.
40. yaşını doldurduğunda Cristiano Ronaldo, Teddy Sheringham, Luka Modric ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir kulübe katıldı, ancak Brighton ile imzaladığı 12 aylık sözleşme yaz aylarında sona erecek.
Premier Lig rekorunun sahibi, aktarabileceği engin bir deneyime sahip
İngiltere'nin en üst liginde 656 maça çıkan ve her zaman formda kalan bu Yorkshirelı oyuncu, futbol kariyerinin ardından antrenörlük yapmayı düşünse de, henüz emekliye ayrılmaya hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermedi.
Amex Stadyumu'nda hala önemli bir rol üstleniyor ve saha içinde ve dışında engin deneyiminden yararlanılıyor. Milner, doğru çalışma ahlakıyla neler başarılabileceğinin her zaman en iyi örneği olmuştur.
Specsavers'ın "En Kötü Takım" projesinin bir parçası olarak bu bilgisinin bir kısmını aktarıyor. Geçen sezon 1 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 81 gol yiyen Warley FC ile çalışan Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bilgeliğini aktarmak için her fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor.
Kariyer sonu planı: Milner ne zaman futbolu bırakacak?
Saha içindeki bir pozisyondan ne kadar süreyle takım arkadaşlarına moral verip destek olacağı henüz belli değil. Milner, kariyerini mümkün olduğunca uzatma planı olup olmadığı sorulduğunda GOAL’a şöyle cevap verdi: “Bence bu gerçekten zor bir soru. Ben de henüz karar veremedim. Zaten futbolda işler çok hızlı değişiyor, özellikle de benim yaşıma geldiğinizde. Bir yıl önce ayağımı bile kaldıramıyordum, şimdi ise Premier Lig'de tekrar oynuyorum. Hatta birkaç ay önce bile fazla süre alamıyordum. Son zamanlarda birkaç maça ilk 11'de başladım ve birkaç maç kazandık. Yani işler çok hızlı değişiyor ve bu zor bir karar.
“Fiziksel olarak hala iyi hissediyorum. Zihinsel olarak da devam etmek için kendimi iyi hissediyorum. Ama ne yaparsınız? Fiziksel olarak artık devam edemeyecek hale gelene kadar devam eder misiniz? Futbola olan sevginizi kaybedene kadar devam eder misiniz? Yoksa o nokta gelmeden önce mi durursunuz? Sanırım kimse o noktanın ne zaman geleceğini bilmiyor.
“Bu yüzden bence bu gerçekten zor bir karar ve her günü tek tek ele alıp, seçenekler ortaya çıktığında ve sezon sonunda durumumuzu gözden geçirerek düşünmek gerekiyor. Ama şu anda fiziksel olarak kulüpte çok iyi bakılıyorum; fizyoterapistler ne kadar egzersiz yapmam gerektiğini tam olarak biliyorlar. Hala sahada katkı sağladığımı ve Brighton'a yardımcı olduğumu hissediyorum ve bu benim için her zaman en önemli şey.
“Saha içinde ve dışında kulübe ve takım arkadaşlarıma katkı sağlamak istiyorum ve şu anda odaklandığım şey de bu. Bu kararlar alınacak, bundan eminim, ama şu anda sadece günlük işlerime odaklanıyorum ve Brighton'a yardım etmeye çalışıyorum.”
Liverpool'da yeniden bir araya gelme: Milner ve Brighton'ın sıradaki maçı
Bu sezon 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle yoluna devam eden Seagulls, 2025-26 sezonunda Avrupa kupalarına katılma yarışından henüz kopmuş değil. Ancak, kalan sekiz maçını muhteşem bir performansla tamamlamaları gerekecek; bu maçların ilki, Cumartesi günü Liverpool'u ağırlayacakları karşılaşma olacak.
Bu maç, Anfield'da geçirdiği sekiz yıldan özel anıları olan Milner için büyük önem taşıyor, ancak her zaman her şeye elinden gelenin en iyisini yapmakla gurur duyan bu adamdan hiçbir ayrıcalık beklenmemeli.
Warley FC'nin dönüşümü, Specsavers tarafından "Best Worst Team" adlı YouTube dizisinde belgeleniyor. 6. bölümde James Milner'ı izleyin ve Specsavers'ın Best Worst Team YouTube kanalına abone olarak takımın yolculuğunu takip edin.
