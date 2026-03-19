James Milner'a özel röportaj: "Bu spora olan sevginizi kaybedene kadar devam eder misiniz?" - Brighton'ın tecrübeli oyuncusu, emeklilik konusunda "gerçekten zor" bir kararın yaklaştığını itiraf ediyor

Saha içindeki bir pozisyondan ne kadar süreyle takım arkadaşlarına moral verip destek olacağı henüz belli değil. Milner, kariyerini mümkün olduğunca uzatma planı olup olmadığı sorulduğunda GOAL’a şöyle cevap verdi: “Bence bu gerçekten zor bir soru. Ben de henüz karar veremedim. Zaten futbolda işler çok hızlı değişiyor, özellikle de benim yaşıma geldiğinizde. Bir yıl önce ayağımı bile kaldıramıyordum, şimdi ise Premier Lig'de tekrar oynuyorum. Hatta birkaç ay önce bile fazla süre alamıyordum. Son zamanlarda birkaç maça ilk 11'de başladım ve birkaç maç kazandık. Yani işler çok hızlı değişiyor ve bu zor bir karar.

“Fiziksel olarak hala iyi hissediyorum. Zihinsel olarak da devam etmek için kendimi iyi hissediyorum. Ama ne yaparsınız? Fiziksel olarak artık devam edemeyecek hale gelene kadar devam eder misiniz? Futbola olan sevginizi kaybedene kadar devam eder misiniz? Yoksa o nokta gelmeden önce mi durursunuz? Sanırım kimse o noktanın ne zaman geleceğini bilmiyor.

“Bu yüzden bence bu gerçekten zor bir karar ve her günü tek tek ele alıp, seçenekler ortaya çıktığında ve sezon sonunda durumumuzu gözden geçirerek düşünmek gerekiyor. Ama şu anda fiziksel olarak kulüpte çok iyi bakılıyorum; fizyoterapistler ne kadar egzersiz yapmam gerektiğini tam olarak biliyorlar. Hala sahada katkı sağladığımı ve Brighton'a yardımcı olduğumu hissediyorum ve bu benim için her zaman en önemli şey.

“Saha içinde ve dışında kulübe ve takım arkadaşlarıma katkı sağlamak istiyorum ve şu anda odaklandığım şey de bu. Bu kararlar alınacak, bundan eminim, ama şu anda sadece günlük işlerime odaklanıyorum ve Brighton'a yardım etmeye çalışıyorum.”