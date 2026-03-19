James McAtee'nin Nottingham Forest'taki zorlu günleri, eski Reds forvetinin Vitor Pereira'ya 30 milyon sterlinlik oyuncudan daha fazla verim alması gerektiğini söylemesine neden oldu
McAtee'nin vasat istatistikleri: Bir gol ve tek bir Premier Lig ilk onbirinde yer alma
Salford doğumlu oyuncu, City formasıyla 34 resmi maça çıkacak kadar yetenekli görüldü; 2025 yılının Ocak ayında memleketinin takımıyla oynanan maçta FA Cup’ta bir hat-trick kaydetti. Aynı yılın ilerleyen aylarında McAtee, İngiltere’nin kaptanı olarak takımını Avrupa U21 Şampiyonası’nda zafere taşıdı.
Bu zaferin ardından Forest'a yüksek bedelli bir transfer anlaşması yapıldı ve genel kanı, bu gelecek vaat eden oyuncunun tüm potansiyelini ortaya çıkaracağı ve Manchester'da elde edemediği düzenli süre alacağı yönündeydi.
McAtee, Forest formasıyla sadece bir kez gol attı (Ferencvaros'u yendikleri Avrupa Ligi maçında son dakikalarda penaltıdan) ve tüm sezon boyunca sadece bir Premier Lig maçında ilk 11'de yer aldı. İngiltere A Milli Takımı'nda forma giyen Morgan Gibbs-White'ın Reds'in 10 numarası pozisyonu için verdiği şiddetli rekabete rağmen, ondan daha fazlası bekleniyordu.
Forest, eski Manchester City yıldızı McAtee'nin potansiyelini nasıl en iyi şekilde ortaya çıkarıyor?
Yedek rolüyle sınırlı kalıp sınırlı sürelerde sahaya çıkan McAtee için akla gelen soru şudur: Forest, McAtee'den en iyi verimi nasıl alabilir? McAtee, en iyi formuna ulaşmak için düzenli olarak oynaması gereken, özgüven ve ritim gerektiren bir oyuncu olarak değerlendirilebilir mi?
Bu sorular Harewood'a yöneltildiğinde, eski Reds forveti - kripto para haberleri sitesi aracılığıyla GOAL'a özel bir röportajda - şöyle dedi: “Harika bir soru. Ülkenin her yerinde bu tür oyuncularla aynı durum yaşanıyor. Çünkü o çok iyi bir oyuncu.
“Eğer bir oyuncu arıyor olsaydınız ve o da müsait olsaydı, ‘evet, onu kadroda görmek isterim’ derdiniz. Her ne sebeple olursa olsun, o, kapasitesinin altında bir performans sergiliyor. Elbette, parlaklığının işaretlerini görebilirsiniz; Forest'a nasıl geldiğini ve neden onu istediklerini anlayabilirsiniz. Ancak yine de, bu, onun sahip olduğu potansiyeli tam olarak gösteremediği anlamında başka bir konu.
“Ve bu da başka bir konu, bunu ortaya çıkarmak için menajerin devreye girmesi gerekiyor. Menajer, yetenekli bir oyuncu olduğu için ondan en iyi performansı ortaya çıkarmak için orada. Dolayısıyla, şu anda yaptığımız bu konuşma çok zor bir konuşma çünkü bu çocukların neler yapabileceğini biliyoruz. Ve bu, Nottingham Forest için verim vermelerini engelleyen bir şey.”
Pereira, antrenmanlarda gördüklerinden etkilendi
McAtee, Trentside’a umut dolu bir şekilde geldi ve City’den transferi kesinleştiğinde Forest’ın resmi web sitesine şunları söyledi: “Yeni bir mücadeleye hazır hissediyorum ve kulüp geçen yıl harika bir sezon geçirdi; bu başarıyı daha da ileriye taşımaya ve neler yapabileceğimi göstermeye yardımcı olmak istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve yeni takım arkadaşlarımla çalışmaya başlamayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Kulüple ilişkili herkesin hırsını biliyorum ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum.”
Bu iyimserlik, McAtee’nin Forest’taki ilk sezonunda dört farklı teknik direktörle çalışmasıyla birlikte azalmış görünüyor. Nuno Espirito Santo tarafından transfer edilen McAtee, o zamandan beri Ange Postecoglou, Sean Dyche ve Vitor Pereira’nın teknik direktörlüğünü gördü.
Şu anda takımın başında bulunan Portekizli teknik direktör Pereira, kendisine fazla baskı uygulayan bir oyuncudan en iyi performansı almaya yönelik çabalar hakkında yakın zamanda şunları söyledi: “McAtee, kendine güvenerek oynadığında ve antrenmanlarda yaptıklarını sahaya yansıttığında sihirli şeyler yapabilen bir oyuncu. Sıfırdan özel şeyler yaratabilir. Bunu yapacak kaliteye sahip.”
Transfer dedikoduları: McAtee'nin yeniden transfer olacağı konuşuluyor
Forest, Premier Lig'de küme düşme mücadelesinin ortasında olduğu bu sezon boyunca bu yeteneği yeterince sergileyemedi. McAtee, bu ligde kalma mücadelesinde hâlâ önemli bir rol oynayabilir, ancak bir sonraki transfer dönemi başladığında yeniden takım değiştirebileceği yönünde söylentiler şimdiden dolaşmaya başladı.
