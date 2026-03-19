James McAtee'nin Nottingham Forest'taki zorlu günleri, eski Reds forvetinin Vitor Pereira'ya 30 milyon sterlinlik oyuncudan daha fazla verim alması gerektiğini söylemesine neden oldu

Yedek rolüyle sınırlı kalıp sınırlı sürelerde sahaya çıkan McAtee için akla gelen soru şudur: Forest, McAtee'den en iyi verimi nasıl alabilir? McAtee, en iyi formuna ulaşmak için düzenli olarak oynaması gereken, özgüven ve ritim gerektiren bir oyuncu olarak değerlendirilebilir mi?

Bu sorular Harewood'a yöneltildiğinde, eski Reds forveti - kripto para haberleri sitesi aracılığıyla GOAL'a özel bir röportajda - şöyle dedi: “Harika bir soru. Ülkenin her yerinde bu tür oyuncularla aynı durum yaşanıyor. Çünkü o çok iyi bir oyuncu.

“Eğer bir oyuncu arıyor olsaydınız ve o da müsait olsaydı, ‘evet, onu kadroda görmek isterim’ derdiniz. Her ne sebeple olursa olsun, o, kapasitesinin altında bir performans sergiliyor. Elbette, parlaklığının işaretlerini görebilirsiniz; Forest'a nasıl geldiğini ve neden onu istediklerini anlayabilirsiniz. Ancak yine de, bu, onun sahip olduğu potansiyeli tam olarak gösteremediği anlamında başka bir konu.

“Ve bu da başka bir konu, bunu ortaya çıkarmak için menajerin devreye girmesi gerekiyor. Menajer, yetenekli bir oyuncu olduğu için ondan en iyi performansı ortaya çıkarmak için orada. Dolayısıyla, şu anda yaptığımız bu konuşma çok zor bir konuşma çünkü bu çocukların neler yapabileceğini biliyoruz. Ve bu, Nottingham Forest için verim vermelerini engelleyen bir şey.”