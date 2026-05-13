James Maddison, VAR'ın hakemleri önemli kararlar vermekten 'korkutduğunu' söylerken, Tottenham'ın yıldızı Leeds maçındaki penaltı kararına öfkelendi
Tartışmalı son dakika penaltı itirazı
Mathys Tel ev sahibi takım adına skoru açtı, ancak ardından bir penaltıya neden oldu; Dominic Calvert-Lewin bu penaltıyı Antonin Kinsky’yi geçerek gole çevirdi ve skoru eşitledi. Tartışmalar daha sonra 103. dakikada Tottenham Hotspur Stadyumu’nda, Maddison’ın Lukas Nmecha’nın müdahalesi sonucu yere düşmesiyle patlak verdi. Hakem Jarred Gillett itirazları reddetti ve bu karar VAR tarafından da onaylandı.
Premier League Maç Merkezi, X'te şu açıklamayı yaptı: "Hakemin Tottenham Hotspur lehine penaltı vermeme kararı VAR tarafından kontrol edildi ve onaylandı; Nmecha'nın topa oynadığına karar verildi."
Maddison, internette öfkesini dışa vuruyor
Hızlı karar karşısında öfkelenen orta saha oyuncusu, Salı akşamı Instagram'da resmi açıklamaya şiddetle itiraz etti. Defans oyuncusunun topa dokunmadığını ve hakemlik standartlarının düştüğünü vurguladı. Maddison şöyle yazdı: "Açıklığa kavuşturmak için… Topun yönünü değiştirmek için yapılan o ufak tefek dokunuş, Nmecha'dan değil, benim sağ ayağımın dışından geldi ve bunu hakeme de söyledim. Ancak inceleme yaklaşık 20 saniye içinde sona erdi. Hakemler, VAR nedeniyle artık sahada karar vermekten korkuyor. Mücadeleye devam edeceğiz. COYS."
Spurs teknik direktörü Roberto De Zerbi de Gillett'in maç sırasında "sakin olmadığını" iddia etti.
Hayatta kalma mücadelesinde çok şey söz konusu
Kaybedilen puanlar, gergin bir küme düşme mücadelesinde Tottenham için büyük bir darbe oldu. Spurs, 36 maçta topladığı 38 puanla şu anda Premier Lig tablosunda 17. sırada yer alıyor. Takım, aynı sayıda maçta 36 puan toplayan ve 18. sırada bulunan West Ham United’ın hemen önünde bulunuyor. Burnley ve Wolves’un küme düşmesi kesinleşmesinin ardından, Hammers şu anda küme düşme hattının son sırasını işgal ediyor. Leeds karşısında alınacak bir galibiyet, De Zerbi'nin takımına hayati bir 4 puanlık avantaj sağlayacaktı, ancak artık sezonun geri kalanını hataya yer bırakmayacak şekilde geçirmeleri gerekiyor.
Kritik son maçlar
Tottenham, Premier Lig'de kalmayı kesinleştirmek için sezonun zorlu son haftalarına giriyor. Spurs, Everton'ı evinde ağırlamadan önce Chelsea deplasmanına çıkacak. Öte yandan, küme düşme mücadelesindeki rakibi West Ham, Newcastle ile deplasmanda karşılaşacak ve ardından Leeds'i London Stadium'da ağırlayarak son derece gergin geçen sezonunu tamamlayacak.