Mathys Tel ev sahibi takım adına skoru açtı, ancak ardından bir penaltıya neden oldu; Dominic Calvert-Lewin bu penaltıyı Antonin Kinsky’yi geçerek gole çevirdi ve skoru eşitledi. Tartışmalar daha sonra 103. dakikada Tottenham Hotspur Stadyumu’nda, Maddison’ın Lukas Nmecha’nın müdahalesi sonucu yere düşmesiyle patlak verdi. Hakem Jarred Gillett itirazları reddetti ve bu karar VAR tarafından da onaylandı.

Premier League Maç Merkezi, X'te şu açıklamayı yaptı: "Hakemin Tottenham Hotspur lehine penaltı vermeme kararı VAR tarafından kontrol edildi ve onaylandı; Nmecha'nın topa oynadığına karar verildi."