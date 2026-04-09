James Maddison, ön çapraz bağ sakatlığından sonra iyileşme sürecinde çekilen Tottenham spor salonu videosunun viral olması üzerine, vücut yapısıyla ilgili sorulara yanıt verdi

Roberto De Zerbi'nin yeni kalıcı teknik direktör olarak göreve gelmesi, Spurs'a yeni bir iyimserlik dalgası getirdi ve Maddison, İtalyan teknik adamın altında çalışmaya istekli görünüyor. Orta saha oyuncusu, teknik adamın atanmasına oldukça hızlı tepki gösterdi ve resmi duyuru videosu yayınlandıktan birkaç dakika sonra sosyal medyada videoyu "beğendi".

De Zerbi, Maddison'ın bu sezonun son maçlarında forma giyip giymeyeceğini henüz teyit etmemiş olsa da, onun varlığı, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunan takım için büyük bir moral kaynağı olacaktır. Tottenham, yeni teknik direktörün yönetimindeki ilk maçını bu hafta sonu Sunderland deplasmanında oynayacak.