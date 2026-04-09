James Maddison, ön çapraz bağ sakatlığından sonra iyileşme sürecinde çekilen Tottenham spor salonu videosunun viral olması üzerine, vücut yapısıyla ilgili sorulara yanıt verdi
Viral video, kas kütlesi tartışmasını alevlendirdi
247 gündür sahalardan uzak kalan Maddison, videolarda ön çapraz bağ yırtığı sonrası bacaklarındaki gücü yeniden kazanmak amacıyla yaptığı kuvvet antrenmanları sırasında görüntülendi.
Keskin gözlü taraftarlar, bacakları arasındaki kas kütlesinde önemli bir fark olduğunu hemen fark etti. Bazı taraftarlar, sağ bacağının sol bacağından belirgin şekilde daha ince göründüğünü öne sürdü ve bu durum, Spurs'un Premier Lig'de şok bir küme düşme tehdidiyle mücadele ederken, Maddison'ın iyileşmesinin yavaşladığından endişe edilmesine yol açtı.
Maddison kamera açılarına tepki gösterdi
Spekülasyonların uzamasına izin vermeyen Maddison, kas gelişiminin simetrik olduğunu kanıtlamak için bacaklarının önden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi ve bu karışıklığın sorumluluğunu doğrudan kulübün medya departmanına yükledi.
Maddison, paylaşımına kamera arkasındaki kişiye şakacı bir şekilde gönderme yaparak şu notu ekledi: "Yönetici, video çekim açıları konusunda biraz çalışmalı... @spursofficial."
Maddison nasıl gidiyor?
Kısa süre önce görevinden ayrılmadan önce, eski Tottenham geçici teknik direktörü Igor Tudor, Maddison'ın durumu hakkında iyimser bir değerlendirmede bulunmuştu. Hırvat teknik adam, Maddison'ın Hotspur Way'de tedavi odasından sahaya dönüş sürecine tanık olmuş ve oyuncunun formunu yeniden kazanmaya başladığını belirtmişti.
Geçen ay football.london'a konuşan Tudor, "Maddison şimdiden topla ilginç şeyler yapıyor. Sprint de atıyor. Onu gördüm. Kendisi pozitif. Pozitif." dedi.
De Zerbi dönemi başlamak üzereydi
Roberto De Zerbi'nin yeni kalıcı teknik direktör olarak göreve gelmesi, Spurs'a yeni bir iyimserlik dalgası getirdi ve Maddison, İtalyan teknik adamın altında çalışmaya istekli görünüyor. Orta saha oyuncusu, teknik adamın atanmasına oldukça hızlı tepki gösterdi ve resmi duyuru videosu yayınlandıktan birkaç dakika sonra sosyal medyada videoyu "beğendi".
De Zerbi, Maddison'ın bu sezonun son maçlarında forma giyip giymeyeceğini henüz teyit etmemiş olsa da, onun varlığı, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunan takım için büyük bir moral kaynağı olacaktır. Tottenham, yeni teknik direktörün yönetimindeki ilk maçını bu hafta sonu Sunderland deplasmanında oynayacak.