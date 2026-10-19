James Maddison inanılmaz bir Premier League rekoru kırarken Omar Marmoush, Tottenham'ın Coventry karşısındaki ilk galibiyetini getirdi

Önceki iki maçını kazanan Coventry, kolay teslim olmadı ve maça yeniden ortak olmayı başardı. Jack Rudoni, savunmadaki bir hatadan yararlanarak 50. dakikada konuk ekibin beraberlik golünü attı. Ancak Tottenham kısa sürede karşılık verdi.

Yalnızca dokuz dakika sonra Andy Robertson, Omar Marmoush'a kritik bir asist yaptı. Forvet oyuncusu sert bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi. Bu gol, yazın Manchester City'den transfer olan Marmoush'un Tottenham formasıyla attığı ilk goldü.