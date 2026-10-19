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Moataz Elgammal
Çeviri:

James Maddison inanılmaz bir Premier League rekoru kırarken Omar Marmoush, Tottenham'ın Coventry karşısındaki ilk galibiyetini getirdi

Match report
O. Marmoush
J. Maddison
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur - Coventry City
Coventry City
Premier Lig

James Maddison, muhteşem bir şutla Premier League’deki 610 günlük gol hasretine son verip uzaktan atılan gollere ilişkin tarihi bir rekor kırarken, Omar Marmoush ve Ben Davies de Tottenham’ı Coventry karşısında 3-1’lik galibiyete taşıdı. Sezon başındaki baskıyı hafifletmek için çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti alan Tottenham, altı kritik puanla sonunda 16. sıraya yükseldi.

  • Maddison'dan muhteşem bir dönüş

    Maddison, pazartesi günü ilk 11'e dönüşünde hemen etkisini gösterdi. Oyun kurucu, 14. dakikada Mohammed Kudus'tan aldığı pasın ardından topa ilk dokunuşunda yaptığı mükemmel vuruşla meşin yuvarlağı üst köşeye gönderdi.

    Bu olağanüstü gol, 610 günlük gol hasretine son verdi. Aynı zamanda Maddison'ın Ağustos 2018'deki ilk maçından bu yana Premier League'de ceza sahası dışından attığı 21. gol oldu. Bu rakamla, uzaktan şutlarıyla tanınan Kevin De Bruyne ve James Ward-Prowse'u geride bırakarak ligdeki diğer tüm oyunculardan en az iki gol öne geçti.


  • Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Marmoush kritik galibiyeti garantiledi

    Önceki iki maçını kazanan Coventry, kolay teslim olmadı ve maça yeniden ortak olmayı başardı. Jack Rudoni, savunmadaki bir hatadan yararlanarak 50. dakikada konuk ekibin beraberlik golünü attı. Ancak Tottenham kısa sürede karşılık verdi.

    Yalnızca dokuz dakika sonra Andy Robertson, Omar Marmoush'a kritik bir asist yaptı. Forvet oyuncusu sert bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi. Bu gol, yazın Manchester City'den transfer olan Marmoush'un Tottenham formasıyla attığı ilk goldü.

  • Davies geç attığı golle galibiyeti getirdi

    Roberto De Zerbi, maçın sonlarında Mathys Tel ve 526 gün sonra sahalara dönerek büyük alkış alan Dejan Kulusevski'yi oyuna soktu. Tosin Adarabioyo ve Robertson oyundan çıkmak zorunda kalırken yerlerine Conor Gallagher, Mateus Fernandes ve Ben Davies oyuna girdi. Maddison ayakta alkışlanarak sahadan ayrıldı, Archie Gray ise sağ beke geçti. Uzatma dakikalarının sonlarında savunmada zorlanan Coventry karşısında Davies, 96. dakikada ceza sahası dışından çektiği yerden şutla topu ağlara gönderdi ve Londra kulübünün güçlükle elde ettiği 3-1'lik galibiyeti perçinledi.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-COVENTRYAFP

    Tottenham'ı sırada ne bekliyor?

    Tottenham, çok ihtiyaç duyduğu bu galibiyeti Premier League’de istikrar yakalamak için bir temel olarak kullanmalı. Maddison’ın tam formuna kavuşması ve takımın yedi denemenin ardından nihayet ilk galibiyetini almasıyla De Zerbi, oyuncularının yaklaşan lig maçlarında düşme hattından daha da uzaklaşmasını umacak.

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