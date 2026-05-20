James Maddison, 'felaket' niteliğindeki sakatlığının tekrarlanmasını önlemeye çalışırken Tottenham'ın küme düşme mücadelesinden 'utanç duyuyor'
Londra derbisindeki yenilgi, küme düşme endişelerini artırdı
Tottenham’ın küme düşmekten kurtulma mücadelesi, Salı gecesi Stamford Bridge’de alınan 2-1’lik yenilginin ardından sezonun son gününe kadar sürecek. Enzo Fernandez ve Andrey Santos’un golleri Chelsea’yi öne geçirdi; Richarlison maçın sonlarında bir gol atmayı başarsa da, bu gol konuk takım için sadece teselli niteliğinde kaldı.
Bu sonuçla Spurs, Premier Lig tablosunda 17. sırada yer alıyor ve son bir maç kala küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde bulunuyor. Blues'a karşı alınacak bir galibiyet, ligde kalmalarını garantileyecekti, ancak artık Pazar günü Everton ile karşılaşacaklar ve birinci ligdeki yerlerinin hala büyük tehlike altında olduğunu biliyorlar. 18. sıradaki West Ham, Leeds'i yenerse ve Tottenham kaybederse, kuzey Londra kulübü Championship'e düşecek.
Maddison, küme düşme mücadelesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi
Maçın bitiminden sonra Sky Sports'a konuşan Maddison, kulübün bu sezonki düşüşü konusunda samimi bir tavır sergiledi. "Kulüp, forma ve taraftarlar için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız," dedi. "Bu durumda olmamız biraz utanç verici. Bu gece inanılmaz bir destek veren taraftarlarımıza ihtiyacımız olacak. Bence ligdeki en iyi deplasman taraftarına sahibiz."
Orta saha oyuncusu, takımın son hafta sonu öncesinde küme düşmeyi önlemek için büyük bir fırsatı kaçırdığını kabul etti. "Her türlü sonucun bu mücadelede bizim için çok faydalı olacağını biliyorduk. Ama olmadı," diye devam etti. "Son 20 dakikada çok bastırdık. Muhtemelen oldukça dengeli bir maçtı. Onların çok fazla şansı olduğunu hatırlamıyorum."
ACL ameliyatından sonra fitness konusundaki endişeler devam ediyor
Maddison’ın sezonu sakatlık nedeniyle büyük ölçüde sekteye uğradı; oyuncu, ön çapraz bağından geçirdiği büyük bir ameliyatın ardından ancak Nisan ayında sahalara dönebildi. Bu kadar uzun bir aradan sonra sahalara dönmenin psikolojik yükü, iyileşmesinden kısa süre sonra yüksek tempolu futbol oynamanın getireceği risklerin farkında olan eski Leicester oyuncusu için ortada.
"Futbol dünyasında çalışmış veya bu sakatlığı yaşamış olan herkes bilir ki, sahalara geri dönmek kolay değildir. Eğer bir şey olursa, bu benim kariyerim için felaket olur," diye ekledi Maddison.
Everton karşısında kader maçı
Tottenham, Premier Lig'deki geleceğinin belirsizliğe bağlı olduğu son hafta mücadelesine giriyor. Sakatlık risklerine rağmen Maddison, Roberto De Zerbi tarafından sahaya çağrıldığında performans gösterme sorumluluğu olduğunu biliyor. Takımın başlıca yaratıcı gücü olarak, Spurs'u ligde tutacak kaliteli anları yaratma baskısı onun üzerinde. Oyun kurucu, hâlâ ritmini bulmaya çalıştığını itiraf etti.
"Uzun süredir sahalardan uzaktayım, bu yüzden en iyi formumda olmayacağım" diye açıkladı. "Ciddi bir sakatlık geçirdim ve bu sakatlığa biraz saygı duymak gerekiyor. Pazar günü elimden geleni yapacağım. [Yaratıcı olmak] benim işim, bunun için para alıyorum. Bu sezon henüz oynamadım ama oynadığımda yapmamız gereken budur. Umarım sahaya çıktığımda takıma yardımcı olmaya çalışırım."