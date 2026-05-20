James Maddison, 'felaket' niteliğindeki sakatlığının tekrarlanmasını önlemeye çalışırken Tottenham'ın küme düşme mücadelesinden 'utanç duyuyor'

Tottenham’ın küme düşmekten kurtulma mücadelesi, Salı gecesi Stamford Bridge’de alınan 2-1’lik yenilginin ardından sezonun son gününe kadar sürecek. Enzo Fernandez ve Andrey Santos’un golleri Chelsea’yi öne geçirdi; Richarlison maçın sonlarında bir gol atmayı başarsa da, bu gol konuk takım için sadece teselli niteliğinde kaldı.

Bu sonuçla Spurs, Premier Lig tablosunda 17. sırada yer alıyor ve son bir maç kala küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde bulunuyor. Blues'a karşı alınacak bir galibiyet, ligde kalmalarını garantileyecekti, ancak artık Pazar günü Everton ile karşılaşacaklar ve birinci ligdeki yerlerinin hala büyük tehlike altında olduğunu biliyorlar. 18. sıradaki West Ham, Leeds'i yenerse ve Tottenham kaybederse, kuzey Londra kulübü Championship'e düşecek.