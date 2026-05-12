James Maddison, 375 gün süren sakatlık dönemindeki ‘zor günleri’ itiraf ederken, Tottenham yıldızı, sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan ilk ameliyat değerlendirmesini açıkladı
İlk aşamadaki yanlış teşhis, ön çapraz bağ ağrısına yol açtı
29 yaşındaki oyuncunun iyileşme süreci hiç de kolay geçmedi; zira dizindeki sakatlığın ilk teşhisinin yanlış olduğu ortaya çıktı.
Maddison, ilk darbeyi Mayıs 2025'te Tottenham'ın Bodo/Glimt ile oynadığı Avrupa Ligi yarı finalinde almıştı, ancak başlangıçta ameliyat gerekmediği söylenmişti.
Leeds maçında sahalara döndükten sonra konuşan Maddison, durumu ayrıntılı olarak açıkladı: "Aklımda, Bodo/Glimt'e karşı oynadığımız Avrupa Ligi yarı final maçında kısmi ön çapraz bağ yırtığı yaşadığım ve burada sakatlandığım an canlanıyor. [Dışarıdan gelen] uzman bana ameliyat ve rehabilitasyona gerek olmadığını söylemişti. Sonra tabii ki bağ yeterince güçlenmedi, düzgün bir şekilde iyileşmedi ve tam bir ameliyat olmam gerekti, ki bu da Güney Kore'de gerçekleşti."
İyileşme sürecinde zorlu günleri atlatmak
Sezon öncesi Newcastle United ile oynanan hazırlık maçında Güney Kore'de yaşadığı sakatlık, sahalardan uzak kalma süresini önemli ölçüde uzattı ve onu bir yıldan fazla süreyle sahalardan uzak tutan büyük bir ameliyat geçirmeyi gerektirdi.
Maddison, bu kadar uzun süren bir aranın getirdiği zihinsel zorluğun, fiziksel rehabilitasyondan daha zor olduğunu itiraf etti.
"Geçen yıl, özellikle ameliyattan sonra bazı karanlık günler yaşadım. Zihinsel olarak benim için gerçekten zor bir yıl oldu, ama artık tünelin sonuna geldim, bu yüzden geriye dönüp o günlere sevgiyle bakabiliyorum çünkü tüm bunları atlattıktan sonra zihinsel olarak olabildiğince güçlendim. Fiziksel olarak kendimi gerçekten iyi hissediyorum, bu yüzden Spurs taraftarlarının bana gösterdiği ilgi, kişisel olarak benim için sonsuza kadar unutamayacağım bir an olacak," diye ekledi.
Spurs'ta unutulmaz bir resepsiyon
Spurs’un ligdeki mevcut konumu ve küme düşmeme mücadelesinin yarattığı zorlu koşullara rağmen, oyun kurucu nihayet sahaya çıktığında Tottenham Hotspur Stadyumu ayağa kalkarak onu coşkuyla karşıladı.
Maddison, tribünlerden gelen tepkiden açıkça etkilendi ve şöyle dedi: “Bununla birlikte, bugün aldığım bu karşılama, benim için sonsuza kadar unutamayacağım muhteşem bir andı. Sahaya çıktıktan ve ilk 30 saniye ile bir dakika geçtikten sonra, ‘artık sahadayım, burada galibiyet golünü atmalıyız’ diye düşündüm. O güzel an geride kalmıştı. Hemen işime odaklandım.”
Hayatta kalma mücadelesine odaklanmak
Tottenham’ın, sık sık teknik direktör değişikliği ve istikrarsız performansla damgalanan unutulması gereken bir sezon geçirmesi üzerine, Maddison artık Roberto De Zerbi’nin takımının Premier Lig’de kalmasını sağlamaya odaklanmış durumda. Takımın zorlu bir sonuç serisiyle boğuşurken bunu tribünden izlemenin acı verici olduğunu itiraf etti.
"Tottenham için zor bir sezon oldu. Taraftarlar için gerçekten zor, oyuncular için gerçekten zor. Çok sayıda teknik direktör değişikliği oldu. Gerçekten unutulması gereken bir sezon oldu," diye konuştu orta saha oyuncusu.