Sezon öncesi Newcastle United ile oynanan hazırlık maçında Güney Kore'de yaşadığı sakatlık, sahalardan uzak kalma süresini önemli ölçüde uzattı ve onu bir yıldan fazla süreyle sahalardan uzak tutan büyük bir ameliyat geçirmeyi gerektirdi.

Maddison, bu kadar uzun süren bir aranın getirdiği zihinsel zorluğun, fiziksel rehabilitasyondan daha zor olduğunu itiraf etti.

"Geçen yıl, özellikle ameliyattan sonra bazı karanlık günler yaşadım. Zihinsel olarak benim için gerçekten zor bir yıl oldu, ama artık tünelin sonuna geldim, bu yüzden geriye dönüp o günlere sevgiyle bakabiliyorum çünkü tüm bunları atlattıktan sonra zihinsel olarak olabildiğince güçlendim. Fiziksel olarak kendimi gerçekten iyi hissediyorum, bu yüzden Spurs taraftarlarının bana gösterdiği ilgi, kişisel olarak benim için sonsuza kadar unutamayacağım bir an olacak," diye ekledi.



