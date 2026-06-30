"James Bond olmak isterdim!" - Jude Bellingham, İngiltere ile Dünya Kupası zaferi peşindeyken sürpriz bir oyunculuk hayalini açıkladı

Fox’un “World Cup After Hours” programında konuşan Bellingham, oyunculuğun kendisine çekici geldiğini ve James Bond rolünün istek listesinin en başında yer aldığını söyledi. Futbol dışındaki hedefleri sorulduğunda Bellingham, James Corden’a oyunculuğun kendisi için en çekici kariyer seçeneği olduğunu belirtti.

"Bir filmde oynamayı çok isterim," diye itiraf eden Bellingham, "İnsanlar bana hep 'Futbol dışında ne yapmak isterdin?' diye soruyor. Aslında bu konuyu pek fazla düşünmüyorum ama düşündüğümde aklıma hep 'Bir filmde oynamayı çok isterim' geliyor.

"James Bond olmak isterdim. Hepsini izledim. (Sean) Connery’nin oynadığı filmleri de izledim, Roger Moore’un oynadıklarını da, hepsini izledim. James Bond’a bayılıyorum. Yemin ederim, bir James Bond filminin arka planında yer almayı çok isterim. (Belki) James Bond’un kendisi de olabilir, ama yürümeden önce emeklemek gerekir. Henüz (yeni bir Bond) bulamadılar, değil mi?”

Bellingham ayrıca “Adım Bond, James Bond” şeklindeki meşhur repliği de söyledi ve ardından şaka yaparak, “Sanırım bir şansım var!” dedi.