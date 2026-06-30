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Yosua Arya

Çeviri:

"James Bond olmak isterdim!" - Jude Bellingham, İngiltere ile Dünya Kupası zaferi peşindeyken sürpriz bir oyunculuk hayalini açıkladı

J. Bellingham
İngiltere
Dünya Kupası
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
Real Madrid
La Liga

Jude Bellingham, futbol kariyeri sona erdiğinde James Bond rolünü oynamayı çok istediğini açıkladı. 2026 Dünya Kupası’nda etkileyici bir performans sergileyen İngiliz yıldız, bu efsanevi casus serisinin büyük bir hayranı olduğunu itiraf etti ve hatta bir gün başrolü kapabileceğini söyleyerek şaka yaptı.

  • Bellingham, futbol sonrası hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu

    Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin en göze çarpan oyuncularından biri oldu. Orta saha oyuncusu, Üç Aslanlar'ın Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ettiği açılış maçında gol attı; ardından İngiltere'nin eleme turlarına yükselmesiyle birlikte Gana ve Panama maçlarında arka arkaya “Maçın En İyi Oyuncusu” ödülünü kazandı. İngiltere, son 32 turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşmaya hazırlanırken, 23 yaşındaki oyuncu futbol sonrası hayatı hakkında şimdiden kafa yorduğunu açıkladı.

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bellingham, 007 rolünü hedefliyor

    Fox’un “World Cup After Hours” programında konuşan Bellingham, oyunculuğun kendisine çekici geldiğini ve James Bond rolünün istek listesinin en başında yer aldığını söyledi. Futbol dışındaki hedefleri sorulduğunda Bellingham, James Corden’a oyunculuğun kendisi için en çekici kariyer seçeneği olduğunu belirtti.

    "Bir filmde oynamayı çok isterim," diye itiraf eden Bellingham, "İnsanlar bana hep 'Futbol dışında ne yapmak isterdin?' diye soruyor. Aslında bu konuyu pek fazla düşünmüyorum ama düşündüğümde aklıma hep 'Bir filmde oynamayı çok isterim' geliyor.

    "James Bond olmak isterdim. Hepsini izledim. (Sean) Connery’nin oynadığı filmleri de izledim, Roger Moore’un oynadıklarını da, hepsini izledim. James Bond’a bayılıyorum. Yemin ederim, bir James Bond filminin arka planında yer almayı çok isterim. (Belki) James Bond’un kendisi de olabilir, ama yürümeden önce emeklemek gerekir. Henüz (yeni bir Bond) bulamadılar, değil mi?”

    Bellingham ayrıca “Adım Bond, James Bond” şeklindeki meşhur repliği de söyledi ve ardından şaka yaparak, “Sanırım bir şansım var!” dedi.

  • Bağ dökümü o kadar da basit olmayabilir

    Bellingham’ın programdaki performansı, Corden ile birlikte “A Few Good Men” filmindeki ünlü mahkeme sahnesinin canlandırılması da dahil olmak üzere, birkaç neşeli oyunculuk anını içeriyordu. Kamera önündeki özgüveni, oyunculuk alanında olası bir geleceğe dair şakacı tartışmaya renk kattı. Ancak eski Bond oyuncu seçimi direktörü Debbie McWilliams, Bellingham’ın dünya çapındaki ününün aleyhine işleyebileceğini öne sürdü.

    "Onun tam bir gizem olarak kalması kesinlikle çok önemli. Onlar hakkında kişisel olarak mümkün olduğunca az şey bilmek istiyoruz, çünkü casuslar böyle olur," diye The Independent gazetesine konuştu.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dünya Kupası hâlâ öncelikli konu olmaya devam ediyor

    Hollywood hayalleri şimdilik beklemek zorunda kalacak. Bellingham’ın şu anki önceliği, İngiltere’nin Dünya Kupası serüvenini sürdürmesine yardımcı olmak; “Üç Aslanlar”, kupayı kazanmak için eleme turlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

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