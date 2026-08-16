Yığılmanın etrafındaki ilk panik havasına rağmen, sağlık ekibinden bir üyenin Bayern kulübesine doğru başparmak kaldırmasıyla stat içindeki gerginlik bir nebze olsun azaldı. Musiala, sonunda yeniden ayağa kalkıp kendi gücüyle sahayı terk etmeyi başardı, ancak yerini Bara Sapoko Ndiaye'ye bırakırken sağlık ekibi görevlileri iki yanında yer aldı.

Maç ayrıca Saibari için de dramatik bir tanıtım niteliği taşıdı; oyuncu, PSV Eindhoven'dan yaz transfer döneminde gelişinin ardından kulüp adına ilk kez forma giyiyordu. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'ndaki performansının ardından sahaya çıkan Faslı orta saha, daha önce Musiala'nın golünde asisti yapmış, ardından da düşen yıldızı yakalayarak kahramanca bir müdahalede bulunmuştu.

Maçın ardından, son düdükten sonra basın mensuplarına karma alanda konuşan Bayern sportif direktörü Max Eberl, oyun kurucunun durumuna ilişkin endişeleri gidermeye çalıştı ve güven veren bir güncelleme paylaştı: "En önemli şey, durumu iyi!"



