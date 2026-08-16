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Jamal Musiala yere yığıldı: Bayern Münih yıldızı, sezon öncesi karşılaşmada takım arkadaşı onu tutmak için koşarken sağlık endişesine yol açtı
Musiala'nın yere yığılmasıyla korku dolu anlar
Bayern Münih'in sezon öncesi hazırlıkları, Telekom Cup'ta RB Leipzig ile oynanan maçta Musiala'nın sahada yere yığılmasıyla endişe verici bir hal aldı. Olay, 23 yaşındaki oyuncunun Allianz Arena'da Bayern'e 3-1'lik galibiyeti getirmeye yardımcı olan golü atmasından sadece kısa süre sonra, ikinci yarının sonlarına doğru yaşandı.
İkinci yarıda oyuna sonradan giren hücum oyuncusu, maçın son bölümüne girilirken gözle görülür şekilde sersemlemiş ve ayakta durmakta zorlanıyor görünmeye başladı. Tehlikeyi anında fark eden yeni transfer Saibari, takım arkadaşının bütün ağırlığıyla zemine çarpmasını önlemek için içgüdüsel olarak harekete geçti.
- Getty Images Sport
Sportif direktör olumlu bir güncelleme paylaştı
Yığılmanın etrafındaki ilk panik havasına rağmen, sağlık ekibinden bir üyenin Bayern kulübesine doğru başparmak kaldırmasıyla stat içindeki gerginlik bir nebze olsun azaldı. Musiala, sonunda yeniden ayağa kalkıp kendi gücüyle sahayı terk etmeyi başardı, ancak yerini Bara Sapoko Ndiaye'ye bırakırken sağlık ekibi görevlileri iki yanında yer aldı.
Maç ayrıca Saibari için de dramatik bir tanıtım niteliği taşıdı; oyuncu, PSV Eindhoven'dan yaz transfer döneminde gelişinin ardından kulüp adına ilk kez forma giyiyordu. Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'ndaki performansının ardından sahaya çıkan Faslı orta saha, daha önce Musiala'nın golünde asisti yapmış, ardından da düşen yıldızı yakalayarak kahramanca bir müdahalede bulunmuştu.
Maçın ardından, son düdükten sonra basın mensuplarına karma alanda konuşan Bayern sportif direktörü Max Eberl, oyun kurucunun durumuna ilişkin endişeleri gidermeye çalıştı ve güven veren bir güncelleme paylaştı: "En önemli şey, durumu iyi!"
Kompany için yeni sakatlık darbeleri
Musiala'nın durumu manşetleri domine ederken, Vincent Kompany'nin takımı da hararetli mücadele sırasında başka birkaç sakatlık sorunuyla ilgilenmek zorunda kaldı. Gecenin ilk kaybı bek Konrad Laimer oldu; ayağındaki ağrılı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmadan önce sahada yalnızca 10 dakika kalabildi.
Laimer'in sakatlığıyla ilgili konuşan Eberl, Musiala hakkındaki güncellemesine kıyasla daha temkinli bir değerlendirme yaptı. Eberl, "Konny darbeyi nispeten erken aldı ve ayağı da oldukça hızlı şekilde şişti. Bu yüzden tedbir amaçlı oyundan alındı. Zaten artık koşamıyordu; destek almak zorundaydı. Bu görünüyordu. Hiç rahat koşmuyordu. Bunun ne kadar süreceğini bugün gerçekten söyleyemem" dedi.
- Getty Images Sport
Süper Kupa sınavı kapıda
Bayern, sezonun ilk resmî kupa fırsatına hazırlanırken Kompany oyuncularının tamamen sağlıklı olmasını umacak. Bavyera devi, önümüzdeki cumartesi sahalara dönmeye hazırlanıyor ve Almanya Süper Kupası finalinde ezeli rakibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
Şu anda Almanya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, sezon öncesi dönemde oyuncular üzerinde ek bir yük oluşturdu ve Musiala ile ilgili görüntüler, aşırı hava koşullarında yüksek yoğunluklu sporun taşıdığı risklerin çarpıcı bir hatırlatıcısı olacak. Şimdilik odak noktası iyileşme süreci olmaya devam ediyor; takım da bu korku dolu anları geride bırakmaya çalışıyor.
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