Jamal Musiala ve Steph Curry ile üniversite eğitimi: Kompany'nin Bayern Münih'teki yardımcı antrenörü Aaron Danks'in sıra dışı hikâyesi

Vincent Kompany ile birlikte bu yaz Bayern Münih'e yalnızca genç bir teknik direktör değil, genç bir teknik ekip de geldi. Kompany 38 yaşında; üç yardımcısının da henüz 40 yaşına ulaşmamış olması dikkat çekiyor. Yine de ekipte bir bakıma tecrübeli bir isim var: Aaron Danks. Henüz 39 yaşında olmasına rağmen 24 yıldır antrenörlük yapıyor. Arkadaşları ona "Danksy" diyor. Kompany ise onu "İngiltere'nin en yetenekli antrenörlerinden biri" olarak tanımlıyor.

İngiltere'nin Birmingham kentinde doğan Danks, mesleğini erken yaşta buldu. 15 yaşında Birmingham City'de antrenörlüğe başladı; bunun için ortaöğretimini bile yarıda bıraktı. Başlangıçta amatör spor faaliyetleriyle ilgilendi. Daha sonra anlattığına göre "bir top torbası, antrenman yelekleri ve bir otobüs biletiyle" şehri dolaşarak okullarda ve tatil kamplarında antrenmanlar yaptırdı.

Danks, daha sonra Birmingham City'nin akademisinde antrenörlük yaptı ve ardından şehrin diğer takımı West Bromwich Albion'a katıldı. Orada İngiliz futbolunun en parlak zihinlerinden biri olan Dan Ashworth ile tanıştı. Kısa süre önce Manchester United'ın sportif direktörlüğüne getirilen Ashworth, daha önce Brighton & Hove Albion ve Newcastle United'da başarılı işlere imza atmış, İngiltere Futbol Federasyonu'nun modernleşmesine de öncülük etmişti.

Ashworth, 2013'te West Brom'dan İngiltere Futbol Federasyonu'na geçti. Gelişim direktörü olarak İngiliz gençlik futboluna yönelik bir strateji belgesi olan ve sonraki başarıların temelini oluşturan "England DNA"yı hazırladı. Yeni oluşturulan pozisyonlara isimler aranırken Ashworth, Danks'i hatırladı ve onu genç millî takımların topa sahip olma antrenörü yaptı.