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Nino Duit
Çeviri:

Jamal Musiala ve Steph Curry ile üniversite eğitimi: Kompany'nin Bayern Münih'teki yardımcı antrenörü Aaron Danks'in sıra dışı hikâyesi

Bayern Münih

Okulu bıraktı, bunun yerine FA'de "üniversite eğitimi" aldı ve bu süreçte Jamal Musiala ile Steph Curry'yle karşılaştı. Vincent Kompany, yeniden yardımcısı olan Aaron Danks'i "İngiltere'nin en yetenekli antrenörlerinden biri" olarak nitelendiriyor. Henüz 39 yaşındaki bu tecrübeli isim kim?

Vincent Kompany ile birlikte bu yaz Bayern Münih'e yalnızca genç bir teknik direktör değil, genç bir teknik ekip de geldi. Kompany 38 yaşında; üç yardımcısının da henüz 40 yaşına ulaşmamış olması dikkat çekiyor. Yine de ekipte bir bakıma tecrübeli bir isim var: Aaron Danks. Henüz 39 yaşında olmasına rağmen 24 yıldır antrenörlük yapıyor. Arkadaşları ona "Danksy" diyor. Kompany ise onu "İngiltere'nin en yetenekli antrenörlerinden biri" olarak tanımlıyor.

İngiltere'nin Birmingham kentinde doğan Danks, mesleğini erken yaşta buldu. 15 yaşında Birmingham City'de antrenörlüğe başladı; bunun için ortaöğretimini bile yarıda bıraktı. Başlangıçta amatör spor faaliyetleriyle ilgilendi. Daha sonra anlattığına göre "bir top torbası, antrenman yelekleri ve bir otobüs biletiyle" şehri dolaşarak okullarda ve tatil kamplarında antrenmanlar yaptırdı.

Danks, daha sonra Birmingham City'nin akademisinde antrenörlük yaptı ve ardından şehrin diğer takımı West Bromwich Albion'a katıldı. Orada İngiliz futbolunun en parlak zihinlerinden biri olan Dan Ashworth ile tanıştı. Kısa süre önce Manchester United'ın sportif direktörlüğüne getirilen Ashworth, daha önce Brighton & Hove Albion ve Newcastle United'da başarılı işlere imza atmış, İngiltere Futbol Federasyonu'nun modernleşmesine de öncülük etmişti.

Ashworth, 2013'te West Brom'dan İngiltere Futbol Federasyonu'na geçti. Gelişim direktörü olarak İngiliz gençlik futboluna yönelik bir strateji belgesi olan ve sonraki başarıların temelini oluşturan "England DNA"yı hazırladı. Yeni oluşturulan pozisyonlara isimler aranırken Ashworth, Danks'i hatırladı ve onu genç millî takımların topa sahip olma antrenörü yaptı.

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    Musiala, Bellingham, Steph Curry: Danks'ın FA'deki "üniversite eğitimi"

    Danks, bu görevde U20 takımıyla 2017'de dünya şampiyonluğunu kazandı. U21 takımında ise Jude Bellingham, Emile Smith Rowe ve Jamal Musiala gibi yeteneklerle çalıştı. Musiala, sonunda Alman millî takımında oynama kararı aldı. Danks, şimdi Bayern Münih'te eski öğrencisiyle yeniden bir araya geliyor. Kulüp medyasına verdiği röportajda, "Jamal'ı yeniden göreceğim için gerçekten çok mutluyum" dedi. "O çok yetenekli bir futbolcu ve bunun ötesinde çok sevimli bir insan."

    Danks, daha sonra "üniversite eğitimim" diye nitelendireceği FA'deki döneminde yalnızca seçkin futbolcularla değil, başka spor dallarının yıldızlarıyla da tanıştı. Örneğin kendini geliştirmek için NBA takımı Golden State Warriors'ın başarısının sırlarını öğrenmek üzere ABD'ye gitti. O dönemde FA'deki meslektaşı olan Matt Crocker, daha sonra şunları anlattı: "Aaron bir şekilde GSW antrenörleriyle bütün bir gün geçirmeyi başardı. Önemli bir play-off maçının başlamasına bir saat kala Steph Curry'nin bireysel antrenörüyle üçlük çalışmasını izledi, ardından soyunma odasına da girdi."

    Bu deneyimler Danks'a yepyeni ufuklar açtı. "Taktik ve teknik yönleri bir kenara bırakıp sadece antrenörlüğe, antrenörlerin oyunculardan en iyi verimi nasıl aldığına odaklanıyorsunuz" diye anlattı.

  • SPOXgetty

    Danks ve Kompany: Anderlecht’te iki ay, şimdi Bayern Münih’te

    Danks, FA'deki beş yıllık üniversite eğitimini 2021'de adeta yüksek lisans derecesiyle tamamladı. Oradan ayrılmasının nedeni Vincent Kompany'ydi. Belçikalı teknik adam, Manchester City'de geçirdiği dönemde Danks'i fark etmiş ve onu, teknik direktörlükte ilk deneyimlerini yaşadığı RSC Anderlecht'e çekmişti. İkilinin birlikteliği yalnızca iki ay sürdü. Ardından Danks, Aston Villa'nın yardımcı antrenörü olarak İngiltere'ye döndü. Önce Dean Smith'in, sonra Steven Gerrard'ın, son olarak da Unai Emery'nin ekibinde çalıştı.

    Danks, iki maçta geçici olarak takımın başında da yer aldı. Bunlardan biri, Brentford FC karşısında alınan 4-0'lık galibiyetti. Villa oyuncusu Leon Bailey, maçın ardından "Etkileyiciydi" diyerek onu övdü. "Çok kısa sürede sorumluluk aldı ve bizden ne istediğini çok net anlattı." Danks, ikinci lig ekibi Middlesbrough FC'de Michael Carrick'in yardımcısı olarak geçirdiği bir buçuk yılın ardından şimdi Kompany ile yeniden bir araya geldi.

    Bayern Münih'in yeni teknik ekibinde Danks, ağırlıklı olarak günlük antrenman planlamasından sorumlu. Daha önce U19 takımını çalıştıran Rene Maric'in (31) öncelikle maç planlarını hazırlaması bekleniyor. Kompany ile Anderlecht'te de birlikte çalışan Floribert Ngalula (37) ise teknik ekip ile takım arasında iletişim köprüsü olarak düşünülüyor.

  • Aaron Danks’ın kariyerindeki duraklar

    DönemKulüpGörev
    2000-2005Birmingham CityAltyapı antrenörü
    2005-2016West Bromwich AlbionAltyapı antrenörü
    2016-2021İngiltereAltyapı antrenörü
    2021RSC AnderlechtYardımcı antrenör
    2021-2022Aston VillaYardımcı antrenör
    2022-2024Middlesbrough FCYardımcı antrenör
    2024'ten beriBayern MünihYardımcı antrenör

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