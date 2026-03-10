Jamal Musiala ve Jonas Urbig için endişeler: FC Bayern, Atalanta Bergamo'ya karşı yaptığı muhteşem performansın bedelini ağır ödeyebilir

Ayrıca, 6-1'lik skorla maçın bitimine birkaç dakika kala Jonas Urbig de iki sağlık görevlisinin yardımıyla sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yaralı Manuel Neuer'in yerine oyuna giren Urbig, Nikola Krstovic ile şiddetli bir çarpışma yaşadıktan sonra Mario Pasalic'in topu ağlara göndermesine engel olamadı.

Kısa bir süre önce Alphonso Davies de gözyaşları içinde oyundan çıkmıştı. Üç talihsiz oyuncunun durumu hakkında henüz bir teşhis konulmadı.