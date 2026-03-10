Ofansif oyuncu, maçın bitimine kısa bir süre kala (87.) bir hücum hareketinin ardından ayak bileğini tuttu ve sahada topallayarak yürüdü. Uzatma dakikalarında teknik direktör Vincent Kompany onu oyundan aldı.
Çeviri:
Jamal Musiala ve Jonas Urbig için endişeler: FC Bayern, Atalanta Bergamo'ya karşı yaptığı muhteşem performansın bedelini ağır ödeyebilir
Ayrıca, 6-1'lik skorla maçın bitimine birkaç dakika kala Jonas Urbig de iki sağlık görevlisinin yardımıyla sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yaralı Manuel Neuer'in yerine oyuna giren Urbig, Nikola Krstovic ile şiddetli bir çarpışma yaşadıktan sonra Mario Pasalic'in topu ağlara göndermesine engel olamadı.
Kısa bir süre önce Alphonso Davies de gözyaşları içinde oyundan çıkmıştı. Üç talihsiz oyuncunun durumu hakkında henüz bir teşhis konulmadı.
- Imago Images / MIS
Musiala'nın DFB'ye dönüşü tehlikede - Ulreich şimdi gündemde mi?
Musiala, yaz aylarında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda baldır kemiği kırığı geçirdikten sonra, Ocak ortasında Alman şampiyonunun kadrosuna geri dönmüştü. O zamandan beri 23 yaşındaki oyuncu yavaş yavaş oyun süresi kazanmaya başladı. Önceki on maçta dört gol katkısı (iki gol ve iki asist) kaydetti. Atalanta maçında, Serge Gnabry'nin yerine ikinci yarıda oyuna giren Musiala, 6-0'lık skoru belirleyen golü attı.
Musiala gerçekten sakatlandıysa, Mart ayı sonunda yapılacak Alman milli takımının kampına da katılamayacaktır.
Urbig'in sakatlığı ise Sven Ulreich'in hafta sonu Bayer Leverkusen maçında forma giymesine neden olabilir. Neuer, birkaç hafta önce olduğu gibi, sol baldırındaki kas yırtığı nedeniyle şu anda forma giyemiyor.