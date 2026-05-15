Bayern orta saha oyuncusu, kanat oyuncusunun kendine güvenini ve yaratıcılığını, onu kadrodaki en göze çarpan isimlerden biri yapan temel özellikler olarak gösterdi. Musiala, bu sezon tüm turnuvalarda 50 maçta 22 gol ve 30 asist kaydeden Olise’nin performanslarına övgüler yağdırmaktan çekinmedi ve kanat oyuncusunun birçok alanda oyununu bir üst seviyeye taşıdığını belirtti.

Sky Germany'nin aktardığına göre Musiala, "Oyununun her alanında bir adım öne çıktı ve bunu görmek harika" dedi. "Saha içinde kendinden emin olduğunu, bir şeyler yaratacağına ve fark yaratacağına olan güvenini görebilirsiniz. Bence o, bu sezonun en iyi oyuncularından biri, hatta en iyisi. Eğer gelişmeye devam ederse, şu anda olduğundan daha da olağanüstü bir oyuncu olacak."