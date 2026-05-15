Goal.com
CanlıBiletler
Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Jamal Musiala, Michael Olise'nin "daha da olağanüstü bir oyuncu olacağına" inandığını belirtirken, Bayern teknik direktörü Vincent Kompany'yi "harika bir insan" olarak övdü

J. Musiala
M. Olise
Bayern Münih
Bundesliga
V. Kompany

Jamal Musiala, Michael Olise’nin Bayern Münih’teki hızlı gelişimini övdü ve kanat oyuncusunun daha da büyük başarılara imza atabileceğine inandığını belirtti. Alman milli oyuncu, sakatlıktan dönüş sürecini sürdürürken teknik direktör Vincent Kompany’nin etkisini de vurguladı.

  • Musiala, Olise’nin Bayern’deki gelişimini vurguluyor

    Musiala, kanat oyuncusu Olise’nin Bayern Münih’e transferinin ardından gösterdiği gelişmeyi övdü. İkili daha önce Chelsea’nin altyapısında birlikte oynamış ve şimdi Bavyera’da yeniden bir araya gelmişti. Musiala, Olise’nin Crystal Palace’tan transfer olduktan sonra genel oyununda önemli ilerlemeler kaydettiğine inanıyor. Ayrıca, oyuncularla kısa sürede güçlü bir bağ kuran teknik direktör Kompany yönetimindeki Bayern’deki genel ortamı da vurguladı.

    • Reklam
  • RB Leipzig v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Musiala, Olise'nin neden öne çıktığını açıklıyor

    Bayern orta saha oyuncusu, kanat oyuncusunun kendine güvenini ve yaratıcılığını, onu kadrodaki en göze çarpan isimlerden biri yapan temel özellikler olarak gösterdi. Musiala, bu sezon tüm turnuvalarda 50 maçta 22 gol ve 30 asist kaydeden Olise’nin performanslarına övgüler yağdırmaktan çekinmedi ve kanat oyuncusunun birçok alanda oyununu bir üst seviyeye taşıdığını belirtti.

    Sky Germany'nin aktardığına göre Musiala, "Oyununun her alanında bir adım öne çıktı ve bunu görmek harika" dedi. "Saha içinde kendinden emin olduğunu, bir şeyler yaratacağına ve fark yaratacağına olan güvenini görebilirsiniz. Bence o, bu sezonun en iyi oyuncularından biri, hatta en iyisi. Eğer gelişmeye devam ederse, şu anda olduğundan daha da olağanüstü bir oyuncu olacak."

  • 'Harika bir koç'

    Musiala, özellikle kendi futbolculuk kariyeri boyunca sakatlıklarla başa çıkmış olması nedeniyle Kompany’nin liderliğini ve sağladığı anlayışı da övdü.

    "O harika bir teknik direktör, aynı zamanda harika bir insan ve onunla çok fazla konuşabiliyorum," diye ekledi Musiala. "O da sakatlıklar yaşadı, çok şey gördü, bunu kendi derinden hissediyor ve böyle bir durumda insanın nasıl düşündüğünü biliyor. Onunla bu kadar açık bir şekilde konuşabilmek de çok güzel bir duygu. Bu anlayış gerçekten çok yardımcı oluyor."

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Kupa kazanma hedeflerine ve uluslararası başarıya odaklanmak

    Musiala şu anda lig sezonunu güçlü bir şekilde tamamlamaya odaklanmış durumda; Bayern ise Berlin’de oynanacak DFB-Pokal finalinde zafere ulaşmayı hedefliyor. Kulüp futbolunun ötesinde, Alman milli takım oyuncusu 2026 Dünya Kupası’na da gözünü dikmiş durumda ve Julian Nagelsmann yönetimindeki milli takımın dünya sahnesinde önemli başarılara imza atma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
FC Köln crest
FC Köln
KOE