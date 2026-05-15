Jamal Musiala, Michael Olise'nin "daha da olağanüstü bir oyuncu olacağına" inandığını belirtirken, Bayern teknik direktörü Vincent Kompany'yi "harika bir insan" olarak övdü
Musiala, Olise’nin Bayern’deki gelişimini vurguluyor
Musiala, kanat oyuncusu Olise’nin Bayern Münih’e transferinin ardından gösterdiği gelişmeyi övdü. İkili daha önce Chelsea’nin altyapısında birlikte oynamış ve şimdi Bavyera’da yeniden bir araya gelmişti. Musiala, Olise’nin Crystal Palace’tan transfer olduktan sonra genel oyununda önemli ilerlemeler kaydettiğine inanıyor. Ayrıca, oyuncularla kısa sürede güçlü bir bağ kuran teknik direktör Kompany yönetimindeki Bayern’deki genel ortamı da vurguladı.
Musiala, Olise'nin neden öne çıktığını açıklıyor
Bayern orta saha oyuncusu, kanat oyuncusunun kendine güvenini ve yaratıcılığını, onu kadrodaki en göze çarpan isimlerden biri yapan temel özellikler olarak gösterdi. Musiala, bu sezon tüm turnuvalarda 50 maçta 22 gol ve 30 asist kaydeden Olise’nin performanslarına övgüler yağdırmaktan çekinmedi ve kanat oyuncusunun birçok alanda oyununu bir üst seviyeye taşıdığını belirtti.
Sky Germany'nin aktardığına göre Musiala, "Oyununun her alanında bir adım öne çıktı ve bunu görmek harika" dedi. "Saha içinde kendinden emin olduğunu, bir şeyler yaratacağına ve fark yaratacağına olan güvenini görebilirsiniz. Bence o, bu sezonun en iyi oyuncularından biri, hatta en iyisi. Eğer gelişmeye devam ederse, şu anda olduğundan daha da olağanüstü bir oyuncu olacak."
'Harika bir koç'
Musiala, özellikle kendi futbolculuk kariyeri boyunca sakatlıklarla başa çıkmış olması nedeniyle Kompany’nin liderliğini ve sağladığı anlayışı da övdü.
"O harika bir teknik direktör, aynı zamanda harika bir insan ve onunla çok fazla konuşabiliyorum," diye ekledi Musiala. "O da sakatlıklar yaşadı, çok şey gördü, bunu kendi derinden hissediyor ve böyle bir durumda insanın nasıl düşündüğünü biliyor. Onunla bu kadar açık bir şekilde konuşabilmek de çok güzel bir duygu. Bu anlayış gerçekten çok yardımcı oluyor."
Kupa kazanma hedeflerine ve uluslararası başarıya odaklanmak
Musiala şu anda lig sezonunu güçlü bir şekilde tamamlamaya odaklanmış durumda; Bayern ise Berlin’de oynanacak DFB-Pokal finalinde zafere ulaşmayı hedefliyor. Kulüp futbolunun ötesinde, Alman milli takım oyuncusu 2026 Dünya Kupası’na da gözünü dikmiş durumda ve Julian Nagelsmann yönetimindeki milli takımın dünya sahnesinde önemli başarılara imza atma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.