Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany, Musiala'nın zorunlu dinlenme ve tıbbi takibin ardından rekabetçi maçlara dönmeye çok yakın olduğunu doğruladı. Cuma günü maç öncesi basın toplantısında konuşan Kompany, oyuncunun oynayıp oynamayacağına ilişkin nihai kararın takımın son antrenmanına nasıl tepki vereceğine bağlı olacağını belirtti.

O sırada Belçikalı teknik adam, kulübün temkinli yaklaşımını açıklayarak şöyle dedi: "İyi ve dolu dolu bir antrenman haftası geçirdi. Onun için işler daha iyiye gidiyor, durumu iyi. Bunu nasıl yönettiğimizi zaten açıklamıştık. Jamal şu anda iyi bir dönemde. Bu durumla bir süredir ilgileniyoruz."

"Bugünkü antrenmanda nasıl olduğunu göreceğiz ve ardından Jamal ile takım için en iyi kararı vereceğiz. Bugün, antrenman seansını nasıl geçirdiğine bağlı olarak Jamal ile birlikte bir karar vereceğiz. Serge Gnabry bu hafta forma giyemeyecek, umarız gelecek hafta döner. Asıl öncelik kendini iyi hissetmesi."