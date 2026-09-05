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Jamal Musiala, korkutucu sezon öncesi çöküşlerin ardından Schalke karşısında Bayern Münih'e dramatik bir dönüş yapmaya hazırlanıyor
Bayern'e Musiala müjdesi: kadroya geri döndü
Bayern, Veltins-Arena'da Schalke 04 ile oynayacağı Bundesliga maçında Musiala'yı yeniden kadroya katmaya hazırlanıyor. Sky Germany'nin haberine göre 23 yaşındaki oyun kurucu, cumartesi öğleden sonraki maç için kafileye dahil edildi ve bu durum, iyileşme sürecinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Musiala, bu sezon şu ana kadar Bayern formasıyla resmi bir maçta görev almadı; tıbbi değerlendirmelerden geçip özel antrenman programları uyguladığı için 2026-27 sezonunun ilk üç karşılaşmasını kaçırdı.
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Kompany, yıldız oyuncusuna yeniden kavuşmaya hazırlanıyor
Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany, Musiala'nın zorunlu dinlenme ve tıbbi takibin ardından rekabetçi maçlara dönmeye çok yakın olduğunu doğruladı. Cuma günü maç öncesi basın toplantısında konuşan Kompany, oyuncunun oynayıp oynamayacağına ilişkin nihai kararın takımın son antrenmanına nasıl tepki vereceğine bağlı olacağını belirtti.
O sırada Belçikalı teknik adam, kulübün temkinli yaklaşımını açıklayarak şöyle dedi: "İyi ve dolu dolu bir antrenman haftası geçirdi. Onun için işler daha iyiye gidiyor, durumu iyi. Bunu nasıl yönettiğimizi zaten açıklamıştık. Jamal şu anda iyi bir dönemde. Bu durumla bir süredir ilgileniyoruz."
"Bugünkü antrenmanda nasıl olduğunu göreceğiz ve ardından Jamal ile takım için en iyi kararı vereceğiz. Bugün, antrenman seansını nasıl geçirdiğine bağlı olarak Jamal ile birlikte bir karar vereceğiz. Serge Gnabry bu hafta forma giyemeyecek, umarız gelecek hafta döner. Asıl öncelik kendini iyi hissetmesi."
Nörolojik sağlık endişelerini ele almak
Futbol dünyası, yaz aylarında Musiala'nın 1. FC Heidenheim karşısında alınan hazırlık maçı galibiyeti sırasında fenalaşmasıyla şok yaşadı. Bu, münferit bir olay değildi; hücum orta sahası, daha önce de RB Leipzig'e karşı oynanan Telekom Cup maçında fenalaşmıştı. Musiala daha sonra durumunu kamuoyu önünde netleştirdi ve nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan, kısa süreli, geçici ancak kolayca tedavi edilebilen absans atakları teşhisi konulduğunu açıkladı.
Kompany, kulübün bu durumu yönetme biçimi konusunda açık konuştu ve sağlık ekibinin gelecekte yaşanabilecek herhangi bir durumu ele almak için tamamen hazır olduğunu vurguladı. Burnley'nin eski teknik direktörü, genç yıldız üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmak için durumu normalleştirmeye çalıştı. Kompany, yakın zamanda yaptığı bir bilgilendirmede, Musiala'nın nörolojik sorunla başa çıkarken yeniden fenalaşmasının "büyük bir mesele" olmayacağını söyledi. Şöyle devam etti: "Bu 40, 50, 60 gün sonra ya da 40, 50, 60 maç sonra tekrar olursa, artık bizim için büyük bir mesele olmaktan çıkar. Bununla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz ve bir aşamada yeniden tamamen normal bir sporcu olacak."
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Bundesliga'da ve Avrupa ufkunda yol almak
Musiala'nın dönüşü, Avrupa kupalarının başlamasıyla birlikte fikstürün sıkışmaya başlaması nedeniyle Bundesliga devleri için kritik bir döneme denk geliyor. Musiala, Bayern'in perşembe günü Bodo/Glimt'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna resmen dahil edildi. Tam anlamıyla hazır bir Musiala'ya sahip olmak, özellikle takım sezonun ilk bölümündeki ivmesini sürdürmeye çalışırken, Kompany'nin taktiksel esnekliği açısından büyük önem taşıyor.
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