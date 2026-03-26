Jamal Musiala ile karşılaştırılıyor! 15 yaşındaki oyuncu FC Bayern'in teklifini geri çevirdi ve şimdi bir Bundesliga rakibinin profesyonel kadrosuna katılıyor

Union'a transfer olduğundan beri Güther etkileyici bir gelişim gösterdi. U17 takımında gösterdiği ikna edici performansların ardından U19 takımına yükseldi. Bu haftanın başından beri profesyonel takımla antrenmanlara katılıyor. Teknik direktör Steffen Baumgart'ın takımına uyum sağlamak için Güther, İtalya ile oynanacak U16 milli maçlarına katılmaktan vazgeçti. U16 takımında bugüne kadar oynadığı dokuz maçta yedi gol attı ve iki asist yaptı.

Güther, 2010 doğumlu oyuncular arasında Almanya'nın en büyük yeteneği olarak görülüyor. Oyun zekası, top sürme becerisi ve golcü ruhu nedeniyle Bild'e göre Union'da şimdiden Jamal Musiala ile karşılaştırılıyor. Gençlik takımından sorumlu genel müdür Lutz Munack şöyle diyor: "Ofansif bire bir durumlardaki olağanüstü gücü ve oyun zekasıyla sahada özel anlar yaratabilir."

Güther, 8 Nisan'da 16. yaş gününü kutlayacak. Bu tarihten itibaren teorik olarak Bundesliga'da forma giyebilecek ve ilk maç fırsatı 11 Nisan'da 1. FC Heidenheim ile oynanacak deplasman maçı olacak. Ancak bu, onu Bundesliga tarihinin en genç oyuncusu yapmayacak: Bu rekor, 2020'de 16. yaş gününün ertesi günü Borussia Dortmund formasıyla ilk kez sahaya çıkan Youssoufa Moukoko'ya ait.