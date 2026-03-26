Teknik direktör Vincent Kompany, FC Bayern'de son olarak Filip Pavic ve Erblin Osmani ile iki 16 yaşındaki üst düzey yeteneğin profesyonel ligdeki ilk maçlarına çıkmasına yardımcı oldu. Bu arada Union Berlin'de, Münih ekibinin yaz aylarında boşuna transfer etmek istediği, henüz 15 yaşındaki bir oyuncu dikkatleri üzerine çekiyor: Linus Güther.
Jamal Musiala ile karşılaştırılıyor! 15 yaşındaki oyuncu FC Bayern'in teklifini geri çevirdi ve şimdi bir Bundesliga rakibinin profesyonel kadrosuna katılıyor
Sol kanat oyuncusu, Energie Cottbus'un altyapısından yetişti ve o dönemde kariyerinde bir sonraki adımı planlıyordu. FC Bayern ve Borussia Dortmund arasında bir açık artırma yaşandı, ancak tamamen sürpriz bir şekilde Union Berlin transferi kazandı.
Bild gazetesine göre, transferde önemli bir faktör, Güther ile 12 yaşından beri iyi ilişkiler kuran Union'un genç oyuncu sorumlusu Tom Lohmann'dı. O zamanlar Güther, Berlin'in yaklaşık bir buçuk saatlik sürüş mesafesi güneydoğusunda bulunan memleketi Spremberg'de Spremberger SV takımında oynuyordu.
Linus Güther, bu haftanın başından beri profesyonel takımla antrenman yapıyor
Union'a transfer olduğundan beri Güther etkileyici bir gelişim gösterdi. U17 takımında gösterdiği ikna edici performansların ardından U19 takımına yükseldi. Bu haftanın başından beri profesyonel takımla antrenmanlara katılıyor. Teknik direktör Steffen Baumgart'ın takımına uyum sağlamak için Güther, İtalya ile oynanacak U16 milli maçlarına katılmaktan vazgeçti. U16 takımında bugüne kadar oynadığı dokuz maçta yedi gol attı ve iki asist yaptı.
Güther, 2010 doğumlu oyuncular arasında Almanya'nın en büyük yeteneği olarak görülüyor. Oyun zekası, top sürme becerisi ve golcü ruhu nedeniyle Bild'e göre Union'da şimdiden Jamal Musiala ile karşılaştırılıyor. Gençlik takımından sorumlu genel müdür Lutz Munack şöyle diyor: "Ofansif bire bir durumlardaki olağanüstü gücü ve oyun zekasıyla sahada özel anlar yaratabilir."
Güther, 8 Nisan'da 16. yaş gününü kutlayacak. Bu tarihten itibaren teorik olarak Bundesliga'da forma giyebilecek ve ilk maç fırsatı 11 Nisan'da 1. FC Heidenheim ile oynanacak deplasman maçı olacak. Ancak bu, onu Bundesliga tarihinin en genç oyuncusu yapmayacak: Bu rekor, 2020'de 16. yaş gününün ertesi günü Borussia Dortmund formasıyla ilk kez sahaya çıkan Youssoufa Moukoko'ya ait.