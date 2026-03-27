Jamal Musiala için zaman daralıyor! Julian Nagelsmann, sakatlık sorunları yaşayan Bayern Münih yıldızının Dünya Kupası umutları hakkında endişe verici bir açıklama yaptı

Nagelsmann, Musiala’nın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası’na yetişmek için zamana karşı bir yarış içinde olduğunu açıkça belirtti. 23 yaşındaki oyuncu, geçen yazdan beri tekrarlayan ayak bileği sorunları nedeniyle İsviçre ve Gana maçları için açıklanan son milli takım kadrosunda dikkat çeken bir eksiklikti.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Nagelsmann, turnuva kadrosu için seçme kriterleri konusunda açık sözlüydü. "Önemli olan, onun sağlıklı ve ağrısız olması, yüzde 100 özgürce oynayabilmesi ve en yüksek seviyesine ulaşabilmesidir. Asıl önemli olan budur," diye açıkladı teknik direktör.

Mayıs ayında turnuva kadrosunun açıklanması yaklaşırken, oyun kurucu sahalara dönüp orada kalmak için baskı altında.



