Jamal Musiala için zaman daralıyor! Julian Nagelsmann, sakatlık sorunları yaşayan Bayern Münih yıldızının Dünya Kupası umutları hakkında endişe verici bir açıklama yaptı
Nagelsmann, kondisyon konusunda son uyarıda bulundu
Nagelsmann, Musiala’nın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası’na yetişmek için zamana karşı bir yarış içinde olduğunu açıkça belirtti. 23 yaşındaki oyuncu, geçen yazdan beri tekrarlayan ayak bileği sorunları nedeniyle İsviçre ve Gana maçları için açıklanan son milli takım kadrosunda dikkat çeken bir eksiklikti.
Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Nagelsmann, turnuva kadrosu için seçme kriterleri konusunda açık sözlüydü. "Önemli olan, onun sağlıklı ve ağrısız olması, yüzde 100 özgürce oynayabilmesi ve en yüksek seviyesine ulaşabilmesidir. Asıl önemli olan budur," diye açıkladı teknik direktör.
Mayıs ayında turnuva kadrosunun açıklanması yaklaşırken, oyun kurucu sahalara dönüp orada kalmak için baskı altında.
"Onun fazla zamanı kalmadı"
Nagelsmann, sadece şöhretin kadroda yer almayı garantilemeyeceğini vurguladı. Yaratıcı pozisyonlar için rekabet çok şiddetli ve teknik ekip, büyük bir turnuvanın fiziksel zorluklarına dayanabilecek oyunculara ihtiyaç duyuyor.
"Fazla zamanı kalmadı. Bu tartışılmaz. Çok iyi hücum oyuncularımız var. Jamal da, herkes gibi, oynamak istiyorsa yüzde 100 formda olmalı," diye ekledi Nagelsmann.
Sert uyarıya rağmen, hala bir umut ışığı var. Teknik direktör, rehabilitasyon süreci planlandığı gibi devam ederse, sekiz haftalık sürenin tam bir iyileşme için yeterli olduğunu ima etti.
Bayern tam da zamanında moral verdi
Milli takımda forma giyip giyemeyeceğine dair endişelerin artarken, kulüp düzeyinde olumlu bir gelişme yaşandı. Bayern Münih, orta saha oyuncusunun nihayet antrenmanlarda sahalara döndüğünü doğruladı. Bu, genç oyuncunun geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası sırasında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sonucu sahalardan uzak kalmasının ardından atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bundesliga devi, Musiala'nın Perşembe sabahı topla bireysel bir antrenman yaptığını açıkladı. Bu, son aksilik nedeniyle kısa bir süreliğine zorla ara vermek zorunda kaldığından beri antrenman sahasına ilk kez çıkışı oldu. Henüz tam takım antrenmanlarına dönmemiş olsa da, topun ayaklarında olduğu görüntüsü hem Vincent Kompany'ye hem de DFB yönetimine cesaret verecektir.
Dünya Kupası'na giden yol
Musiala'nın sahalara dönüşü için zamanlama hayati önem taşıyor, zira Nagelsmann Mayıs ayının ikinci haftasında Dünya Kupası için geçici kadrosunu açıklamayı planlıyor. Teknik direktör, yıldız oyuncusunun kadroda yer almasını çok istiyor ancak oyuncunun son dönemdeki sakatlık geçmişi nedeniyle temkinli davranıyor.
Almanya, Basel'de İsviçre ve Stuttgart'ta Gana ile oynayacağı son hazırlık maçlarını, orta sahadaki en önemli oyuncusu olmadan geçirecek.
Nagelsmann, engellere rağmen iyimserliğini koruyor ve şöyle diyor: "Onun yüzde 100'e ulaşabileceğine inanıyorum. Hala sekiz haftası var." Şu an için Musiala'nın önceliği, Haziran başında FIFA'ya kayıtlı 26 oyuncu arasında yer alabilmek için Bayern'de tam maç kondisyonuna kavuşmak.